Dinamo îl pierde pe Ante Kuduz?! Semnează cu o fostă câștigătoare de Ligă. Reacția conducerii. Exclusiv

Dinamo este foarte aproape să piardă unul dintre cei mai buni jucători din lot, pe Ante Kuduz. Jucătorul croat s-ar fi înțeles cu fosta câștigătoare din Liga Campionilor, Vardar Skopje, anunță Balkan Handball.

Ante Kuduz, în vârstă de 25 de ani, a pus umărul la performanțele din ultimii ani obținute de Dinamo. Interul stânga a fost ales deseori în echipa etapei din Liga Campionilor în sezoanele precedente, când Dinamo reușea să prindă play-off-ul și optimile de finală ale competiției supreme intercluburi.

Însă, după trei ani de zile în echipa “Dulăilor”, Ante Kuduz este aproape de plecarea de la Dinamo. FANATIK a stat de vorbă cu Daniel Georgescu, managerul lui Dinamo, care spune că încearcă să îl convingă pe Kuduz să continue la club:

Dinamo îl pierde pe Ante Kuduz?! Ce spune Daniel Georgescu: “Nu cred că a semnat deocamdată”

“Nu știu ce a apărut în presa străină însă ce pot să vă spun că noi negociem cu Ante Kuduz. El are contract până în vară cu noi și cu siguranță încercăm să îl ținem la Dinamo pentru că este un jucător valoros.

Despre o plecare la Vardar Skopje nu am fost anunțat, nu cred că a semnat deocamdată. Negociem cu Ante Kuduz, am vrea să rămână în continuare și lucrăm la acest lucru, dar contractul său expieră în iunie și poate alege orice ofertă”, a spus managerul echipei.

“Aveți dreptate, a fost un an dificil, însă pot să vă asigur că din punct de vedere financiar suntem în regulă”

Dinamo merge ceas în campionat în actuala stagiune pe plan intern. Are 14 victorii în primele 14 etape din Liga Națională. Însă, probleme există în EHF European League, acolo unde echipa antrenată de Constantin Ștefan este abia pe locul 5 în grupa B, cu o victorie și un egal în 5 meciuri.

Deși este un an dificil pentru handbal având în vedere că pandemia a afectat foarte rău acest sport, managerul Daniel Georgescu a dat asigurări că proiectul Dinamo va continua la același nivel ca și până acum:

“Aveți dreptate, a fost un an dificil, însă pot să vă asigur că din punct de vedere financiar suntem în regulă. Am vorbit cu sponsorii, nu avem nicio problemă din punct de vedere financiar, chiar dacă nu am fost acceptați în Liga Campionilor și am avut mai puține meciuri care s-au disputat și fără fani”, a spus Georgescu.

“Ați văzut ce s-a întâmplat anul trecut. Am fost foarte dezamăgiți”

Dinamo a ajuns în stagiunea precedentă până în optimile Ligii Campionilor. “Dulăii” erau neînvinși până în acel moment și îi aștepta un duel de vis cu PSG în optimile de finală. Însă, din cauza pandemiei, meciurile au fost anulate.

Datorită performanțelor obținute în sezonul trecut din EHF Champions League, Dinamo spera să obțină o invitație în actuala stagiune, având în vedere că noul format nu mai includea campioana României în competiție. Însă, forul european a invitat alte echipe și Dinamo a trebuit să se consoleze cu o participare în EHF European League. Întrebat dacă speră la o invitație în Liga Campionilor la anul, Georgescu a spus:

“Asta nu depinde de noi. Ați văzut ce s-a întâmplat anul trecut. Am fost foarte dezamăgiți. Însă EHF decide cui va da aceste invitații și vom vedea dacă în acest an ne numărăm printre echipele care joacă în Champions League”.

