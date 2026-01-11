LIVE

Acum se joacă Dinamo – Gangwon FC, amical în cantonamentul Antalya. Două schimbări făcute de Kopic la pauză. Cum puteți urmări partida „câinilor”

Dinamo va juca cel de-al doilea meci amical din cantonamentul efectuat în Antalya. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre partida „câinilor” împotriva celor de la Gangwon FC.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 14:46
Acum se joaca Dinamo Gangwon FC amical in cantonamentul Antalya Doua schimbari facute de Kopic la pauza Cum puteti urmari partida cainilor
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Adrian Mazilu a înscris un eurogol în Dinamo - Gangwon. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo joacă duminică, 11 ianuarie, ultimul meci de verificare din cadrul cantonamentului din Antalya. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre echipa pregătită de Zeljko Kopic, de la prim „11”, la marcatori, la scor final.

LIVE UPDATE: Dinamo – Gangwon 2-0 (Cîrjan 10, Mazilu 24)

Min. 53 – Musi mai pătrunde o dată în dreapta, centrează în fața porții, dar reluarea cu călcâiul a lui Alex Pop a trecut milimetri pe lângă poartă.

ADVERTISEMENT

Min. 46 – Musi face o cursă superbă în dreapta, scoate la 16 metri pentru Alex Pop, dar șutul acestuia din poziție excelentă este ratat și se duce pe lângă poartă.

Start în partea secundă! Două schimbări în tabăra ”câinilor”, Soro și Alex Pop le-au luat locul lui Gnahore și Mazilu. Pentru acest joc, antrenorul Zeljko Kopic i-a lăsat în afara lotului pe Caragea, Kyriakou, Țicu și Liam Eissat.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Pauză: Arbitrul fluieră finalul primului act. Dinamo se află în avantaj prin reușitele lui Cătălin Cîrjan și Adrian Mazilu.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Min. 24: GOOOOOOL Dinamo! Adrian Mazilu preia în marginea careului și finalizează superb. Mingea a lovit bara transversală ca mai apoi să se ducă în vinclul porții.

Min. 22: Stoinov reia cu capul din careu, însă lovitura sa nu este precisă și balonul trece pe lângă poartă.

ADVERTISEMENT

Min. 10: GOOOOOOL Dinamo! Cătălin Cîrjan profită de o greșeală în defensiva coreenilor și îl învinge fără emoții pe Junghun.

Min. 8: Emoții pentru Dinamo. Boateng este faultat dur de un adversar și stă întins pe gazon preț de secunde bune.

Min. 1: Fluier de start. Partida poate fi urmărită aici. Andrei Nicolescu este nelipsit de la meciurile „câinilor” și se află în tribună.

Andrei Nicolescu tribună Dinamo

UPDATE: Echipele de start din Dinamo – Gangwon

  • Dinamo: Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Perica, Mazilu. Antrenor: Zeljko Kopic.
  • Gangwon: Junghun – Hyobin, Seungbeen, Junyeop, Eojin – Wonwoo, Taehwan, Eunchong, Eunho – Byungheon, Jinam. Antrenor: Chung Kyungho.

Live video Dinamo – Gangwon FC. „Câinii”, la ultimul meci amical din Antalya

Dinamo se pregătește să încheie cantonamentul de iarnă cu un meci în compania formației sud-coreene Gangwon FC, ocupanta locului 5 din campionatul național.

Meciurile de pregătire sunt extrem de importante, asta în contextul în care „câinii” visează la atingerea unor obiective și mai mari decât cele din sezonul precedent. Așteptările sunt mari în această stagiune la formația din „Ștefan cel Mare”.

Rămâne de văzut scorul final al confruntării dintre Dinamo și Gangwon FC, echipe între care există o diferență nu foarte mare de valoare în ceea ce privește lotul (18 milioane de euro, respectiv 11 milioane de euro).

Transferuri importante la Dinamo în mercato de iarnă

Perioada de transferuri este încă deschisă. Dinamo l-a împrumutat pe Raul Rotund la ASA Târgu Mureș, ocupanta locului 4 din Liga 2. La capitolul veniri, „câinii” se pot lăuda până acum cu un singur transfer.

Mai exact, Dinamo a semnat cu Valentin Țicu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fundașul lateral de 25 de ani și-a reziliat contractul cu Petrolul și a venit la echipa bucureșteană în calitate de jucător liber de contract.

Cine transmite la TV Dinamo – Gangwon FC

„Câinii” nu își vor lăsa suporterii fără să vadă meciul amical contra celor de la Gangwon FC. Echipa bucureșteană a anunțat deja pe contul de Facebook că partida va fi transmisă pe „48 TV”, canalul oficial de YouTube al clubului:

„Test final de pregătire contra Gangwon FC, echipă din prima ligă a Coreei de Sud. Partida amicală poate fi urmărită LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului – 48 TV”.

FANATIK îți vine de asemenea în ajutor. Pe site-ul nostru poți să vezi partida în format LIVE TEXT, iar la final îți oferim rezumatul video al meciului, inclusiv cele mai tari faze și golurile. Aici poate fi urmărit meciul oltenilor.

Programul lui Dinamo în cantonamentul din Turcia

Pe durata stagiului de pregătire, Dinamo are programate două partide amicale: primul meci a fost disputat pe 7 ianuarie împotriva echipei BSC Young Boys Berna (n.r. – victorie 2-0), iar al doilea va avea loc pe 11 ianuarie, cu Gangwon FC.

„Câinii” vor să fie în formă maximă înaintea revenirii în țară și reluării SuperLigii. Dinamo va lupta pentru podium, și, de ce nu, chiar pentru titlu. Atingerea cupelor europene este de asemenea un obiectiv important pentru echipă în actuala stagiune.

Vezi live video Dinamo – Gangwon FC în cantonamentul din Antalya. Update-uri live și rezumat

Prin intermediul FANATIK poți să afli toate amănuntele esențiale despre meciul lui Dinamo din cantonamentul efectuat în Antalya. Aici vei găsi echipele oficiale de start, imediat ce acestea sunt anunțate, precum și amănunte în timp real despre desfășurarea partidei.

La final, te așteptăm cu reacții la cald din partea antrenorului Zeljko Kopic și a celor mai importanți jucători ai partidei. Tot cu ajutorul nostru vei putea să găsești și rezumatul partidei.

La vremuri noi, tot noi! Cine a câștigat primele alegeri “libere” de la...
Fanatik
La vremuri noi, tot noi! Cine a câștigat primele alegeri “libere” de la FRF după 1989: “Era un tip capabil!”. Mircea Sandu a ieșit la rampă
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu...
Fanatik
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Campioana en-titre a aterizat în Milano. Update
Adrian Șut și-a luat adio de la fanii FCSB: „Unul dintre campioni pleacă....
Fanatik
Adrian Șut și-a luat adio de la fanii FCSB: „Unul dintre campioni pleacă. Locul unde am devenit bărbat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre...
iamsport.ro
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!