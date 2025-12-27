Dinamo, în lupta pentru titlu din SuperLiga! Zeljko Kopic anunță transferuri: „Avem discuții”

ADVERTISEMENT

a terminat anul 2025 pe locul 4, însă putea la fel de bine să fie lider în SuperLiga, asta dacă bătea în ultimul meci, pe UTA, confruntare pierdută însă, 0-2.

Ce spune Zeljko Kopic despre dorința suporterilor lui Dinamo de câștigare a campionatului

Fanii echipei bucureștene își fac însă mari speranțe cu privire la acest sezon și visează la câștigarea campionatului în continuare. Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și a spus că este un lucru normal, iar acest obiectiv ar trebui să fie unul care să fie dorit sezon de sezon la .

„E normal ca fanii să viseze la titlu. Văd că suntem buni, că jucăm bine și ei se așteaptă la lucruri mărețe din partea echipei. Eu respect asta. În final, Dinamo trebuie să un club care să se bată la primele locuri din SuperLiga, an de an”, a declarat Zeljko Kopic într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Ce-și dorește Kopic de la Dinamo și ce spune de transferuri

Antrenorul croat a fost întrebat despre posibile transferuri, însă acesta a subliniat că în primul rând vrea ca echipa sa să se lupte pe teren și să aibă un spirit de solidaritate crescut, la fel ca până acum.

„Avem discuții interne despre transferuri, avem planurile noastre. Avem niște ținte, o să vedem ce posibilități avem. Pentru mine e important să avem o atmosferă pozitivă în echipă, să fim conectați, să luptăm împreună, aceste lucruri contează foarte mult”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo a luat ultimul titlu în 2007

Așteptarea pe care fanii lui Dinamo o au este una îndelungată. Ultimul trofeu în SuperLiga a fost în 2007, când pe banca echipei era Mircea Rednic, iar printre jucători se aflau Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Cosmin Moți, Ștefan Radu sau Adrian Cristea, printre alții.

Echipa aceea a reușit să domine campionatul și să obțină victorii de răsunet în Giulești, 4-1, și în Ghencea, 4-2, contra marilor rivale, însă cu toate acestea nu au putut să facă o performanță și să se califice în Champions League. În play-off au dat de Lazio, iar formația italiană a bătut la București, 3-1, după ce la Roma a fost egal, 1-1. Astfel a fost năruit visul suporterilor de a-și vedea favoriții în cea mai importantă competiție a lumii la nivel de cluburi.