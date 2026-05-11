Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii

ADVERTISEMENT

Ioan Andone (66 de ani), fost campion cu Dinamo, atât ca jucător, cât și ca antrenor, știe de ce fotbaliști are nevoie echipa lui Zeljko Kopic pentru a fi și mai puternică în sezonul următor. „Fălcosul” a vorbit inclusiv despre posibilele plecări ale lui Eddy Gnahore și Kennedy Boateng, doi dintre jucătorii de bază ai „câinilor”.

Ce face Dinamo dacă pleacă Gnahore și Boateng

Dinamo e pe cale să piardă doi dintre cei mai importanți fotbaliști la finalul acestui sezon. Lui în vara lui 2026. Ioan Andone știe ce transferuri trebuie să facă roș-albii pentru a fi și mai puternici în stagiunea viitoare, mai ales dacă se califică în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ce nevoi urgente are Dinamo, mai ales că sunt șanse mari să plece și Boateng și Gnahore?) În condițiile astea, mai ai nevoie de doi fundași centrali. Eu cred că în poartă e în regulă. Doi fundași centrali să ai patru, să ai competiție, să vezi care e cel mai bun cuplu. Ai nevoie de fundaș dreapta. La mijloc îți trebuie clar. Cu toate că ai Cristi Mihai, Mărginean. Pot juca dacă pleacă Gnahore. Acum nu știu care situația lui Karamoko. Dacă Karamoko ar fi bine, eu zic că în apărare ar fi problema. Un atacant ar trebui doar dacă nu e bine Karamoko. Dacă e bine te poți descurca cu Pușcaș”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce transferuri trebuie să facă Dinamo

Dinamo are obiectiv calificarea în cupele europene. Cu două etape până la finalul play-off-ului, echipa lui Kopic e pe locul 4, la cinci puncte deasupra Rapidului, și e favorită să joace barajul cu FCSB sau FC Botoșani. „(n.r. – E nevoie de 5-6 jucători) Da. Dinamo are forță. Cei de la Renovatio sunt apropiați, au fondurile necesare și trebuie să facă pasul înainte. Ar trebui anul ăsta să joace în cupele europene. Ar fi ideal și ei să știe ce trebuie să ia.

ADVERTISEMENT

Jucătorii la vârsta lui Gnahore se uită doar la bani, mai puțin la performanță. Pleacă oriunde în lumea asta dacă îi dă 5000 de euro în plus. Nu sunt jucători care să rămână la Dinamo după ce termină, să rămână în structura clubului, adică să îți faci niște planuri. Sunt jucători care au venit, și-au făcut treaba. Jucători buni. Nu ai ce să îi zici lui Gnahore. Un tip de mijlocaș central care nu îmi place, joacă prea mult înapoi, dar e un jucător bun. Dar prea mult joacă înapoi. Trebuie unul stil Mărgăritescu, acolo. Stil Alexa. Găsești jucători români buni acolo. Normal că trebuie să plătești pentru ei, dar poți aduce jucători români”, a mai spus Andone.

ADVERTISEMENT

Sfat pentru Cătălin Cîrjan

Ioan Andone a transmis că îl apreciază pe Cătălin Cîrjan, dar nu este mulțumit, deocamdată, de întreg „Mai trebuie. Singurul lui defect pe care îl văd la el e că trebuie să joace mai sus. Coboară prea mult și îl prinde jocul în fața apărării pentru că îi place mingea. Valoarea unui jucător ca el poate crește sau descrește dacă el coboară atât de mult. Stai în ultimii 30 de metri. Să ai forța necesară să faci combinații, să dai la poartă, să ajungi în careu, să finalizezi de la distanță. Pentru că el are calitatea asta. Coborând foarte mult apare de 8-9 ori. Nu, el trebuie să apară acolo de 10 ori pe repriză, la finalizare. Chiar dacă e micuț de statură. Dar e iute și tehnic. Se vede că e un jucător care s-a antrenat la Arsenal. Nu e întâmplător că l-au luat la echipa mare. Nu te ia nimeni dacă încurci antrenamentul. Singura mea recomandare e să joace un pic mai sus.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Eu am avut cu el o discuție în care el mi-a zis că îi cere Kopic să coboare foarte mult) E o prostie. Așa pare un jucător normal, nu unul deosebit cum poate să fie. E un jucător bun, eu îl văd și la echipa națională, dacă se corectează”, a adăugat fostul antrenor.

(n.r. – Gnahore are o șansă să rămână la Dinamo dacă merge echipa în Europa?) Nu vorbim de transferuri. Tot un contract nou trebuie semnat. (n.r. – Cu Boateng mai e vreo șansă?) Nu știu. Eu am zis de o lună că are un caracter deosebit. Vedem ce se întâmplă la final” – Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA