Dinamo „fuge” de un derby cu FCSB în barajul pentru Europa: „Preferăm siguranța, să terminăm mai sus de locul 4”

ADVERTISEMENT

Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a a play-off-ului, a fost câștigată de elevii lui Zeljko Kopic, scor 3-1. În urma acestui rezultat, cele două formații au făcut rocada în clasament, iar formația din Ștefan cel Mare ocupă locul 4, care asigură barajul pentru UEFA Conference League. Cum FCSB este pe primul loc în play-out, „câinii” și-ar dori să evite un duel direct cu rivalii.

Florentin Petre vrea să evite barajul cu FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a mărturisit că nu ar vrea un duel Dinamo – FCSB la barajul pentru UEFA Conference League. Antrenorul secund al „câinilor” speră că echipa sa va urca în clasament, astfel că participarea în cupele europene va fi asigurată din clasarea finală, și nu printr-un baraj cu rivala de moarte.

ADVERTISEMENT

„Noi o luăm pas cu pas. În momentul în care s-a terminat meciul de aseară, deja ne gândeam la meciul cu Universitatea Craiova și ne-am stabilit programul. Puteam ajunge mai sus sau putem să jucăm cu FCSB barajul. Pentru noi, cel mai important este să avem continuitate în rezultate. Aș prefera siguranța, să mergem mai sus și să ne vedem de treaba noastră mai departe, nu să jucăm cu FCSB.

FCSB are jucători cu o calitate extraordinar de bună, s-au investit sume mari, iar fotbaliștii fac diferența atât individual, cât și colectiv. Eu prefer întotdeauna siguranța! Eu așa mi-aș dori, să terminăm pe locul 3, să nu jucăm cu FCSB la baraj. Cu toții știm că nu va fi deloc ușor cu FCSB, cei de acolo fiind în top 3 la nivel de lot din țară”, a declarat Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică analizează posibilul baraj

Despre posibilul baraj dintre Dinamo și FCSB a vorbit și Marius Șumudică. Antrenorul este de părere că roș-albaștrii ar pleca cu prima șansă în această întâlnire, în contextul în care jucătorii campioanei au mult mai multă experiență în meciurile cu miză importantă. Totuși, „Șumi” consideră că FCSB ar avea un baraj mult mai complicat cu Rapid, însă, în acest sens, giuleștenii trebuie să-și redobândească locul 4 în clasament.

ADVERTISEMENT

„Dacă Dinamo ar juca cu FCSB la baraj… FCSB are în ADN astfel de meciuri, știe să joace astfel de jocuri. Dinamo este o echipă care a crescut frumos în ultimii ani. Rapid ar trebui, chiar dacă nu îmi place să o spun, să urmeze strategia lui Dinamo. Dinamo este o echipă care s-a dezvoltat și a crescut frumos, iar rezultatele au impresionat de la an la an. De la o echipă care se lupta în subsolul clasamentului, au reușit să intre în play-off, iar acum speră la cupele europene și, în scurt timp, se vor bate și la campionat. Așa trebuie să crească o echipă: sănătos, cu un antrenor pe termen lung, căruia i se dă credit. E clar că Kopic nu a ajuns la apogeu, nu a cucerit vreun trofeu, dar se vede că există posibilitate de creștere. A fost lăsat în pace, se lucrează bine, iar Dinamo se dezvoltă frumos.

ADVERTISEMENT

Cred că, dacă ar juca pe Giulești, FCSB ar avea un meci mai greu decât cel cu Dinamo. Eu consider că Rapid, dacă va fi într-o revenire, ar putea pune mult mai multe probleme FCSB-ului pe Giulești. În schimb, pe Arcul de Triumf, consider că FCSB ar pleca cu un plus, având în vedere experiența în jocurile dificile”, a transmis Șumudică.

