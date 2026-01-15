Sport

Dinamo i-a anunțat plecarea jucătorului cu 74 de apariții la națională! Surpriză chiar înainte de reluarea SuperLigii: „Mult succes!”

Dinamo a luat o decizie surprinzătoare în plină perioadă de mercato. Formația din Ștefan cel Mare s-a despărțit de un jucător important. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
15.01.2026 | 20:24
Dinamo ia anuntat plecarea jucatorului cu 74 de aparitii la nationala Surpriza chiar inainte de reluarea SuperLigii Mult succes
Un jucător cu 74 de prezențe în națională, out de la Dinamo după 6 luni. Sursă foto: sportpictures
Deși SuperLiga este pe cale să se reia, echipele încă nu și-au definitivat loturile. Conducerea lui Dinamo este foarte activă pe piața de transferuri, iar un fotbalist s-a despărțit de formația din Ștefan cel Mare fix înainte de meciul cu U Cluj.

Charalampos Kyriakou, out de la Dinamo după 6 luni

Dinamo este foarte curtată în această perioadă de transferuri. Deși s-a vorbit foarte mult despre o posibilă mutare a lui Cătălin Cîrjan, formația din Ștefan cel Mare a anunțat despărțirea de un alt jucător.

Mai exact, Charalampos Kyriakou s-a despărțit de echipă după doar 6 luni de zile. Venit în vara acestui an de la Apollon Limassol, mijlocașul cipriot a adunat 23 de partide și trei pase decisive în perioada petrecută la Dinamo.

Charalampos Kyriakou este un jucător cu o foarte mare experiență. Mijlocașul central are nu mai puțin de 74 de prezențe în echipa națională a Ciprului. De menționat este faptul că fostul fotbalist de la Dinamo a fost prezent în meciurile cu România din preliminariile pentru Mondial.

Cum a anunțat Dinamo despărțirea de Charalampos Kyriakou

Anunțul despărțirii de Charalampos Kyriakou a fost efectuat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook. Dinamo a ținut să îi mulțumească mijlocașului pentru meciurile disputate în tricoul alb-roșu.

„Mulțumim, Charalampos Kyriakou!

Jucătorul cipriot a ajuns la un acord de încetare amiabilă cu conducerea clubului nostru.

Sosit în vara acestui sezon, Kyriakou a bifat un total de 21 de meciuri pentru echipa noastră, oferind totodată și 3 pase decisive.

Îi dorim mult succes mai departe în carieră lui Charalampos și îi mulțumim pentru efortul depus pentru Dinamo!”, s-a arătat în postarea de pe rețelele de socializare.

  • 600.000 de euro este cota lui Charalampos Kyriakou!
  • 74 de selecții are mijlocașul în naționala Ciprului

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
