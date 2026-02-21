Dinamo, gol anulat în derby-ul cu Rapid! Ce eroare a depistat Colțescu din camera VAR înainte de reușita lui Soro. Video

ADVERTISEMENT

Meciul și controversa în SuperLiga. În minutul 15 al oaspeților le-a fost anulat un gol după intervenția VAR.

Golul lui Soro din Rapid – Dinamo, anulat de VAR

În minutul 15 al partidei de pe Arena Națională, Alberto Soro a trimis mingea în poarta lui Marian Aioani. Spaniolul a fructificat centrarea lui Alexandru Musi. Dinamoviștii s-au bucurat însă în zadar. VAR-ul a intervenit prin intermediul lui Sebastian Colțescu.

ADVERTISEMENT

Craioveanul a derulat secunde bune faza pentru a descoperi o neregulă. Colțescu i-a transmis „centralului” Rareș Vidican că trebuia să dea fault la centrul terenului la duel dintre Mărginean și Paraschiv. Inițial, în teren Vidican, nu a sesizat vreo abatare de la regulament și a lăsat jocul să continue. – vezi

Din păcate pentru Dinamo, anularea reușitei lui Soro a turnat plumb în picioarele fotbaliștilor lui Zeljko Kopic. Un sfert de oră mai târziu, tabela de marcaj arăta 1-0 pentru Rapid, care a deschis scorul prin Borza. Peste patru minute, giuleștenii au făcut 2-0, după ce a marcat și Daniel Paraschiv.

ADVERTISEMENT

Ce arbitri au fost delegați la Rapid – Dinamo

Arbitru: Rareș Vidican

Arbitri asistenți: George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei

Al patrulea oficial: Andrei Moroiță

VAR: Sebastian Colțescu

AVAR: Sebastian Gheorghe

Observator arbitri: Irina Mîrț

Dinamo, fără victorie de 11 ani în fața Rapidului

Deși înaintea derby-ului era în fața Rapidului (locul 3, 49 de puncte) în clasament, Dinamo (locul 2, 52 de puncte) are coșmaruri cu gruparea de sub Podul Grant. „Câinii roșii” nu au mai învins-o pe Rapid din sezonul 2014-2015.

ADVERTISEMENT

Ultima victorie a lui Dinamo în derby-ul cu Rapid dateză din 11 aprilie. Atunci, roș-albii s-au impus cu scorul de 2-0, prin autogolul lui Cmovs și o reușită semnată de Bogdan Gavrilă. La finalul acelui sezon, alb-vișiniii au retrogradat în Liga 2, în timp ce dinamoviștii au terminat pe locul 7.