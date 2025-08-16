Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo i-a ratat în vară pe Caio, jucătorul care face spectacol la FC Argeș, și pe Marincău. „Au fost niște semne de întrebare”

Dinamo continuă campania de achiziții în această vară. Cum i-a ratat pe Caio de la FC Argeș, dar și pe Marincău, fotbalistul român de la Mainz 05.
Mihai Dragomir
16.08.2025 | 15:08
Dinamo ia ratat in vara pe Caio jucatorul care face spectacol la FC Arges si pe Marincau Au fost niste semne de intrebare
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo regretă că a ratat transferul lui Caio Ferreira, jucătorul lui FC Argeș. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dinamo nu închide lista de transferuri, mai ales după victoria chinuită cu Metaloglobus. Andrei Nicolescu a dezvăluit cum au ratat „câinii” două mutări foarte interesante în această vară.

ADVERTISEMENT

Cum i-a ratat Dinamo pe Caio și pe Marincău

Dinamo a făcut câteva transferuri foarte interesante în această vară, dar conducerea consideră că mai este loc pentru alte veniri de calitate. „Câinii” au fost aproape să îl aducă pe Caio Ferreira, brazilianul revelaţie ajuns gratis la FC Argeş.

Andrei Nicolescu a explicat de ce fotbalistul extrem de talentat nu a mai ajuns la Dinamo, pe lângă Emanuel Marincău, fotbalistul de 19 ani legitimat la echipa secundă a celor de la Mainz 05.

ADVERTISEMENT

„Pe Caio îl știam și noi, dar a fost un semn de întrebare la ce sezoane anterioare făcuse el. Avea doar un sezon constant, înainte era prin ligile de amatori. Din acest punct de vedere nu a fost urmărit mai atent. Evident, există un mic regret. La constanța lui au fost semne de întrebare.

Încercăm să mai aducem jucători care să se potrivească sistemului, bugetului, felului în care vede domnul Kopic fotbalul. Mai vrem să aducem 2-3 jucători.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

„Așteaptă să facă pasul către prima ligă din Germania”

Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Mai este fundașul central, de picior drept, care este în Germania (n.r. – Emanuel Marincău). Nu ne-a refuzat, dar așteaptă să termine liceul acolo. El joacă în Liga 4 și așteaptă să facă pasul către prima ligă din Germania, la prima echipă (n.r. – Mainz 05). Este un jucător bun, de mare perspectivă. Am vorbit cu tatăl lui, i-am explicat situația, dar asta este”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dinamo i-a ratat în vară pe Caio, jucătorul care face spectacol la FC Argeș, și pe Marincău

Reacţie dură la adresa lui Gigi Becali după scandalul momentului din SuperLiga: “Şi-a...
Fanatik
Reacţie dură la adresa lui Gigi Becali după scandalul momentului din SuperLiga: “Şi-a luat prea în serios titlul de omul anului! Îi desconsideră pe toţi”
“Perla” lui Edi Iordănescu, la un pas de transferul la AS Roma: “E...
Fanatik
“Perla” lui Edi Iordănescu, la un pas de transferul la AS Roma: “E important pentru club și pentru jucător! Dar nu ne permitem să-l pierdem”
Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Ați văzut cățelul care își...
Fanatik
Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Ați văzut cățelul care își face loc cu lăbuțele? Are nevoie urgentă de ajutor. Trebuie chemat la națională!”. Ce ofertă a avut Ianis din Turcia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!