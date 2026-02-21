Sport

Dinamo, gol anulat în derby-ul cu Rapid! Ce eroare a depistat Colțescu din camera VAR înainte de reușita lui Soro. Video

Dinamo a început ca din pușcă derby-ul cu Rapid. Roș-albii au trimis mingea în poartă în minutul 15, dar golul lui Alberto Soro a fost anulat de VAR. Rareș Vidican a întors decizia după intervenția lui Colțescu
Cristian Măciucă
21.02.2026 | 21:06
Dinamo gol anulat in derbyul cu Rapid Ce eroare a depistat Coltescu din camera VAR inainte de reusita lui Soro Video
ULTIMA ORĂ
Dinamo, gol anulat în derby-ul cu Rapid! Ce eroare a depistat Colțescu din camera VAR înainte de reușita lui Soro. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul și controversa în SuperLiga. În minutul 15 al derby-ului Rapid – Dinamo, oaspeților le-a fost anulat un gol după intervenția VAR. Acolo s-a aflat Sebastian Colțescu (48 de ani), cel mai experimentat „central” din SuperLiga României.

Golul lui Soro din Rapid – Dinamo, anulat de VAR

În minutul 15 al partidei de pe Arena Națională, Alberto Soro a trimis mingea în poarta lui Marian Aioani. Spaniolul a fructificat centrarea lui Alexandru Musi. Dinamoviștii s-au bucurat însă în zadar. VAR-ul a intervenit prin intermediul lui Sebastian Colțescu.

ADVERTISEMENT

Craioveanul a derulat secunde bune faza pentru a descoperi o neregulă. Colțescu i-a transmis „centralului” Rareș Vidican că trebuia să dea fault la centrul terenului la duel dintre Mărginean și Paraschiv. Inițial, în teren Vidican, nu a sesizat vreo abatare de la regulament și a lăsat jocul să continue. – vezi VIDEO

Din păcate pentru Dinamo, anularea reușitei lui Soro a turnat plumb în picioarele fotbaliștilor lui Zeljko Kopic. Un sfert de oră mai târziu, tabela de marcaj arăta 1-0 pentru Rapid, care a deschis scorul prin Borza. Peste patru minute, giuleștenii au făcut 2-0, după ce a marcat și Daniel Paraschiv.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

Ce arbitri au fost delegați la Rapid – Dinamo

  • Arbitru: Rareș Vidican
  • Arbitri asistenți: George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei
  • Al patrulea oficial: Andrei Moroiță
  • VAR: Sebastian Colțescu
  • AVAR: Sebastian Gheorghe
  • Observator arbitri: Irina Mîrț

Dinamo, fără victorie de 11 ani în fața Rapidului

Deși înaintea derby-ului era în fața Rapidului (locul 3, 49 de puncte) în clasament, Dinamo (locul 2, 52 de puncte) are coșmaruri cu gruparea de sub Podul Grant. „Câinii roșii” nu au mai învins-o pe Rapid din sezonul 2014-2015.

ADVERTISEMENT
Fosta iubită a lui Ronaldo n-a stat pe gânduri, după ce a primit...
Digisport.ro
Fosta iubită a lui Ronaldo n-a stat pe gânduri, după ce a primit "o groază de bani" să spună totul

Ultima victorie a lui Dinamo în derby-ul cu Rapid dateză din 11 aprilie. Atunci, roș-albii s-au impus cu scorul de 2-0, prin autogolul lui Cmovs și o reușită semnată de Bogdan Gavrilă. La finalul acelui sezon, alb-vișiniii au retrogradat în Liga 2, în timp ce dinamoviștii au terminat pe locul 7.

Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo!...
Fanatik
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Remiză în West Ham – Bournemouth. Manchester City – Newcastle United, live de la 22:00
Rapid – Dinamo 2-0, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. S-a...
Fanatik
Rapid – Dinamo 2-0, live video în etapa a 28-a din SuperLiga. S-a declanșat nebunia pe Arena Națională! Giuleștenii, două goluri în 5 minute
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul...
Fanatik
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt amabili, dar…”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
iamsport.ro
BOMBĂ! Gică Hagi negociază vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în...
adevarul.ro
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Observatornews.ro
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea....
as.ro
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!