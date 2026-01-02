Sport

Dinamo forţează titlul în acest sezon?! Fostul antrenor al “câinilor” a dat verdictul: “Cu două-trei transferuri se bat acolo sus!”

Ce spune fostul antrenor de la Dinamo despre lupta la titlu din Superliga României. Nu o scoate cin calcule pe FCSB. Cum poate echipa din Ștefan cel Mare termina pe primul loc.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
02.01.2026 | 17:28
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga României. Fanii visează la un titlu istoric, iar Ioan Andone, fost jucător și antrenor al „câinilor roșii”, este de părere că echipa din Ștefan cel Mare are toate șansele să se bată pentru trofeu, dacă oficialii vor transfera inteligent în iarnă.

„Câinii roșii” au avut parte de un an foarte bun, cu rezultate apreciabile în Superliga României, însă suporterii nu se mulțumesc cu atât. Fanii își doresc să își vadă favoriții din nou în cupele europene și speră la un parcurs și mai solid în partea a doua a sezonului.

Oficialii clubului pregătesc acum strategia de transferuri. Echipa lui Zeljko Kopic pare că are nevoie de câteva îmbunătățiri, în condițiile în care antrenorul croat dispune de puține opțiuni în lot și este nevoit să improvizeze în formula de start atunci când apar accidentări sau suspendări.

Are Dinamo forță pentru a lua titlul? Răspunsul lui Ioan Andone

Ioan Andone, fost jucător și antrenor al celor de la Dinamo, este de părere că formația pregătită de Zeljko Kopic are șanse la titlu doar dacă conducerea va aduce câțiva jucători în perioada de mercato. În plus, fostul fotbalist consideră că FCSB și CFR Cluj nu trebuie scoase din calcule, chiar dacă situația din clasament se poate schimba odată cu intrarea în play-off.

„Din ce am înțeles, mai vor să aducă doi sau trei jucători. Este o luptă. Intri în play-off și joci cu cele mai bune echipe. Cu două-trei transferuri, Dinamo chiar poate lua titlul sezonul acesta. FCSB și CFR Cluj, dacă intră în play-off, pot schimba situația. Eu spun că nu ar trebui scoase din calcul”, a declarat Ioan Andone la Gala FANATIK.

„Câinii roșii” vor efectua pregătirea de iarnă în Antalya. Pe 3 ianuarie va începe cantonamentul din Turcia, iar echipa lui Zeljko Kopic va disputa două meciuri amicale, cu Young Boys Berna și Gangwon FC.

