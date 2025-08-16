Dinamo i-a ratat în vară pe Caio, jucătorul care face spectacol la FC Argeș, și pe Marincău. „Au fost niște semne de întrebare”

Dinamo nu închide lista de transferuri, mai ales după Andrei Nicolescu a dezvăluit cum au ratat „câinii” două mutări foarte interesante în această vară.

Cum i-a ratat Dinamo pe Caio și pe Marincău

Dinamo a făcut câteva transferuri foarte interesante în această vară, dar conducerea consideră că mai este loc pentru alte veniri de calitate. „Câinii” au fost aproape să îl aducă pe Caio Ferreira, .

Andrei Nicolescu a explicat de ce fotbalistul extrem de talentat nu a mai ajuns la Dinamo, pe lângă Emanuel Marincău, fotbalistul de 19 ani legitimat la echipa secundă a celor de la Mainz 05.

„Pe Caio îl știam și noi, dar a fost un semn de întrebare la ce sezoane anterioare făcuse el. Avea doar un sezon constant, înainte era prin ligile de amatori. Din acest punct de vedere nu a fost urmărit mai atent. Evident, există un mic regret. La constanța lui au fost semne de întrebare.

Încercăm să mai aducem jucători care să se potrivească sistemului, bugetului, felului în care vede domnul Kopic fotbalul. Mai vrem să aducem 2-3 jucători.

„Așteaptă să facă pasul către prima ligă din Germania”

Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi.

Mai este fundașul central, de picior drept, care este în Germania (n.r. – Emanuel Marincău). Nu ne-a refuzat, dar așteaptă să termine liceul acolo. El joacă în Liga 4 și așteaptă să facă pasul către prima ligă din Germania, la prima echipă (n.r. – Mainz 05). Este un jucător bun, de mare perspectivă. Am vorbit cu tatăl lui, i-am explicat situația, dar asta este”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

