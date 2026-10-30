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Dinamo i-a luat „racheta” FCSB-ului și i-a dat două „petarde” la schimb: „Eddy Gnahore m-a păcălit! Mă ascund după sobă”

Cristian Măciucă
30.10.2026 | 11:13
Dinamo ia luat racheta FCSBului si ia dat doua petarde la schimb Eddy Gnahore ma pacalit Ma ascund dupa soba
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo i-a luat „racheta” FCSB-ului și i-a dat două „petarde” la schimb: „Eddy Gnahore m-a păcălit! Mă ascund după sobă”. FOTO: Fanatik
FCSB a fost criticată aspru după eșecul cu Gloria Bistrița, scor 0-1. Principalele „victime” au fost foștii dinamoviști Eddy Gnahore și Dennis Politic, mai ales că, al doilea, a plecat la schimb cu Alexandru Musi
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Dennis Politic (26 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani) au fost criticați aspru după eșecul pe care FCSB l-a suferit la Gloria Bistrița, scor 0-1. Cei doi foști dinamoviști au fost puși la zid la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită, atac devastator la adresa transferurilor făcute de FCSB: „Două petarde și o rachetă”

Vivi Răchită este convins că Dinamo a ieșit în câștig din mutările realizate cu rivala FCSB. Fostul fundaș consideră că formația din „Ștefan cel Mare” a făcut o afacere excelentă prin aducerea lui Alexandru Musi, în timp ce roș-albaștrii nu au obținut randamentul așteptat de la Dennis Politic și Eddy Gnahore.

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„Eu cred că Dinamo are un mare merit pentru ce s-a întâmplat la FCSB. Păi l-a luat pe Alexandru Musi și l-a dat pe Dennis Politic. Și pe Gnahore! A dat două petarde și a luat singura rachetă pe care o putea lua de acolo, pe Musi”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Să vorbim de Gnahore, lasă-l pe Politic. Să nu fim ipocriți. Anul trecut când juca la Dinamo, spuneam toți că e cel mai bun mijlocaș central din SuperLiga. Și eu am fost păcălit. Era o plăcere să mă uit la el în sistemul lui Kopic. Dar acolo era un jucător care nu a decis niciodată jocul. Doar foarte rar. A fost un joc de întreținere la mijlocul terenului. Și pe mine m-a păcălit!”, a declarat Mihai Stoichiță.

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„Eu nu am spus. Mi-aduc aminte de un material în care se întreba ‘Anzor Mekvabișvili sau Gnahore?’ Avea cota asta”, a intervenit Marius Mitran. „Eu l-am văzut pe Gnahore la Dinamo, la un meci cu Petrolul, pe Ilie Oană, și am zis că e jucător de echipă de locul 10”, a adăugat Vivi Răchită. „Așa cum, să fim sinceri, și Dennis Politic, la Dinamo, ajunsese la națională”, a mai spus Mitran.

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Mihai Stoichiță s-a înșelat în privința lui Gnahore

Eddy Gnahore a ajuns la FCSB în vara lui 2026, liber de contract după despărțirea de Dinamo. Mijlocașul francez evolua în România în ianuarie 2024, când roș-albii l-au luat gratis după experiența Ascoli. „Probabil sistemul lui Kopic era propice pentru cei. Când ajungi la o echipă gen FCSB, acum, care joacă foarte agresiv, cu pressing avansat, să joace repede. Era de așteptat de la Reghe să facă asta.

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Îmi aduc aminte cum juca atunci când a venit în 2012. Și nu se potrivește. Din păcate. Gnahore m-a păcălit și pe mine! Să îți spun ceva. Mă gândeam. Oare ce ar fi cu băiatul ăsta dacă ar juca la FCSB? Uite că a ajuns și acum mă ascund după sobă. Ca să nu mă vadă lumea că am zis atunci că e foarte bun”, a continuat directorul tehnic al FRF.

„Știi pe cine nu a păcălit? Pe Andrei Nicolescu. Că dacă îl păcălea, făcea toate eforturile să îl păstreze la Dinamo. Și nu l-a păstrat”, a conchis Răchită.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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