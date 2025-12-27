Sport

Dinamo, în lupta pentru titlu din SuperLiga! Zeljko Kopic anunță transferuri: „Avem discuții”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat dacă echipa sa se va lupta pentru câștigarea campionatului, iar răspunsul a fost unul imediat și concret.
Marian Popovici
27.12.2025 | 12:41
Dinamo in lupta pentru titlu din SuperLiga Zeljko Kopic anunta transferuri Avem discutii
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Kopic despre lupta lui Dinamo din SuperLiga
ADVERTISEMENT

Dinamo a terminat anul 2025 pe locul 4, însă putea la fel de bine să fie lider în SuperLiga, asta dacă bătea în ultimul meci, pe UTA, confruntare pierdută însă, 0-2.

Ce spune Zeljko Kopic despre dorința suporterilor lui Dinamo de câștigare a campionatului

Fanii echipei bucureștene își fac însă mari speranțe cu privire la acest sezon și visează la câștigarea campionatului în continuare. Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și a spus că este un lucru normal, iar acest obiectiv ar trebui să fie unul care să fie dorit sezon de sezon la formația alb-roșie.

ADVERTISEMENT

„E normal ca fanii să viseze la titlu. Văd că suntem buni, că jucăm bine și ei se așteaptă la lucruri mărețe din partea echipei. Eu respect asta. În final, Dinamo trebuie să un club care să se bată la primele locuri din SuperLiga, an de an”, a declarat Zeljko Kopic într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Ce-și dorește Kopic de la Dinamo și ce spune de transferuri

Antrenorul croat a fost întrebat despre posibile transferuri, însă acesta a subliniat că în primul rând vrea ca echipa sa să se lupte pe teren și să aibă un spirit de solidaritate crescut, la fel ca până acum.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

„Avem discuții interne despre transferuri, avem planurile noastre. Avem niște ținte, o să vedem ce posibilități avem. Pentru mine e important să avem o atmosferă pozitivă în echipă, să fim conectați, să luptăm împreună, aceste lucruri contează foarte mult”, a mai spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

Dinamo a luat ultimul titlu în 2007

Așteptarea pe care fanii lui Dinamo o au este una îndelungată. Ultimul trofeu în SuperLiga a fost în 2007, când pe banca echipei era Mircea Rednic, iar printre jucători se aflau Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Cosmin Moți, Ștefan Radu sau Adrian Cristea, printre alții.

Echipa aceea a reușit să domine campionatul și să obțină victorii de răsunet în Giulești, 4-1, și în Ghencea, 4-2, contra marilor rivale, însă cu toate acestea nu au putut să facă o performanță și să se califice în Champions League. În play-off au dat de Lazio, iar formația italiană a bătut la București, 3-1, după ce la Roma a fost egal, 1-1. Astfel a fost năruit visul suporterilor de a-și vedea favoriții în cea mai importantă competiție a lumii la nivel de cluburi.

ADVERTISEMENT
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie...
Fanatik
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care...
Fanatik
Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care a antrenat 12 naționale până la 52 de ani
Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă...
Fanatik
Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?”. Imagini fabuloase
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fosta campioană olimpică refuză să participe la show-uri ca Survivor: 'Toată lumea este...
iamsport.ro
Fosta campioană olimpică refuză să participe la show-uri ca Survivor: 'Toată lumea este supărată pe mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!