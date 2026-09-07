Sport

Dinamo și-a transferat fundașul de 2.01 metri! La ce echipă din România a ajuns Mihnea Toader

Dinamo caută variante pentru jucătorii tineri! „Câinii roșii” l-au cedat pe Mihnea Toader, fundaș central ce măsoară 2.01 m, sub formă de împrumut la o echipă din România
Ciprian Păvăleanu
07.09.2026 | 19:52
Dinamo sia transferat fundasul de 201 metri La ce echipa din Romania a ajuns Mihnea Toader
ULTIMA ORĂ
Dinamo București l-a împrumutat pe gigantul Mihnea Toader la Liga a 2-a. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Dinamo și-a format o echipă puternică, iar lupta pe post este extrem de crâncenă. Tocmai din acest motiv formația din „Ștefan cel Mare” caută soluții pentru tinerii săi. Mihnea Toader (20 de ani) a fost împrumutat pentru un sezon la CSC Șelimbăr, în Liga a 2-a.

Dinamo l-a împrumutat pe Mihnea Toader la CSC Șelimbăr

Deși niciuna dintre echipe nu a anunțat pe rețelele de socializare înțelegerea pentru Mihnea Toader, numele său apare pe noua platformă a celor de la Federația Română de Fotbal, hailafotbal.ro, unde echipele românești interesate de împrumuturi pot analiza listele de pe site.

ADVERTISEMENT

Înțelegerea apare parafată pe data de 7 septembrie și este vorba doar despre un transfer temporar. Astfel, Mihnea Toader, fundașul de 20 de ani ce măsoară 2,01 m, va reveni în „Ștefan cel Mare” la finalul sezonului, iar conducerea bucureștenilor speră ca el să prindă minute importante pentru formația sibiană.

Fundașul de 2.01 m nu s-a impus încă la Dinamo

Deși are un fizic impresionant, care i-ar putea aduce un avantaj lui Dinamo în jocul aerian, Mihnea Toader nu a reușit încă să se impună. Dacă el a debutat sezonul trecut, în mandatul lui Zeljko Kopic, Nuno Campos nu i-a oferit nicio șansă în noul sezon, tocmai de aceea el va fi împrumutat.

ADVERTISEMENT
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el...
Digi24.ro
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia

El a prins 8 minute în meciul cu U Cluj din ultima etapă de play-off, când Dinamo nu mai putea pierde poziția de baraj, însă nici nu mai putea avea pretenții la un loc de podium, ce i-ar fi asigurat participarea în cupele europene. În barajul ulterior, cel cu FCSB, Mihnea Toader a fost pe banca de rezerve, iar în primele 8 etape din noua stagiune el nu a prins deloc lotul. De asemenea, Dinamo 2 l-a cedat pe Oprea Mihnea Raul la Dunărea Călărași.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digisport.ro
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
CFR Cluj, de neoprit! Trei transferuri oficializate în 40 de minute după ce...
Fanatik
CFR Cluj, de neoprit! Trei transferuri oficializate în 40 de minute după ce FIFA a ridicat interdicția
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce...
Fanatik
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență
Atenție, Drăgușin! Fiorentina l-a numit pe unul dintre cei mai vulcanici antrenori italieni,...
Fanatik
Atenție, Drăgușin! Fiorentina l-a numit pe unul dintre cei mai vulcanici antrenori italieni, după demiterea lui Fabio Grosso
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
CFR Cluj și-a dat acceptul pentru transferul lui Cordea la rivala din SuperLiga
iamsport.ro
CFR Cluj și-a dat acceptul pentru transferul lui Cordea la rivala din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!