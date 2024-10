Dinamo are un parcurs foarte bun în SuperLiga spre deosebire de sezonul trecut. Un merit deosebit pentru rezultatele din Ștefan cel Mare . Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvăluit că tehnicianul croat are pe masă propunerea de prelungire a contractului.

Dinamo i-a propus un nou contract lui Zeljko Kopic. „Suntem în discuții”. Pe câte sezoane va semna croatul

Zeljko Kopic a venit la Dinamo într-un moment complicat. Totuși, antrenorul croat nu a renunțat și a reușit să-și îndeplinească obiectivul în sezonul precedent, salvarea de la retrogradare. Lucrurile arată mult mai bine pentru Dinamo în actuala stagiune.

Astfel, conducerea clubului din Ștefan cel Mare nu a dat semne de ezitare și i-a propus prelungirea contractului lui Zeljko Kopic pentru o perioadă de 4 ani, începând din acest sezon. Totodată, Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că discuțiile sunt pozitive, iar .

„Contractul lui Kopic a fost pe un an și jumătate din momentul în care a semnat și în momentul ăsta suntem în discuții. Am discutat documente, am schimbat idei, au trecut pe la avocați.

Suntem în discuții despre ceea ce am spus la începutul sezonului, că ne dorim o predictibilitate pe 4 ani, cu Dinamo anul ăsta bătându-se pentru play-off.

„Toate lucrurile sunt pozitive. Kopic a dovedit și s-a integrat din câte văd”

Da, suntem în discuții să prelungim cu Kopic încă 4 ani. Pe o perioadă de 4 ani care include și acest sezon, deci 3 ani și jumătate. Face parte din politica noastră. În momentul în care era cu Ovidiu Burcă făceam planul pentru o perioadă în care antrenorul putea să se exprime și să-și găsească poziția, să poată să construiască.

Ăsta e modelul în care vrem să lucrăm. Nu avem opoziție din partea lui, toate lucrurile sunt pozitive, dar ne concentrăm pe ce avem de făcut. Avem meciuri importante. Eu cred că Zeljko Kopic a dovedit atașament, a dovedit foarte mult prin tot ce a făcut, că îi place familia Dinamo.

S-a și integrat din câte văd. Eu nu am contract, eu sunt administrator special neremunerat și în momentul în care se iese din insolvență de-abia atunci voi discuta cu acționariatul durata contractului și care sunt opțiunile la nivelul ăla.

Evident că eu îmi doresc să duc cât mai sus acest proiect. Mandatul meu este tot timpul pe masa acționariatului”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA. Numit pe 1 decembrie 2023 la Dinamo, Zeljko Kopic mai avea contract în Ștefan cel Mare până la finalul sezonului.

