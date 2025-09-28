Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat ca să se apere în meleu!” Ce spune Andrei Nicolescu de acuzele lui Mihai Rotaru

Universitatea Craiova și Dinamo au remizat în weekend, în Superliga României, 2-2. Au ieșit multe discuții după derby-ul din Bănie, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a analizat mai multe momente importante.

Andrei Nicolescu vede cartonaș galben la Armstrong și eliminare la Bancu, după Craiova – Dinamo 2-2

. Jucătorii și oficialii de la Universitatea Craiova l-au acuzat pe centralul Adrian Cojocaru că nu l-a eliminat pe Armstrong, mijlocașul „câinilor roșii”, după un conflict cu Bancu.

Andrei Nicolescu a vorbit despre acest incident din repriza secundă. e de părere că atât Nicușor Bancu, cât și Armstrong puteau fi sancționați de arbitru, însă nu crede că reacția scoțianului a fost una atât de violentă încât să se impună eliminarea, așa cum s-a întâmplat în cazul fundașului de la Craiova.

„Fiecare poate să aibă o părere. Întrebarea e despre ce arbitru vorbim. Decizia a fost luată în colaborare. Atât timp cât VAR-ul te cheamă, îți și explică la ce să te uiți. Acolo nu a fost intensitate, eu am spus. Pentru mine e roșu la Bancu. Din analiza fragmentată a imaginilor, arbitrul trebuia să analizeze dacă Armstrong a avut o reacție în momentul în care a trimis piciorul spre Bancu.

Dacă s-a văzut o reacție, putea fi sancționat și Armstrong. Eu sunt subiectiv. În cazul în care s-a considerat o reacție, se putea da un galben și la Armstrong. La Bancu mi se pare fără dubiu o intenție. Sunt subiectiv, clar.

Nu are rost să comentez eu. Domnul Cârțu o fi trăit povești de genul ăsta cu miliția. Eu 100% nu le-am trăit cu miliția. Domnul Cârțu cum ar putea să fie altfel decât subiectiv? E normal să aibă părerea asta”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo îl apară pe Perica după acuzele dure ale lui Mirel Rădoi: “Ce căutau oamenii ăia fără legitimații la vestiare?!”

Oficialul celor de la Dinamo a vorbit și despre incidentele din finalul meciului, atunci când, pe tunelul stadionului „Ion Oblemenco”, a existat un conflict între fotbaliștii celor două echipe. Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, a criticat în termeni duri atitudinea lui Perica, atacantul lui Dinamo, dar Nicolescu crede că această tensiune e una exagerată.

„Nu aș vrea să comentez. Avem imaginile de pe cameră. Acolo e un hol destul de larg, cam de 4 metri jumătate lățime. Tot holul ăla era plin de oameni de la Craiova. Nu știu ce calitate aveau ei acolo. Nu știu dacă aveau badge. Erau foarte mulți. E o zonă protejată. Ce căutau oamenii ăia fără legitimații la vestiare?! Sunt 40-50 de oameni acolo. Din ce am discutat, la intrarea în culoar jucătorii au reacționat la înjurăturile venite din partea suporterilor. În momentul ăla, se pare că niște fotbaliști de la Craiova au intervenit.

Și-au dorit ei să fie justițiari și s-a creat acest meleu. A fost mai mult o tensiune verbală. Nu știu ce a făcut Perica. Ai noștri au reacționat ca să se apere în meleu. Nu pot să fiu de acord cu Rădoi. Eu am mai văzut declarații și de la Csíkszereda. Președintele de acolo a zis că jucătorilor noștri ar trebui să le fie rușine. E modul lor de gândire. Noi vorbim despre ce facem noi și nu vorbim de alte cluburi. Mirel Rădoi pune mult suflet. Se vede asta din felul în care se manifestă. E de înțeles. Eu nu știu ce știe el. Probabil a auzit ceva. Și ei au străini mulți în echipă.

Toți ne dorim competență. Tensiune multă înainte și după meci. Acolo așa se trăiește. Se confundă competiția sportivă cu un fel de război. Se face orice să fie tensiune pe echipa adversă”, a mai spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu-l ajută cu nimic pe Mihai Rotaru astfel de reacții, să spui că a fost ticăloșenie, ca cea de după meci”

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al echipei din Bănie, a fost extrem de vocal după meciul cu Dinamo. Omul de afaceri a folosit cuvinte dure atunci când a descris arbitrajul, însă Andrei Nicolescu e de părere că astfel de ieșiri nu pot aduce decât tensiune în plus.

„(N.r. Despre declarațiile date de Mihai Rotaru) Sincer, eu după meci am aflat că dânsul a mai avut dispute cu brigăzi de arbitri. E greu să îi dau eu sfaturi. Din punctul meu de vedere, nu câștigă nimic din asta. Nu-l ajuta cu nimic pe Mihai Rotaru astfel de reacții, să spui ca a fost ticăloșenie, ca cea de după meci. Am vorbit doar înainte de meci, nu am vorbit azi. Nu are rost. Ne respectăm. A zis-o la cald.”, a mai precizat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.