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Dinamo ar putea primi o ofertă importantă pentru unul dintre fotbaliștii săi de bază! Nikita Stoinov a intrat pe lista de priorități a celor de la Maccabi Haifa, iar clubul israelian pregătește o propunere oficială pentru perioada de mercato din iarnă. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA de Cristi Coste. Fundașul israelian este dorit de Ran Ben-Shimon, fostul selecționer al Israelului, care urmează să preia banca tehnică a lui Maccabi Haifa.

Maccabi Haifa îl vrea pe Nikita Stoinov de la Dinamo

Dinamo riscă să piardă ai echipei în următoarea perioadă de transferuri. Nikita Stoinov a atras atenția celor de la Maccabi Haifa, iar formația israeliană este hotărâtă să facă demersuri pentru aducerea fundașului. Informațiile obținute de FANATIK din Israel indică faptul că interesul este unul concret, iar Maccabi Haifa intenționează să înainteze o ofertă oficială către Dinamo în pauza competițională din iarnă.

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Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Stoinov este unul dintre fotbaliștii pe care conducerea clubului israelian îi dorește în mod special: „Informație extrem de interesantă venită și dinspre Dinamo. Nikita Stoinov e un jucător pe care cei de la Maccabi Haifa îl doresc foarte mult chiar în această perioadă de pauză”, a anunțat Cristi Coste.

Fostul selecționer al Israelului îl vrea pe Stoinov la Maccabi Haifa

Interesul pentru fundașul lui Dinamo este legat și de schimbarea antrenorului de la Maccabi Haifa. Potrivit informațiilor prezentate la FANATIK SUPERLIGA, Ran Ben-Shimon, fostul selecționer al naționalei Israelului, urmează să fie numit în funcția de antrenor principal al formației din Haifa. Tehnicianul ar fi discutat deja cu patronul și cu directorul sportiv despre planurile pentru perioada următoare, iar Nikita Stoinov se numără printre prioritățile sale.

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„Noul antrenor al celor de la Maccabi este ex-selecționerul Israelului, Ran Ben-Shimon, care și-a dat demisia după 1-1 cu Austria. El va fi anunțat în cursul zilei de azi, dar a avut deja o discuție cu patronul echipei și cu directorul sportiv și printre prioritățile lui a fost trecut Nikita Stoinov. Dinamo a dat pe el undeva la 450.000 de euro. Probabil, un preț pentru care Dinamo s-ar despărți de Stoinov ar fi undeva la 2 milioane de euro”, a explicat moderatorul emisiunii.

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Stoinov, miză importantă pentru naționala Israelului. De ce insistă Maccabi Haifa pentru transfer

Un alt element care ar putea cântări în negocieri este . Fundașul lui Dinamo este considerat un jucător de perspectivă pentru echipa națională, iar faptul că Ran Ben-Shimon a pregătit reprezentativa Israelului ar putea influența interesul celor de la Maccabi Haifa.

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Cristi Coste a subliniat că Dinamo va trebui să analizeze cu atenție o eventuală propunere, având în vedere atât importanța sportivă a fotbalistului, cât și posibilitatea de a obține o sumă considerabilă.

„Având în vedere că e Israel, că e vorba de fostul selecționer, că Nikita reprezintă o miză importantă pentru naționala Israelului în viitor, Dinamo va trebui să gestioneze această ofertă care va veni. Sunt informații 100% din Israel că Maccabi Haifa îl vrea și nu doar că îl vrea, dar vor înainta și o ofertă celor de la Dinamo în această pauză de iarnă”, a mai spus Coste.