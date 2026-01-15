Dinamo i-a anunțat plecarea jucătorului cu 74 de apariții la națională! Surpriză chiar înainte de reluarea SuperLigii: „Mult succes!”

Deși SuperLiga este pe cale să se reia, echipele încă nu și-au definitivat loturile. Conducerea lui Dinamo este foarte activă pe piața de transferuri, iar un fotbalist s-a despărțit de formația din Ștefan cel Mare fix înainte de meciul cu U Cluj.
Dinamo este foarte curtată în această perioadă de transferuri. Deși s-a vorbit foarte mult despre o posibilă mutare a lui Cătălin Cîrjan, formația din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de un alt jucător.
Mai exact, Charalampos Kyriakou s-a despărțit de echipă după doar 6 luni de zile. Venit în vara acestui an de la Apollon Limassol, mijlocașul cipriot a adunat 23 de partide și trei pase decisive în perioada petrecută la Dinamo.
Charalampos Kyriakou este un jucător cu o foarte mare experiență. Mijlocașul central are nu mai puțin de 74 de prezențe în echipa națională a Ciprului. De menționat este faptul că fostul fotbalist de la Dinamo a fost prezent în meciurile cu România din preliminariile pentru Mondial.
Anunțul despărțirii de Charalampos Kyriakou a fost efectuat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook. Dinamo a ținut să îi mulțumească mijlocașului pentru meciurile disputate în tricoul alb-roșu.
„Mulțumim, Charalampos Kyriakou!
Jucătorul cipriot a ajuns la un acord de încetare amiabilă cu conducerea clubului nostru.
Sosit în vara acestui sezon, Kyriakou a bifat un total de 21 de meciuri pentru echipa noastră, oferind totodată și 3 pase decisive.
Îi dorim mult succes mai departe în carieră lui Charalampos și îi mulțumim pentru efortul depus pentru Dinamo!”, s-a arătat în postarea de pe rețelele de socializare.