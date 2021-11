Veste proastă pentru Dinamo! „FIFA ne-a anunțat că vrea să impună o nouă interdicție la transferuri!” Exclusiv

Aleix Garcia și Isma Lopez au mers la TAS împotriva lui Dinamo, iar cauza este lor este susținută de FIFA și de FIFPRO.

FANATIK a aflat ultimele vești cu privire la acest litigiu și se pare că este foarte probabil ca Dinamo să primească din nou interdicție la transferuri.

Dinamo, din nou în pericol! FIFA și FIFPRO vor să îi pedepsească pe „câini” pentru crearea unui precendent internațional

FANATIK a stat de vorbă cu președintele AFAN, Emilian Hulubei, aflat la Congresul Mondial FIFPRO de la Paris, unde cazul lui Dinamo a fost discutat chiar pe data de 18 noiembrie.

„Chiar acum la Congresul Mondial FIFPRO de la Paris s-a discutat despre cazul lui Aleix Garcia și Isma Lopez de la Dinamo. FIFA este nemulțumită de faptul că interdicția la transferuri pentru Dinamo a fost ridicată pentru că nu era normal să se întâmple asta!”, a declarat Emilian Hulubei pentru site-ul nostru.

Se pare că FIFA ȘI FIFPRO (Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbaliști Profesioniști) vor să o dea exemplu pe Dinamo pentru crearea unui precedent care a stârnit reacții la nivel internațional: „S-a discutat despre caz și că ligitiul se află acum pe rol la TAS pentru impunerea interdicției la transferuri. S-a creat un precedent internațional și asta este durerea celor de la FIFPRO. Dacă era o problemă internă, nu aveau probabil ce să facă. Având în vedere că e o decizie care poate afecta internațional e altceva.

Practic, orice club care intră în insolvență, în orice țară, poate să ceară ridicarea interdicției la transferuri și atunci este o problemă. De aceea se insistă și s-a mers și la TAS împotriva lui Dinamo”.

Emilian Hulubei nu crede că Dinamo va avea probleme cu aprobarea planului de reorganizare: „Va trece 100%!”

Instanța a amânat o decizie cu privire la aprobarea planului de reorganizare, însă Emilian Hulubei îi liniștește pe fanii lui Dinamo în această privință: „La Dinamo, nu cred că e nicio problemă cu planul de reorganizare, chiar dacă a fost o amânare acum. 100% va fi aprobat de instanță. Deci cu siguranță până pe 30 aprilie se va aproba și mama planului de reorganizare! Au fost mai multe contestații, Adam Nemec, mai mulți creditori și va mai dura puțin dar fără repercursiuni la adresa lui Dinamo”.

Ba, mai mult, Hulubei are un mesaj și pentru jucătorii care au de recuperat bani de la Dinamo și a declarat că au șanse mari să își recupereze restanțele financiare în totalitate conform planului de reorganizare: „Conform planului de reorganizare, am văzut că s-a aprobat ca majoritatea jucătorilor să își recupereze 100% din restanțe. Numai că plățile nu se fac în primul an, ci eșalonate în anul doi și anul trei de reorganizare. Să sperăm că se vor ține de plan și toți jucătorii își vor recupera banii”.

Singurul club din România care va avea probleme cu licența pentru sezonul viitor. Cum vede situația lui CFR Cluj

Din punctul său de vedere, Academica Clinceni este într-o cursă contratimp pentru a putea primi licența pentru sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1 și trebuie să aibă aprobat planul de reorganizare până la data de 30 aprilie 2022.

„În afara cluburilor care sunt deja în insolvență și pot avea probleme cu licența, nu cred că vor fi probleme pentru că vor beneficia acum în noiembrie de o nouă tranșă din drepturile TV și încă una la 15 februarie cu care își pot acoperi cheltuielile până în luna aprilie, respectiv martie când e data limită pentru echipele participante în cupele europene. Clinceniul nu știu dacă are timp să își facă planul de reorganizare și să fie și aprobat. Va fi destul de dificil” – Emilian Hulubei

FANATIK a scris în exclusivitate despre însă consideră că ardelenii pot evita intrarea în insolvență, chiar dacă jucătorii au mai multe restanțe salariale: „Jucătorii CFR-ului au în moment de față mai mult de o lună întârziere la salarii, plus că nu au primit bonusurile pentru cupele europene care au fost reeșalonate. Depinde foarte mult de ce bani vor mai obține din Conference League.

Există un risc de a intra în insolvență. E posibil la orice club din România asta. În străinătate, cluburile care nu respectă regulile în insolvență sunt retrogradate direct în liga a treia. Nu multe cluburi intrate în insolvență se țin de planul de reorganizare”.

Ce modificări sunt pregătite în regulamentul pentru sezonul viitor

Președintele AFAN a înainte mai multe propuneri în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal cu privire la transferurile de jucători în Liga 1 și statutul jucătorilor.

Printre modificările propuse se numără și aceea ca fotbaliștii să devină liberi de contract după ce au trimis a doua notificare către club, așa cum se întâmplă în cazul memoriilor depuse la FIFA: „La ultimul Comitet Executiv al FRF ni s-a solicitat să trimitem modificările la regulamente pe care noi le considerăm necesare. Noi deja am trimis și așteptăm să vedem ce se întâmplă la următorul Comitet Executiv pe 3 decembrie. Vrem să facem mai multe modificări pentru sezonul viitor la Regulamentul privind transferurile și statutul jucătorilor.

Cele mai importante modificări se referă la posibilitatea ca jucătorii să rămână liberi de contract după ce au dat a doua notificare exact ca la FIFA și să nu mai fie nevoit să rămână la clubul cu care se judecă, ridicarea standardelor la copii și juniori și a salariilor care sunt propuse de cluburi. Sunt foarte multe modificări propuse”.

„Vor fi discutate în grupul de lucru și sper să găsim suportul pentru că LPF-ul ne-a susținut întotdeauna. Ele trebuie aprobate în Comitetul Executiv unde majoritatea sunt președinți de cluburi. Dacă Burleanu nu o să vrea să treacă nu se va întâmpla asta. E simplă situația”. – Emilian Hulubei

„Fotbaliștiii fac parte dintr-o categorie defavorizată și trebuie lucrat la asta. Ei au contracte de activitate sportivă nu contracte individuale de muncă și au de suferit în această cauză în insolvență. Contractele sunt duse în derizoriu spre codul civil. Avem monitorizare de la UEFA și va veni o comisie europeană care va evalua implementarea contractelor și a condițiilor de muncă la fotbaliști. Doar că deocamdată nici măcar nu avem un guvern”.