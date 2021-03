Dinamo se luptă în continuare să obțină licența pentru sezonul 2021-2022. De fapt, suporterii din DDB fac eforturi uriașe să țină echipa în viață. PCH a anunțat la cât și cum a scăzut suma care trebuie achitată până la 31 martie.

După ce instanța a hotărât, după înfățișarea de ieri din procesul intentat de Pablo Cortacero petentului Dinamo 1948 SA pentru înlăturarea sa și a tovarășilor să de tâlhărie din conducerea clubului, să respingă cererile de intervenţie formulate, ca neîntemeiate (decizie ce poate fi atacată prin apel), alte vești bune vin să îndulcească situația disperată la un moment dat a lui Dinamo.

Suma uriașă pe care o avea de achitat Dinamo pentru obținerea licenței, inițial de 1.800.000 de euro, s-a tot micșorat datorită banilor strânși de suporterii din DDB, care au achitat parte din datorii și au ajuns la ceva mai mult de o șeptime din totalul amintit.

Dinamo, în linie dreaptă pentru licență. La cât și cum a scăzut suma de achitat

Acțiunile DDB și rezultatele concrete ale eforturilor suporterilor au fost anunțate într-o postare pe contul de facebook al Peluzei Cătălin Hâldan (PCH). Iată textul integral mai jos.

„INTRĂM ÎN LINIE DREAPTĂ PENTRU LICENȚĂ

245.000 € ȘI E A NOASTRĂ!

O LUĂM PE RUTA KIEV!

E timpul să vă dăm o veste absolut URIAȘĂ!

Pe care toți membrii DDB au aflat-o deja din newsletter.

Este privilegiul de a fi parte a poveștii și totodată reverența echipei de comunicare a DDB! Cei 14.724 de membri în program sunt oamenii pe care contăm cel mai mult în luptele noastre, la ei apelăm de fiecare dată când situația o impune și de aceea considerăm că oamenii aceștia merită cu prisosință să afle informații esențiale primii.

Vă așteptăm pe toți alături de frații voștri în www.programddb.ro.

CÂINILOR,

DDB a reușit în ultimele zile câteva lucruri extraordinare:

– Am plătit rata către ANAF

– Am câștigat în Instanță “cazul Dorin Rotariu”, prin care am evitat o povară pe umerii lui Dinamo în valoare de peste 1 MIL €

– Am reușit să atragem încă un partener pe zona medicală, Farmaciile Belladonna

– Am achitat datorii și am stins litigii, plăți prin care am redus suma pentru licență până la 450.000 €.

– Am reușit să obținem de la unul dintre sponsorii lui Dinamo peste 100.000 €, în avans, din suma pe care trebuia să o vireze în club, conform contractului, până la sfârșitul anului. Suma necesară pentru licență a devenit astfel 345.000 €.

ÎNSĂ VEȘTILE BUNE CONTINUĂ

– Cu ajutorul FRF, 100.000 € din această sumă s-au mutat pentru luna iunie, mișcare aprobată de UEFA. Asta însemnă că MAI AVEM DE STRÂNS DOAR 245.000 € și licența va fi a noastră!

REALIZAȚI CÂT DE APROAPE SUNTEM!?

Avem nevoie de SOLD OUT cu Kiev și Dinamo va continua să trăiască!

Biletele pot fi cumpărate de aici:

https://www.bilete.ro/dinamo-kiev-dinamo-bucuresti…/

Tricourile pot fi achiziționate în continuare de aici:

REALIZAȚI CÂT DE MULTE PUTEM REALIZA ÎMPREUNĂ!?

CÂINILOR, MULȚUMIM PENTRU TOT!

HAIDEȚI SĂ LE ARĂTĂM ĂSTORA CE ÎNSEMNĂ DINAMO!

Liber la print screen cu bilete în comentarii!”

Amenințarea pandemiei de COVID-19

Ghinionul pentru Dinamo ar putea veni de la recrudescența pandemiei de COVID-19, din cauza căreia Kievul a intrat în carantină.

„Doar la Kiev se poate juca meciul, plus că așa am stabilit, oricum, de la bun început. De ce nu putem evolua la București? Pe «Arena Națională» are meci naționala României, iar stadionul «Dinamo» are probleme cu suprafața de joc și e greu să mai reziste la încă un meci” – managerul lui Dinamo, Mario Nicolae, conform dinamo1948.club

Până la meciul „salvării” (financiare) de la Kiev, Dinamo joacă la Iași în etapa 28 din Casa Pariurilor Liga 1, sâmbătă seară, de la ora 21:30, primul meci cu „Smurdul” Gigi Mulțescu (din nou) pe banca tehnică.

Partida cu „lanterna roșie” din Copou este foarte importantă pentru „câini”, aflați pe loc de baraj, având în vedere că urmează o întâlnire extrem de dificilă, cu CFR Cluj, pe stadionul din Gruia. Iar Poli Iași nu s-a împăcat cu perspectiva retrogradării, în ciuda distanței tot mai mari față de primul loc salvator (acum 12 puncte).