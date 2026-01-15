Dinamo i-a anunțat plecarea jucătorului cu 74 de apariții la națională! Surpriză chiar înainte de reluarea SuperLigii: „Mult succes!”

ADVERTISEMENT

Deși SuperLiga este pe cale să se reia, echipele încă nu și-au definitivat loturile. Conducerea lui Dinamo este foarte activă pe piața de transferuri, iar un fotbalist s-a despărțit de formația din Ștefan cel Mare fix înainte de meciul cu U Cluj.

Charalampos Kyriakou, out de la Dinamo după 6 luni

Dinamo este foarte curtată în această perioadă de transferuri. Deși s-a vorbit foarte mult despre , formația din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de un alt jucător.

Mai exact, Charalampos Kyriakou s-a despărțit de echipă după doar 6 luni de zile. Venit în vara acestui an de la Apollon Limassol, mijlocașul cipriot a adunat 23 de partide și trei pase decisive în perioada petrecută la Dinamo.

Charalampos Kyriakou este un jucător cu o foarte mare experiență. Mijlocașul central are nu mai puțin de 74 de prezențe în echipa națională a Ciprului. De menționat este faptul că entru Mondial.

Cum a anunțat Dinamo despărțirea de Charalampos Kyriakou

Anunțul despărțirii de Charalampos Kyriakou a fost efectuat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook. Dinamo a ținut să îi mulțumească mijlocașului pentru meciurile disputate în tricoul alb-roșu.

„Mulțumim, Charalampos Kyriakou!

Jucătorul cipriot a ajuns la un acord de încetare amiabilă cu conducerea clubului nostru.

Sosit în vara acestui sezon, Kyriakou a bifat un total de 21 de meciuri pentru echipa noastră, oferind totodată și 3 pase decisive.

Îi dorim mult succes mai departe în carieră lui Charalampos și îi mulțumim pentru efortul depus pentru Dinamo!”, s-a arătat în postarea de pe rețelele de socializare.