Sport

Dinamo forțează un nou transfer! „Câinii” au început negocierile pentru atacantul de 900.000 de euro care a marcat 9 goluri în acest sezon

Dinamo a transferat opt jucători în această perioadă, însă „câinii roșii” nu dau semne că vor să se oprească. Așadar, Dinamo a pus ochii pe un nou vârf de atac din campionatul Lituaniei.
Flaviu Popa
18.08.2026 | 06:11
Dinamo forteaza un nou transfer Cainii au inceput negocierile pentru atacantul de 900000 de euro care a marcat 9 goluri in acest sezon
ULTIMA ORĂ
Dinamo și-a găsit atacant de top în Lituania. Foto: https://237foot.com
ADVERTISEMENT

Atacantul vizat ar fi Abdel Kader Njoya în vârstă de 22 de ani, fotbalist camerunez care evoluează pentru Hegelmann, ocupanta locului 8 din prima ligă lituaniană.

Dinamo se pregătește să transfere un atacant care vine din campionatul Lituaniei

În 19 partide disputate în acest sezon, Njoya a reușit să înscrie 9 goluri și să ofere un assist și a intrat pe radarul dinamovist. Conform Digisport, Dinamo a demarat negocierile cu lituanienii pentru Kader Njoya, fotbalist cotat la 900.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Njoya a ajuns la Hegelmann în februarie 2024, fiind adus gratis de la Fortuna du Mfou din Camerun. Dinamo are în acest moment patru atacanți în lot, inclusiv cu accidentatul George Pușcaș, Alex Pop, Oliver Hintsa și Mamoudou Karamoko.

Președintele dinamovist Andrei Nicolescu dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo mai caută cel puțin doi jucători în această perioadă de mercato. Dinamoviștii au început bine sezonul, însă staff-ul a mai cerut întăriri pe mai multe posturi cheie.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

„(n.r. – Mai vin transferuri, mai pleacă cineva?) Da, da. E perioada în care probabil toate echipele din România, dacă acționează inteligent, pot să aducă jucători peste media campionatului. E o perioadă în care și noi mai căutăm 1-2 posturi, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre asta. Vedem când se vor materializa”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

Dinamo a dat deja lovitura pe piața transferurilor prin aducerea lui Alaa Bellarouch

Activă pe piața transferurilor în această vară, Dinamo a dat deja lovitura prin aducerea portarului Alaa Bellarouch. Cu siguranță cel mai bun transfer al lui Dinamo până în acest moment, goalkeeperul împrumutat de „câini” de la Braga poate fi definitiv al bucureștenilor pentru 500.000 de euro. Portarul de origine marocană este deja apreciat atât de fani cât și de specialiști pentru intervențiile sale.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu este, de asemenea, mulțumit de transferul portarului: „Am câștigat în zona defensivă, la postul de portar, un portar care ne va ajuta anul ăsta să ne batem pentru trofee, adică va fi jucătorul acela care va aduce și el puncte și contează foarte, foarte mult.

Pentru noi a contat foarte mult poziția lui față de ce vrem noi să construim. Poziția lui față de oportunitatea asta. Fiind un jucător care a jucat și în Ligue 1 și fiind un jucător care a venit de la un anumit nivel, uneori ai reacții în care jucătorii îți condiționează venirea, au anumite discursuri referitoare la egoul lor personal. El a venit aici focusat să își câștige postul de titular”.

ADVERTISEMENT
Cum își încurajează David Beckham fanii pentru a-și atinge potențialul maxim. Ce a...
Fanatik
Cum își încurajează David Beckham fanii pentru a-și atinge potențialul maxim. Ce a spus în timpul eclipsei de soare
Detalii neștiute din relația lui Lamine Yamal cu fosta iubită. Cine a dictat...
Fanatik
Detalii neștiute din relația lui Lamine Yamal cu fosta iubită. Cine a dictat regulile în povestea lor de dragoste
Marius Baciu nu s-a ferit de cuvinte după greșelile elevilor săi din FCSB...
Fanatik
Marius Baciu nu s-a ferit de cuvinte după greșelile elevilor săi din FCSB – FC Botoșani: „Au fost o povară pentru noi”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!