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Dinamo și-a format o echipă puternică, iar lupta pe post este extrem de crâncenă. Tocmai din acest motiv formația din „Ștefan cel Mare” Mihnea Toader (20 de ani) a fost împrumutat pentru un sezon la CSC Șelimbăr, în Liga a 2-a.

Dinamo l-a împrumutat pe Mihnea Toader la CSC Șelimbăr

Deși niciuna dintre echipe nu a anunțat pe rețelele de socializare înțelegerea pentru Mihnea Toader, numele său apare pe noua platformă a celor de la Federația Română de Fotbal, , unde echipele românești interesate de împrumuturi pot analiza listele de pe site.

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Înțelegerea apare parafată pe data de 7 septembrie și este vorba doar despre un transfer temporar. Astfel, Mihnea Toader, fundașul de 20 de ani ce măsoară 2,01 m, va reveni în „Ștefan cel Mare” la finalul sezonului, iar conducerea bucureștenilor speră ca el să prindă minute importante pentru formația sibiană.

Fundașul de 2.01 m nu s-a impus încă la Dinamo

care i-ar putea aduce un avantaj lui Dinamo în jocul aerian, Mihnea Toader nu a reușit încă să se impună. Dacă el a debutat sezonul trecut, în mandatul lui Zeljko Kopic, Nuno Campos nu i-a oferit nicio șansă în noul sezon, tocmai de aceea el va fi împrumutat.

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El a prins 8 minute în meciul cu U Cluj din ultima etapă de play-off, când Dinamo nu mai putea pierde poziția de baraj, însă nici nu mai putea avea pretenții la un loc de podium, ce i-ar fi asigurat participarea în cupele europene. În barajul ulterior, cel cu FCSB, Mihnea Toader a fost pe banca de rezerve, iar în primele 8 etape din noua stagiune el nu a prins deloc lotul. De asemenea, Dinamo 2 l-a cedat pe Oprea Mihnea Raul la Dunărea Călărași.