Adrian Mutu, încântat de evoluția lui Dinamo

Adrian Mutu s-a arătat încântat de varianta unui baraj între Dinamo și FCSB pentru ultimul loc pe care România îl va trimite în cupele europene. Fostul atacant a ținut să scoată în evidență faptul că Dinamo a avut o evoluție considerabilă în ultimii ani, iar numirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică a fost una dintre cele mai bune decizii luate de conducerea clubului.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum ai vedea un final de sezon cu baraj Dinamo – FCSB?) Ar fi interesant, vă dați seama. E un meci foarte tare, în care cred că FCSB ar fi echipa care le-ar pune cele mai mari probleme. În primul rând, e derby, iar mereu Dinamo – Steaua sau, cum e acum, FCSB, este meciul la care se uită toată lumea. Vă dați seama cu ce ambiție ar juca Dinamo! Creșterea pe care a avut-o Dinamo în ultimii ani, de la promovare, la play-off, până la intrarea în play-off… Dacă s-ar întâmpla și meciul acesta și ar reuși să-și atingă obiectivul în detrimentul FCSB-ului, ar fi ceva extraordinar pentru Dinamo!

Toți care am trecut pe la astfel de echipe, mă refer la Dinamo, Rapid, FCSB, știm ce înseamnă să îți îndeplinești un obiectiv în detrimentul unei rivale. Kopic face o treabă excelentă de când a venit! A intrat într-o familie a lui Dinamo, unde nu e ușor. Competențele lui l-au făcut să construiască o echipă foarte bună la Dinamo. Probabil că pretențiile vor crește la anul”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Andrei Nicolescu un posibil baraj cu FCSB

Andrei Nicolescu susține că formația din Ștefan cel Mare a crescut mult în ultimii ani, astfel că s-a ajuns în punctul în care se discută despre cupele europene. Oficialul este de părere că orice meci decisiv va ajuta echipa să crească, astfel că .

„Am mai spus: dacă am juca un baraj cu FCSB, ar fi un pas în plus pentru noi. Dacă ajungem la baraj, pentru noi este un pas înainte și ne legăm de orice posibilitate ca în sezonul viitor să jucăm într-o competiție europeană și să bifăm experiența asta la nivelul acestui Dinamo, care se construiește acum. Din marile victorii și performanțe ale lui Dinamo de-a lungul timpului nu a mai rămas nimic. Nu a rămas nici măcar amintirea, nici oamenii care să transmită mai departe. Noi reconstruim tot, iar orice pas făcut înainte este foarte, foarte important.

Am spus de foarte mult timp că FCSB are cel mai valoros lot. Chiar dacă vom juca cu ei, este un pas mare înainte. Vom juca acasă, în fața propriilor fani. Cum să nu ne gândim și la opțiunea asta de a ajunge în Europa? Vom juca pe Arcul de Triumf, acolo este singura arenă din București care ne poate găzdui”, a conchis Andrei Nicolescu.

Mitică Dragomir o vede favorită pe Dinamo

Posibilul baraj pentru preliminariile din UEFA Conference League a fost abordat și de către Mitică Dragomir. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal o vede pe Dinamo mai în formă la acest moment. Totuși, acesta a amintit de potența financiară a lui Gigi Becali, iar FCSB, cu unele investiții ale patronului, ar putea redeveni cea mai bună echipă a fotbalului românesc.

„Dacă se joacă barajul dintre Dinamo și FCSB, Dinamo, cel puțin în acest moment, este mai bună. Gigi are bani și se întărește, poate să își facă echipă trăsnet! FCSB a greșit, l-au ținut mult pe Octavian Popescu, iar acum, când a început să joace, echipa câștigă. Popescu și Tănase sunt cei mai buni fotbaliști de la FCSB, restul sunt alergători!

Octavian Popescu, la fel ca Tănase, joacă perpendicular și mai și driblează. Dacă vreau să iau un jucător de la FCSB, în afară de Tănase, Popescu, Bîrligea și Miculescu, nu am pe cine. Mai e și căpitanul de echipă, Olaru. Mihai Popescu joacă și el bine, a impresionat și la Hagi, e fotbalist care iese cu mingea la picior”, a explicat Dumitru Dragomir.