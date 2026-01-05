Sport

Dinamo i-a stabilit prețul lui Cătălin Cîrjan: „Acționarii ar accepta transferul”

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, are un preț bine stabilit de către acționarii echipei, iar suma l-ar aduce într-un top al celor mai bine vânduți jucători din istoria grupării bucureștene.
Mihai Alecu
05.01.2026 | 23:47
Dinamo ia stabilit pretul lui Catalin Cirjan Actionariiaraccepta transferul
Cât ar urma să coste Cătălin Cîrjan în cazul plecării de la Dinamo
ADVERTISEMENT

Dinamo are un progres considerabil la nivel sportiv, iar anul acesta se află în lupta pentru titlu, fiind la doar 2 puncte de prima poziție, ocupată de Universitatea Craiova.

Cât costă Cătălin Cîrjan. Andrei Nicolescu a spus că Dinamo i-a stabilit prețul

Rezultatele bune se datorează într-o bună măsură și modului profesionist în care au fost gândite lucrurile, iar miza pe jucători tineri, talentați, începe să dea roade. Un exemplu foarte bun ar fi Cătălin Cîrjan, cel care a fost luat după o perioadă nefastă la Rapid, iar acum el ar putea pleca de la Dinamo pentru o sumă importantă, 5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Dintr-o discuție internă, suma pe care acționarii ar accepta transferul lui Cătălin Cîrjan este de 5 milioane de euro”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport. Acesta a continuat și a recunoscut că a existat o propunere importantă venită pe adresa clubului, în vară, pentru jucătorul trecut pe la Arsenal.

Oferta pe care Cătălin Cîrjan a avut-o în vară

„Da, a fost o ofertă concretă în vară pentru Cătălin Cîrjan, pe care am refuzat-o pentru că nu era momentul potrivit, din partea unui club din Austria. Suma era de 3 milioane de euro cu tot cu bonusuri”, a mai spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

Se pare că echipa care l-ar fi dorit pe decarul lui Dinamo este Sturm Graz. Aceștia au avut o politică excelentă în ultimii ani și au reușit să aibă mai mulți tineri pe care i-au vândut pe sume mari, precum Rasmus Hojlund, cedat la Atalanta, în 2022, pentru 21 de milioane de euro, după ce s-au plătit pentru el 2 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”

Dorința lui Cătălin Cîrjan

Fan declarat al echipei Dinamo, pe care a recunoscut că o susține din copilărie, Cătălin Cîrjan a spus ce și-ar dori să se întâmple înainte de plecarea sa în străinătate. Acesta și-ar dori să câștige campionatul cu formația alb roșie.

„Aș vrea să pot lua măcar un trofeu cu Dinamo, campionatul dacă se poate, și după o să pot pleca împăcat de la echipă. Am fost și voi rămâne dinamovist. Niciodată nu o să merg la FCSB, asta e clar, nu e locul meu acolo”, a declarat Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

Cei mai scumpi jucători vânduți de Dinamo

Conform celor de la Transfermarkt, top 5 cei mai scumpi jucători vânduți de Dinamo sunt următorii:

  1. Adrian Mutu – 6,5 milioane de euro – la Inter
  2. Marius Niculae – 5,3 milioane de euro – la Sporting Lisabona
  3. Gabriel Torje – 5 milioane de euro – la Udinese
  4. Ciprian Marica – 5 milioane de euro – la Șahtior
  5. Ștefan Radu – 4,75 milioane de euro – la Lazio
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto...
Fanatik
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a...
Fanatik
Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a făcut anunțul: „Sper să iau 20 de milioane!”
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e...
Fanatik
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!