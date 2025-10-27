Dinamo II – Dinamo s-a mai jucat în Cupa României! Duelul istoric care se repetă pe „Arcul de Triumf”

ADVERTISEMENT

CS Dinamo, echipa din Liga 2 a Ministerului Afacerilor Interne, o înfruntă pe FC Dinamo, echipa din SuperLiga, în prima etapă din Grupa D a Cupei României. Nu este însă pentru prima dată când roș-albii își înfruntă „frații” mai mici.

CS Dinamo – FC Dinamo, în Cupa României

CS Dinamo vs. FC Dinamo este programat marți, 28 octombrie, în prima etapă a Grupei D din Cupa României. Meciul se va juca pe „Arcum de Triumf”, de la ora 21:00. Nu este însă primul Dinamo vs. Dinamo din istorie.

„Nu e primul Dinamo – Dinamo, în Cupă, pentru că Răzvan Nicolae, colegul și prietenul meu, m-a ajutat cu un meci Dinamo cu Dinamo. 26 octombrie 2016, am avut un Dinamo II cu Dinamo în Cupa României. Erau același club, dar tot Dinamo cu Dinamo. Era 1-2.

Târcoveanu a marcat atunci pentru Dinamo II, iar pentru Dinamo, autogol Groza și Patrick Petre a decis meciul cu un gol din minutul 79. Acesta a fost primul Dinamo cu Dinamo din istorie”, l-a pus în temă Cristi Coste pe Dănuț Lupu.

„S-a întâmplat și Real Madrid cu Real Madrid 2. Una e să fie două echipe de la același patron, prima echipă cu echipa secundă și alta e să fie două echipe diferite”, a adăugat Dănuț Lupu.

Când o să existe un singur Dinamo

Cele două echipe provin însă din cluburi diferite. CS Dinamo e echipa clubului polisportiv, care aparține de MAI, în timp ce FC Dinamo este o entitate separată (privată). „(n.r. Când o să avem un singur Dinamo? De ce depinde acest lucru?) cel din Liga 1, care e la ora actuală. Cu toate că pe undeva CS Dinamo, nu ca să mă laud, dar în proporție de 80% a fost ideea ta și realizarea ta.

Eu am văzut altfel proiectul de acolo. Dinamo de astăzi, cel care e în Liga 1, e meritul lui Andrei. Trebuie să recunosc. Când l-am cunoscut, poate și din cauza faptului că eu aveam în cap alt proiect, nu prea m-am înțeles cu el, dar astăzi suntem prieteni buni.

Mă bucur că a reușit. Eu mi-aș fi dorit să recunosc eu, dar asta e. Nu s-a putut. Si nu cred că proiectul CS Dinamo, pe care l-au făcut ei în ultimii 2 ani, e ok. Pentru că nu ai voie să promovezi. N-ai dreptul să promovezi. Trebuia să rămână în Liga 3, să construiască și să ajute niște copii, să le dea încredere să poată să joace. Ce faci? Te-ai dus în Liga 2, nu poți să promovezi. Niște bani enormi pe care îi cheltui în Liga 2.

E aceeași problemă și la CSA Steaua. Eu cred că FRF ar trebui să intervină și să pună stop! ‘Banii ăștia voi îi cheltuiți degeaba. Nu aveți voie să promovați’. Nu cred, dar am tot dreptul să bănuiesc că atâta timp cât nu poți să promovezi, poți ajuta alte echipe și campionatul nu se mai desfășoară normal. Atâta timp cât eu nu promovez, pot să îi ajut pe alții să promoveze.

Fotbalul românesc are de pierdut pentru că sunt jucători care nu își dau interesul. Doar interesul pe care îl doresc ei, nicidecum pentru a dezvolta fotbalul românesc. Asta e o mare problemă cu echipele de la Liga 2 care n-au drept de promovare”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Pe ce loc e CS Dinamo în Liga 2

După 11 etape, CS Dinamo e pe locul 14 în Liga 2, cu 11 puncte. Echipa MAI e antrenată de fostul atacant al „câinilor”, Florin Bratu. De cealaltă parte, FC Dinamo e pe locul 4 în SuperLiga, cu 24 de puncte. Farul, Concordia Chiajna, FC Botoșani și Hermannstadt.

„(n.r. – Cine e favorită?) Nici nu se pune problema. L-am auzit pe Andrei mai devreme că spunea că Bratu are visuri și nu știu cum. Nu cred că va antrena o echipă mai bună dacă îi bate pe FC Dinamo. Dar nu cred că se pune problema să îi poată bate. E diferența foarte mare în primul rând. Și în al doilea rând, eu dacă sunt jucător împrumutat la cineva mă duc și îmi bat tatăl?

Eu cred că FC Dinamo va câștiga mâine. Când ieși și spun Mâine ne-am gândit să facem un spectacol. Spectacolele sunt regizate, nu? Îl facem împreună, nu? Eu te chem la mine acasă să îți dau sarmale, dar nu îți pun mămăligă…”, a conchis Lupu.