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Dinamo a ajuns la a doua înfrângere consecutivă în SuperLiga României, după ce a fost învinsă din nou de Petrolul Ploiești, la fel ca în prima etapă din acest campionat. Dănuț Lupu (59 de ani), fost fotbalist al „câinilor”, nu a avut milă față de antrenorul Nuno Campos și de căpitanul Cătălin Cîrjan.

Dănuț Lupu, discurs dur după înfrângerea lui Dinamo! Ce note le-a dat lui Cîrjan și antrenorului Nuno Campos

Echipa lui Nuno Campos a fost o surpriză plăcută în turul de campionat, însă forma lui Dinamo pare, în prezent, într-o continuă scădere. După ce au cedat în ultima etapă din turul de sezon regulat, contra lui FC Argeș, „câinii” au pierdut și împotriva Petrolului, așa cum au făcut-o și în prima etapă din acest campionat. Dănuț Lupu în direct la FANATIK SUPERLIGA și a taxat dur în principal nereușitele lui Cîrjan și

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„Cîrjan a jucat mult la echipa națională și este obosit (n.r. – ironic). Copilul are niște calități, dar vorbește foarte mult și joacă foarte puțin. Mai ții minte că ți-am zis că vreau să văd Dinamo după două-trei înfrângeri. Acum are două, să vedem ce va urma. Pe o scară de la unu la zece, lui Cîrjan i-aș da nota 3. Echipei i-aș da 4,5, iar lui Campos 2. Îți spun și de ce. Băi, dacă ești antrenor, nu ești doar când câștigi. Și când pierzi, tot tu ești. Dai vina pe terenuri, pe altele. Abia acum se va vedea diferența dintre Campos și Kopic. El era cu jucătorii și la înfrângere. Campos are două înfrângeri și deja a început să plângă că este terenul prost, că a plecat în ziua meciului. Este antrenor doar dacă îi câștigă echipa. Dacă pierzi, nu mai ești antrenor?

Aș vrea să-i spun și lui Andrei Nicolescu. Nu este corect să spună că n-au unde să se antreneze. Totuși, au baza aceea de la Săftica. Nu înțeleg, Dinamo joacă doar pe terenuri biliard? Dacă nu este perfect nu mai pot să joace sau să se antreneze? Normal, ca președinte își dorește un teren cât mai bun pentru echipă, dar eu nu cred că au jucat penibil doar din cauza faptului că nu au avut unde să se antreneze. I-a obligat cineva să vină în ziua meciului? Petrolul s-a dus cu o zi înainte, ei de ce nu au făcut asta? A zis că s-a luat decizia împreună cu stafful. Nu cred că asta este problema, că s-au dus în ziua meciului la Slobozia. Sunt într-o scădere de formă, nu mai au jocul acela de la început, nu mai au ocazii. Ieri au dat în minutul 70 și ceva primul șut pe poartă.

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Am impresia că Nuno Campos la victorie este antrenor, iar la înfrângere este președinte, îl ceartă pe Andrei. Petrolul nu s-a dezbrăcat în aceleași vestiare? Jucătorii lui Dinamo nu mai sunt în forma în care erau. Cîrjan este un jucător în nota echipei. Fiind căpitan, trebuie să te oprești. Să zici: ‘Nu mă mai duc să dau declarații. Sunt penibil cum joc, mă duc să mai și vorbesc? Duceți-vă voi’. Nici Soro n-a jucat nimic. Asta și din cauza incertitudinii. Ba pleacă, ba mai stă un an. Ca jucător te macină asta și nu te mai preocupă jocul. Te gândești dacă să pleci, dacă ai oferte, nu prea-ți mai arde să joci fotbal, iar asta se vede la el. Din păcate, vor avea două meciuri foarte grele acum. Sper să câștige în Cupa României pentru că este meci decisiv. Ușor-ușor sper să-și revină”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Vivi Răchită, entuziasmat de poziția Petrolului în clasament. Ce spune despre situația de la Dinamo

Valeriu Răchită, una dintre legendele Petrolului Ploiești, s-a arătat extrem de încântat de victoria împotriva lui Dinamo. Petrolul se află în acest moment pe locul 4, cu 30 de puncte, la 3 puncte de lider, ceea ce-i dă o satisfacție uriașă fostului fundaș al prahovenilor: „Îi facem un banner, un tablou, și-l punem mare la intrare în Ploiești, în dreptul Hipodromului. Să se vadă! M-aș fi bucurat să nu fi fost penalty aseară, ca să-i furăm pe Dinamo, cum și ei ne-au furat toată viața. Să nu fi fost penalty și să fi fost și puțin ofsaid. Avem deja poză cu clasamentul, deja se lucrează la banner”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

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Totodată, el a comentat și situația de la Dinamo și a vorbit despre liderul Cătălin Cîrjan, făcând comparația cu căpitanul „găzarilor”, Paul Papp: „Dacă ești lider, acum arată-te! Când este echipa jos. Când Dinamo are nevoie de un lider s-o scoată din aceste momente, dar acest lider pare că nu există. Pe teren trebuie să fii lider, pentru că în declarații toți suntem lideri. La Petrolul cine este lider de echipă? Papp! Păi Papp mai joacă încă cinci ani în ce fotbal avem noi. Ăla e lider. Mai înjură un copil de la el din teren care nu bagă osul, mai sare cu gura și pe altul care nu dublează. Păi Cîrjan ce să-i zică lui Karamoko? În momentele grele trebuie să te agăți de lider, nu de Irimia”, a mai spus Valeriu Răchită.