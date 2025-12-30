Sport

Dinamo îl vrea pe renegatul de la Rapid! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Un jucător care nu își mai găsește locul la Rapid ar putea rămâne totuși în SuperLiga. Fotbalistul este dorit de Dinamo, iar Andrei Nicolescu a confirmat totul.
Traian Terzian
31.12.2025 | 00:40
Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo este interesată de un jucător de la rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
În ciuda faptului că cele două echipe se află în lupta la titlu, Andrei Nicolescu nu a exclus varianta ca Dinamo să transfere un jucător din tabăra Rapidului. Totul la cererea expresă a lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu anunță un posibil transfer pe axa Rapid – Dinamo

Scos din lot de Costel Gâlcă din cauza unor acte de indisciplină, atacantul francez Antoine Baroan ar putea ajunge în această iarnă la rivala Dinamo. ”Câinii” se află în căutarea unui vârf care să acopere perioada mai puțin fastă prin care trec Stipe Perica și Alex Pop.

Președintele Andrei Nicolescu a recunoscut că Baroan ar putea fi o soluție pentru ”roș-albi”, mai ales că antrenorul Zeljko Kopic îl cunoaște foarte bine deoarece l-a avut sub comanda sa la Botev Plovdiv.

”Pentru Kopic e sută la sută o opțiune, nu știm care sunt condițiile, n-am mers până acolo. Nu știm ce-și dorește Baroan, probabil a venit în Romania doar pentru a se relansa, dar pe de altă parte a avut niște pretenții sus pentru campionatul din România. Sunt convins că pentru Kopic reprezintă o opțiune, a lucrat cu el și îi știe stilul”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Baroan, cifre modeste la Rapid

Adus în vară de la formația elvețiană FC Winterthur pentru 400.000 de euro, Antoine Baroan nu a impresionat în tricoul Rapidului. Și asta deși a avut un start fulminant și a reușit o ”dublă” în victoria de pe Giulești cu FC Botoșani.

Apoi, francezul s-a stins și, ușor, ușor, a ajuns pe banca de rezerve, iar apoi chiar în afara lotului. În total, el a jucat 622 de minute în 15 meciuri din toate competițiile și pe lângă cele două goluri mai are în palmares o pasă decisivă.

Antoine Baroan e istorie pentru Rapid

Deranjat de faptul că atacantul francez nu răspundea la comenzile staff-ului tehnic în timpul antrenamentului, Costel Gâlcă a decis să-l scoată din lot. Cum Baroan nu era la prima abatere, tehnicianul a anunțat că nu se mai bazează pe serviciile sale.

”Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca.

Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, spunea Gâlcă, la mijlocul lunii decembrie.

