Dinamo forțează un nou transfer! „Câinii” au început negocierile pentru atacantul de 900.000 de euro care a marcat 9 goluri în acest sezon

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Atacantul vizat ar fi Abdel Kader Njoya în vârstă de 22 de ani, fotbalist camerunez care evoluează pentru Hegelmann, ocupanta locului 8 din prima ligă lituaniană.

Dinamo se pregătește să transfere un atacant care vine din campionatul Lituaniei

În 19 partide disputate în acest sezon, Njoya a reușit să înscrie 9 goluri și să ofere un assist și a intrat pe radarul dinamovist. Conform Dinamo a demarat negocierile cu lituanienii pentru Kader Njoya, fotbalist cotat la 900.000 de euro.

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Njoya a ajuns la Hegelmann în februarie 2024, fiind adus gratis de la Fortuna du Mfou din Camerun. Dinamo are în acest moment patru atacanți în lot, inclusiv cu accidentatul George Pușcaș, Alex Pop, Oliver Hintsa și Mamoudou Karamoko.

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo mai caută cel puțin doi jucători în această perioadă de mercato. Dinamoviștii au început bine sezonul, însă staff-ul a mai cerut întăriri pe mai multe posturi cheie.

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„(n.r. – Mai vin transferuri, mai pleacă cineva?) , dacă acționează inteligent, pot să aducă jucători peste media campionatului. E o perioadă în care și noi mai căutăm 1-2 posturi, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre asta. Vedem când se vor materializa”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dinamo a dat deja lovitura pe piața transferurilor prin aducerea lui Alaa Bellarouch

Activă pe piața transferurilor în această vară, Dinamo a dat deja lovitura prin aducerea portarului Alaa Bellarouch. Cu siguranță cel mai bun transfer al lui Dinamo până în acest moment, goalkeeperul împrumutat de „câini” de la Braga poate fi definitiv al bucureștenilor pentru 500.000 de euro. Portarul de origine marocană este deja apreciat atât de fani cât și de specialiști pentru intervențiile sale.

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Andrei Nicolescu este, de asemenea, mulțumit de transferul portarului: „Am câștigat în zona defensivă, la postul de portar, un portar care ne va ajuta anul ăsta să ne batem pentru trofee, adică va fi jucătorul acela care va aduce și el puncte și contează foarte, foarte mult.

. Poziția lui față de oportunitatea asta. Fiind un jucător care a jucat și în Ligue 1 și fiind un jucător care a venit de la un anumit nivel, uneori ai reacții în care jucătorii îți condiționează venirea, au anumite discursuri referitoare la egoul lor personal. El a venit aici focusat să își câștige postul de titular”.