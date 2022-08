Dinamo, în cantonament de lux la munte! Dinamo „al lui Badea”, din Liga 4. Managerul Silviu Ion: „Este doar primul pas spre promovare” Exclusiv

și-a început penitența în Liga 2 la Clinceni, 1-0 chinuit cu Progresul Spartac. „Câinii roșii” au jucat în tricouri cu sigla consacrată, cu cei doi câini roșii, interzisă de Nicolae Badea în domeniul comercial, dar nu și în competiții sportive.

Dinamo, în cantonament de lux la munte! Dinamo „al lui Badea”, din Liga 4. Managerul Silviu Ion: „Este doar primul pas spre promovare”

În „armistițiu” cu , Nicolae Badea și-a trimis echipa, CS FC Dinamo, în cantonament montan. După ce a adus două nume cu vechime în prima ligă, antrenorul și atacantul .

ADVERTISEMENT

Managerul tehnic al lui CS FC Dinamo, Silviu Ion, are și el „pedigree” alb-roșu. De 17 ani, fiind la Dinamo din 2005. A „urcat” de la grupele de juniori pe banca echipei secunde, cu Flavius Stoican „principal”. Și apoi pe cea a primei formații. Unde a fost prezent la peste 300 de meciuri în Liga 1.

A fost „secundul” multor antrenori care s-au perindat pe la Dinamo din 2005 încoace: , , ., , Flavius Stoican, Cosmin Contra, Florin Bratu, Vasile Miriuță, Gigi Mulțescu, Adrian Mihalcea, Ionel Ganea și Ionel Dănciulescu.

ADVERTISEMENT

Silviu Ion a mai lucrat cu Flavius Stoican la Poli Iași și la Petrolul Ploiești și a fost antrenor principal la ACS Berceni, în Liga 2. Din aprilie, după plecarea lui Flavius Stoican de la Dinamo 1948, este managerul lui CS FC Dinamo.

„La Târgu Ocna avem toate condițiile unui cantonament de Liga 1. Cazare în condiții de hotel, stadion foarte bun, condiții de recuperare, meciuri de verificare. Plus sprijinul domnului Ioan Zdrobiș”

– Mai rar ca o echipă de Liga 4 să plece în cantonament de pregătire a unui sezon la munte… De ce la Târgu Ocna?

ADVERTISEMENT

Pentru că Târgu Ocna oferă condiții ideale de pregătire. De la climă, mai ales într-o vară călduroasă ca aceasta, aer curat, de munte, ozonificare corespunzătoare, până la bază sportivă a primăriei, modernă, cu tot ce presupune pentru a susține o activitate sportivă de performanță.

Eu am fost acolo pe 1 iulie, la o acțiune de selecție la care au participat mai multe echipe de acolo. A fost benefic pentru că am selectat câțiva copii interesanți pe care să-i aducem din zona aceea. Am văzut ce teren bun au, ce condiții oferă, am decis să mergem acolo.

ADVERTISEMENT

A fost și Andrei (n.a. – Andrei Cristea) să vadă locul și a zis că e foarte bine. Plus că avem și sprijinul domnului Ioan Zdrobiș, care e de-al locului. Se ocupă și de scouting pentru noi în zona Moldovei, ne-a ajutat și cu cantonamentul ăsta, la Târgu Ocna.

ADVERTISEMENT

– Cât durează pregătirea la Târgu Ocna?

Echipa a plecat pe 3 august și stă până pe 11. Se fac două, trei antrenamente pe zi, am perfectat și jocuri amicale, cantonament ca lumea, profesionist.

Noi nu vrem să discutăm de Liga 4, am plecat cu gândul la performanță, și asta vrem să transmitem și jucătorilor. Eu zic că suntem la nivelul Ligii 1 ca și condiții de pregătire. Vrem să le creăm mentalitatea asta pentru că la Liga 4 nu se prea fac cantonamente ca ăsta, majoritatea echipelor se antrenează acasă…

Cristi Bud, cap de listă al unui lot de 22 de jucători. Din care mulți din Academia proprie

– Ce lot aveți în cantonamentul de la Târgu Ocna?

Nu sunt nume cu rezonanță în afară de Cristi Bud, sunt jucători de Liga 2, Liga 3, juniori… Jucători pe care i-am urmărit, i-am evaluat în timp…

Eu sunt din aprilie la CS FC Dinamo și am urmărit toate meciurile de Liga 4, adversarii cu care am jucat. După ce a venit Andrei, am avut două săptămâni de pregătire și la București. Cu antrenamente intensive, jocuri-școală, am dat și teste fizice, am evaluat jucătorii care au plecat în cantonament.

Sunt 22 de jucători la Târgu Ocna, doi portari, opt fundași, patru centrali, patru laterali, opt mijlocași, patru atacanți.

– Spuneți de juniori… Ce grupe de juniori are ACS FC Dinamo?

În primul rând vreau să spun că Academia are buget separat de prima echipă, din Liga 4. Așa a structurat domnul Badea fondurile financiare ca să știe fiecare pe ce se bazează.

La Academie eu am pus antrenorii, am discutat cu fiecare în parte, am stabilit prioritățile, condițiile și programul de pregătire. Avem patru grupe de juniori la Academie, U10, U14, U17 și U19. Pregătim noua bază a Academiei în Complexul Sportiv Studențesc Tei.

Ceahlăul Piatra Neamț – ACS FC Dinamo pe 10 august. Cu bănci tehnice din vremurile bune ale lui Dinamo: Florentin Petre vs Andrei Cristea

– Andrei Cristea cum a ajuns la CS FC Dinamo? Cine l-a propus?

Pe Andrei îl cunosc de când juca la Dinamo, ne-am reîntâlnit când am fost la Iași cu Flavius (n.a. – Flavius Stoican). Mi-a plăcut foarte mult, caracterul lui, seriozitatea cu care se pregătea, dedicarea sa, felul în care se impunea și pe teren, și în vestiar.

Când a venit propunerea de la domnul Badea să-l aducem antrenor, nici n-a terminat bine de spus numele și am zis că e cea mai bună soluție (râde).

O să plec duminică la Târgu Ocna și o să stau până pe 11, când ne întoarcem la București. Avem jocuri de verificare sâmbătă, pe 5 august, luni 8 august și miercuri 10 august. Vreau să văd și eu cum arată echipa, cum sunt jucătorii în acest moment al pregătirii.

– Cu cine jucați?

Cu Petrolul Moinești și Viitorul Curița sâmbătă… jucăm două meciuri ca să dea Andrei minute de joc tuturor fotbaliștilor din lot… Tot două jocuri luni, cu CSM Bacău și Măgura Târgu Ocna, la Târgu Ocna. Și miercuri, pe 10, la 17:30, cu Ceahlăul, cu Florentin Petre. În deplasare, la Piatra Neamț, ne obișnuim cu deplasările mai lungi decât în Liga 4, seria bucureșteană (râde). Dacă vrem performanță, trebuie să ne pregătim în consecință.

– Performanță la Liga 4 nu poate însemna decât…

Promovarea în Liga 3!