Dinamo, final de cantonament în Antalya! Trei puncte forte şi trei minusuri ale „câinilor” înainte de reluarea SuperLigii

Dinamo a câştigat ultimul meci amical al iernii, 3-2 cu Gangwon. „Câinii” au condus cu 3-0, dar relaxarea din final putea să îi coste, adversarii reuşind să revină la 2-3 şi au ratat o ocazie singur cu portarul.

Dinamo, două victorii în Antalya! Cele trei puncte tari ale „câinilor”

„Câinii” au jucat bine în ambele meciuri de pregătire şi stagiul din Antalya a fost un succes. FANATIK vă prezintă trei puncte forte şi trei puncte slabe ale lui Dinamo după cele două meciuri amicale din 2026:

Puncte tari:

Titularii, joc solid: Dinamo a arătat foarte bine când evolua cu echipa de bază. Opruţ, Boateng, Stoinov, Gnahore, Cîrjan, Musi, Karamoko au arătat un nivel excelent de joc atât cu Young Boys, cât şi cu Gangwon. Asta arată că Dinamo are, cel puţin, un „11-e” de bază foarte puternic, capabil să se bată la trofee.

Revenirea lui Adrian Mazilu: Atacantul transferat de la Brighton în vară a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare şi adaptare. Dar, începutul anului 2026 este unul bun pentru Mazilu care începe să semene cu jucătorul care a impresionat la Farul Constanţa. Pe lângă evoluţiile bune, cireaşa de pe tort îl reprezintă eurogolul cu Gangwon.

Presing agresiv cerut de Kopic: Antrenorul croat a pus presiune pe jucătorii săi să facă pressing agresiv încă din startul fiecărui meci. Iar jucătorii s-au conformat, deseori reuşind să recupereze rapid mingea din pressing-ul, sufocant, pe alocuri. Dacă vor reuşi să menţină acelaşi ritm, aceeaşi presiune şi în campionat, „câinii” vor avea un cuvânt greu de spus.

Minusurile pe care trebuie să le acopere Dinamo până la meciurile oficiale

Puncte slabe:

Puţine soluţii pe bancă, lot subţire: La nivel de titulari, Dinamo stă bine. Dar problemele încep când intră jucătorii de pe bancă. „Câinii” au un lot destul de subţire, iar multe dintre rezerve nu sunt la nivelul titularilor. Sezonul este lung şi e nevoie de un lot solid în lupta pentru trofee, lot pe care Dinamo deocamdată nu îl are.

Niciun titular transferat până acum: Dinamo i-a luat până acum pe Valentin Ţicu, revenit după accidentare, şi . Dar niciunul dintre ei nu poate intra ca titular în echipa lui Kopic. Antrenorul croat a declarat că are nevoie de întăriri, dar la final de cantonament, „câinii” nu au niciun transfer de impact.

Suferă la capitolul atacantului central: Unul dintre punctele nevralgice ale echipei este postul de atacant central. Stipe Perica nu a impresionat prin evoluţii, iar Alex Pop nu este în cea mai bună formă sportivă. i a fost lăsat în afara lotului cu Young Boys şi a intrat în a doua repriză cu Gangwon, unde a avut o contribuţie la gol, dar şi o ratare uriaşă.