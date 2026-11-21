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Dinamo a fost nevoită să se mute la Slobozia pentru meciul cu Petrolul, din etapa a 16-a a SuperLigii! Deși partida se dispută la peste 100 de kilometri de București, suporterii „câinilor” au făcut deplasarea în număr mare și au transformat ziua meciului într-o adevărată sărbătoare. Înaintea confruntării, fanii au petrecut câteva ore la Dinamo Fest, evenimentul organizat de club în apropierea stadionului „1 Mai”.

Dinamo Fest, un real succes la Slobozia! Suporterii „câinilor” au făcut spectacol înaintea meciului cu Petrolul

nu i-a împiedicat pe dinamoviști să se bucure de atmosfera unei partide pe teren propriu. Clubul a organizat Dinamo Fest și în Ialomița, iar evenimentul a atras numeroși suporteri, care au venit la stadion cu câteva ore înaintea fluierului de start.

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În apropierea arenei „1 Mai”, fanii au avut la dispoziție mai multe modalități de a-și petrece timpul. Aceștia au putut să bea o bere, să mănânce mici la grătar și să cumpere diverse produse. De asemenea, suporterii au avut ocazia să participe la concursuri și activități organizate în cadrul festivalului. Dinamo Fest s-a desfășurat între orele 16:30 și 20:00, înaintea partidei programate la 20:30. Evenimentul a fost gândit pentru a le oferi suporterilor o experiență completă în ziua meciului, dincolo de cele 90 de minute de fotbal.

Sold-out la Slobozia! De ce a fost nevoită Dinamo să joace la peste 100 de kilometri de București

Interesul pentru confruntarea dintre Dinamo și Petrolul a fost uriaș, iar biletele puse la dispoziția suporterilor s-au epuizat. Stadionul „1 Mai” din Slobozia va fi plin până la refuz, iar partida se va disputa cu casa închisă, chiar dacă roș-albii au fost obligați să evolueze departe de Capitală.

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. Suprafața de joc, montată în urmă cu doar două luni, are nevoie de intervenții, iar stadionul nu va putea găzdui meciuri până pe 5 decembrie. Nici arena „Arcul de Triumf” nu a reprezentat o soluție, din cauza stării gazonului, astfel că oficialii dinamoviști au ales varianta Slobozia.

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Andrei Nicolescu a recunoscut că mutarea meciului la Slobozia a dat peste cap planurile clubului. Dinamo pregătise deja toate detaliile pentru organizarea Dinamo Fest la Arena Națională, însă decizia de închidere a stadionului i-a obligat pe oficiali să regândească evenimentul. În cele din urmă, „câinii” au reușit să organizeze festivalul și la Slobozia, iar suporterii s-au bucurat de aceeași atmosferă de sărbătoare înaintea meciului cu Petrolul.

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„Se închide Arena Națională, a fost vineri o discuție la care am fost invitați. Noi, prin toate mijlocele, am încercat să vorbim cu FRF, LPF, toți implicați. Noi am pus bilete în vânzare, am început pregătirile, cu Dinamo Fest, cu tot ce ține de meci. Am primit telefon azi că s-a luat această decizie să se închidă Arena și eu am rugat să primesc oficial, este esențial pentru a putea lua mai departe decizii”, spunea Nicolescu la Prima Sport.