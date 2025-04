Dinamo i-a impresionat pe clujeni: „Ne-a pus în pericol la fiecare fază”. Ce a zis Blănuță de conflictul dintre Adrian Mititelu și Ioan Ovidiu Sabău

Etapa a patra a play-off-ului din Superligă a început cu o , iar câștig de cauză au avut „câinii”, care s-au impus cu scorul de 4-2. Vladislav Blănuță și Andrei Artean au reacționat după eșecul suferit de clujeni.

Vladislav Blănuță, după U Cluj – Dinamo 2-4: „Ne-a lipsit ceva”

Universitatea a deschis scorul în meciul cu Dinamo prin Issa Macalou, care a finalizat un contraatac pornit de la o pasă a lui Andrej Fabry. Dinamo a reușit să întoarcă rezultatul după , însă Vladislav Blănuță a egalat în minutul 44 cu o lovitură de cap. Rezultatul nu avea să reziste însă până la pauză, deoarece Astrit Selmani a readus-o în avantaj pe Dinamo în prelungirile reprizei.

Scorul final a fost stabilit în partea secundă, când portarul Gertmonas a respins o centrare exact în piciorul lui Gabriel Simion, iar mingea a intrat în poarta lui „U”. Vladislav Blănuță a tras concluziile după finalul jocului. „Am început bine, am marcat golul, după care am luat repede două goluri, am egalat și a venit acel al treilea gol, pe care l-am luat înainte de pauză. Ar fi trebuit să rupem jocul și să intrăm la vestiare cu un egal, ca să ne strângem rândurile și să putem ataca mai bine.

Mi se pare că ne-a lipsit ceva, cred că încrederea, dar este doar un meci, rămâne să îl analizăm foarte bine și să tragem concluziile. Ne afectează puțin emoțional acest rezultat. La următorul meci trebuie să arătăm mult mai bine, pentru că suporterii noștri merită asta, au venit astăzi în număr mare. Le mulțumim pentru prezență și pentru încrederea pe care ne-au oferit-o.

Nivelul e mai ridicat în play-off, e mai tensionat, mai multă presiune, dar asta te face să progresezi, meciuri de acest gen te ajută să crești și să îți dai seama la ce nivel poți ajunge” a declarat atacantul pentru .

Cum a comentat Blănuță conflictul dintre Adrian Mititelu și Ioan Ovidiu Sabău

Numărul de minute pe care Blănuță l-a jucat în ultimele săptămâni a dus la .

„Sincer, nu m-am așteptat să apară vreun conflict. Treaba mea e să arăt pe teren. Ceea ce se vorbește în afara terenului… nu vreau să atrag atenția la astfel de lucruri, treaba mea e să joc bine pe teren, acolo îmi câștig pâinea.

Presiunea, în primul rând, vine din partea mea, eu vreau să îmi demonstrez mie, să văd cât de departe pot ajunge și cât de bun pot să fiu. Restul persoanelor… ei au conflictul lor, nu mă interesează, treaba mea e pe teren” a afirmat Blănuță.

Andrei Artean: „Toți am fost foarte slabi, din toate punctele de vedere”

Despre eșecul suferit de U Cluj contra lui Dinamo a vorbit și Andrei Artean. „Am început meciul destul de bine, știam că au ceva probleme, dar cred că cei de la Dinamo au câștigat astăzi meritat. Știam că întâlnim o echipă bună, cu multă calitate de la mijloc în sus. Ne-au pus în dificultate aproape la fiecare fază. Nimeni nu își găsește răspunsurile la cald, dar am arătat rău.

Ne pare foarte rău pentru toți oamenii care au venit la meci, dar și pentru noi, jucăm ca să mulțumim familiile noastre și pe toată lumea care e alături de noi. Dinamo are o dinamică foarte bună, cu jucători foarte tehnici, care joacă de mult timp împreună, o încredere foarte mare, sunt în play-off, ca și noi.

Nu mai au presiune, noi mai luptăm pentru cupele europene, dar ei nu au dreptul de a juca în Europa, acest lucru trebuia să ne motiveze mai mult și să arătăm mai bine, dar toți am fost foarte slabi, din toate punctele de vedere, Dinamo a câștigat meritat.

Am arătat foarte rău, mai ales în repriza a doua, e un meci pe care trebuie să-l ștergem foarte repede, asta e frumos la fotbal, în fiecare săptămână poți demonstra că ce ai făcut în trecut e doar un accident.

(n.r. v-a lipsit Dan Nistor?) Se poate, da. Toată lumea știe că Dan are o calitate extraordinară și e un jucător decisiv pentru această echipă, dar trebuie să jucăm și fără el. Acum e accidentat, sperăm să-și revină cât mai repede, pentru că, cu siguranță, ne ajută mult” a declarat mijlocașul Universității pentru sursa menționată.

U Cluj a fost depășită de Dinamo după acest rezultat și ocupă acum locul 5 în play-off, iar în următoarea rundă va juca în deplasare pe terenul Rapidului. Duelul din Giulești va avea loc sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 20:00.