Acum se joacă Dinamo – Gangwon FC, amical în cantonamentul Antalya. Două schimbări făcute de Kopic la pauză. Cum puteți urmări partida „câinilor”

Dinamo joacă duminică, 11 ianuarie, ultimul meci de verificare din cadrul cantonamentului din Antalya. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre echipa pregătită de Zeljko Kopic, de la prim „11”, la marcatori, la scor final.

Min. 53 – Musi mai pătrunde o dată în dreapta, centrează în fața porții, dar reluarea cu călcâiul a lui Alex Pop a trecut milimetri pe lângă poartă.

Min. 46 – Musi face o cursă superbă în dreapta, scoate la 16 metri pentru Alex Pop, dar șutul acestuia din poziție excelentă este ratat și se duce pe lângă poartă.

Start în partea secundă! Două schimbări în tabăra ”câinilor”, Soro și Alex Pop le-au luat locul lui Gnahore și Mazilu. Pentru acest joc, antrenorul Zeljko Kopic i-a lăsat în afara lotului pe Caragea, Kyriakou, Țicu și Liam Eissat.

Pauză: Arbitrul fluieră finalul primului act. Dinamo se află în avantaj prin reușitele lui Cătălin Cîrjan și Adrian Mazilu.

Min. 24: GOOOOOOL Dinamo! Adrian Mazilu preia în marginea careului și finalizează superb. Mingea a lovit bara transversală ca mai apoi să se ducă în vinclul porții.

Min. 22: Stoinov reia cu capul din careu, însă lovitura sa nu este precisă și balonul trece pe lângă poartă.

Min. 10: GOOOOOOL Dinamo! Cătălin Cîrjan profită de o greșeală în defensiva coreenilor și îl învinge fără emoții pe Junghun.

Min. 8: Emoții pentru Dinamo. Boateng este faultat dur de un adversar și stă întins pe gazon preț de secunde bune.

Min. 1: Fluier de start. Partida poate fi urmărită . Andrei Nicolescu este nelipsit de la meciurile „câinilor” și se află în tribună.

Dinamo : Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Perica, Mazilu. Antrenor : Zeljko Kopic.

Gangwon : Junghun – Hyobin, Seungbeen, Junyeop, Eojin – Wonwoo, Taehwan, Eunchong, Eunho – Byungheon, Jinam. Antrenor : Chung Kyungho.

Live video Dinamo – Gangwon FC. „Câinii”, la ultimul meci amical din Antalya

Dinamo se pregătește să încheie cantonamentul de iarnă cu un meci în compania formației sud-coreene Gangwon FC, ocupanta locului 5 din campionatul național.

Meciurile de pregătire sunt extrem de importante, asta în contextul în care „câinii” visează la atingerea unor obiective și mai mari decât cele din sezonul precedent. Așteptările sunt mari în această stagiune la formația din „Ștefan cel Mare”.

Rămâne de văzut scorul final al confruntării dintre Dinamo și Gangwon FC, echipe între care există o diferență nu foarte mare de valoare în ceea ce privește lotul (18 milioane de euro, respectiv 11 milioane de euro).

Transferuri importante la Dinamo în mercato de iarnă

Perioada de transferuri este încă deschisă. La capitolul veniri, „câinii” se pot lăuda până acum cu un singur transfer.

Mai exact, . Fundașul lateral de 25 de ani și-a reziliat contractul cu Petrolul și a venit la echipa bucureșteană în calitate de jucător liber de contract.

Cine transmite la TV Dinamo – Gangwon FC

„Câinii” nu își vor lăsa suporterii fără să vadă meciul amical contra celor de la Gangwon FC. Echipa bucureșteană a anunțat deja pe contul de Facebook că partida va fi transmisă pe :

„Test final de pregătire contra Gangwon FC, echipă din prima ligă a Coreei de Sud. Partida amicală poate fi urmărită LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului – 48 TV”.

FANATIK îți vine de asemenea în ajutor. Pe site-ul nostru poți să vezi partida în format LIVE TEXT, iar la final îți oferim rezumatul video al meciului, inclusiv cele mai tari faze și golurile. Aici poate fi urmărit meciul oltenilor.

Programul lui Dinamo în cantonamentul din Turcia

Pe durata stagiului de pregătire, Dinamo are programate două partide amicale: , iar al doilea va avea loc pe 11 ianuarie, cu Gangwon FC.

„Câinii” vor să fie în formă maximă înaintea revenirii în țară și reluării SuperLigii. Dinamo va lupta pentru podium, și, de ce nu, chiar pentru titlu. Atingerea cupelor europene este de asemenea un obiectiv important pentru echipă în actuala stagiune.

Prin intermediul FANATIK poți să afli toate amănuntele esențiale despre meciul lui Dinamo din cantonamentul efectuat în Antalya. Aici vei găsi echipele oficiale de start, imediat ce acestea sunt anunțate, precum și amănunte în timp real despre desfășurarea partidei.

La final, te așteptăm cu reacții la cald din partea antrenorului Zeljko Kopic și a celor mai importanți jucători ai partidei. Tot cu ajutorul nostru vei putea să găsești și rezumatul partidei.