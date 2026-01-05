Dinamo i-a stabilit prețul lui Cătălin Cîrjan: „Acționarii ar accepta transferul”

Dinamo are un progres considerabil la nivel sportiv, iar anul acesta se află în lupta pentru titlu, fiind la doar 2 puncte de prima poziție, ocupată de Universitatea Craiova.
Rezultatele bune se datorează într-o bună măsură și modului profesionist în care au fost gândite lucrurile, iar miza pe jucători tineri, talentați, începe să dea roade. Un exemplu foarte bun ar fi Cătălin Cîrjan, cel care a fost luat după o perioadă nefastă la Rapid, iar acum el ar putea pleca de la Dinamo pentru o sumă importantă, 5 milioane de euro.
„Dintr-o discuție internă, suma pe care acționarii ar accepta transferul lui Cătălin Cîrjan este de 5 milioane de euro”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport. Acesta a continuat și a recunoscut că a existat o propunere importantă venită pe adresa clubului, în vară, pentru jucătorul trecut pe la Arsenal.
„Da, a fost o ofertă concretă în vară pentru Cătălin Cîrjan, pe care am refuzat-o pentru că nu era momentul potrivit, din partea unui club din Austria. Suma era de 3 milioane de euro cu tot cu bonusuri”, a mai spus Andrei Nicolescu.
Se pare că echipa care l-ar fi dorit pe decarul lui Dinamo este Sturm Graz. Aceștia au avut o politică excelentă în ultimii ani și au reușit să aibă mai mulți tineri pe care i-au vândut pe sume mari, precum Rasmus Hojlund, cedat la Atalanta, în 2022, pentru 21 de milioane de euro, după ce s-au plătit pentru el 2 milioane de euro.
Fan declarat al echipei Dinamo, pe care a recunoscut că o susține din copilărie, Cătălin Cîrjan a spus ce și-ar dori să se întâmple înainte de plecarea sa în străinătate. Acesta și-ar dori să câștige campionatul cu formația alb roșie.
„Aș vrea să pot lua măcar un trofeu cu Dinamo, campionatul dacă se poate, și după o să pot pleca împăcat de la echipă. Am fost și voi rămâne dinamovist. Niciodată nu o să merg la FCSB, asta e clar, nu e locul meu acolo”, a declarat Cătălin Cîrjan.
Conform celor de la Transfermarkt, top 5 cei mai scumpi jucători vânduți de Dinamo sunt următorii: