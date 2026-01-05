Dinamo i-a stabilit prețul lui Cătălin Cîrjan: „Acționarii ar accepta transferul”

ADVERTISEMENT

Dinamo are un progres considerabil la nivel sportiv, iar anul acesta se află în lupta pentru titlu, fiind la doar 2 puncte de prima poziție, ocupată de Universitatea Craiova.

Cât costă Cătălin Cîrjan. Andrei Nicolescu a spus că Dinamo i-a stabilit prețul

Rezultatele bune se datorează într-o bună măsură și modului profesionist în care au fost gândite lucrurile, iar miza pe jucători tineri, talentați, începe să dea roade. Un exemplu foarte bun ar fi Cătălin Cîrjan, , iar acum el ar putea pleca de la Dinamo pentru o sumă importantă, 5 milioane de euro.

„Dintr-o discuție internă, suma pe care acționarii ar accepta transferul lui Cătălin Cîrjan este de 5 milioane de euro”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport. Acesta a continuat și a recunoscut că a existat o propunere importantă venită pe adresa clubului, în vară, pentru jucătorul trecut pe la Arsenal.

Oferta pe care Cătălin Cîrjan a avut-o în vară

„Da, a fost o ofertă concretă în vară pentru Cătălin Cîrjan, pe care am refuzat-o pentru că nu era momentul potrivit, din partea unui club din Austria. Suma era de 3 milioane de euro cu tot cu bonusuri”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Se pare că echipa care l-ar fi dorit pe decarul lui Dinamo este Sturm Graz. Aceștia au avut o politică excelentă în ultimii ani și au reușit să aibă mai mulți tineri pe care i-au vândut pe sume mari, precum Rasmus Hojlund, cedat la Atalanta, în 2022, pentru 21 de milioane de euro, după ce s-au plătit pentru el 2 milioane de euro.

Dorința lui Cătălin Cîrjan

Fan declarat al echipei Dinamo, pe care a recunoscut că o susține din copilărie, a spus ce și-ar dori să se întâmple înainte de plecarea sa în străinătate. Acesta și-ar dori să câștige campionatul cu formația alb roșie.

„Aș vrea să pot lua măcar un trofeu cu Dinamo, campionatul dacă se poate, și după o să pot pleca împăcat de la echipă. Am fost și voi rămâne dinamovist. Niciodată nu o să merg la FCSB, asta e clar, nu e locul meu acolo”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cei mai scumpi jucători vânduți de Dinamo

