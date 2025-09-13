Sport

Dinamo, în picaj total după înfrângerea din Liga Campionilor! Surpriză de proporții în campionat

CS Dinamo nu-și revine după înfrângerea din Liga Campionilor! „Dulăii” au pierdut surprinzător și în campionat împotriva HC Buzău
Ciprian Păvăleanu
13.09.2025 | 19:54
Dinamo in picaj total dupa infrangerea din Liga Campionilor Surpriza de proportii in campionat
ULTIMA ORĂ
CS Dinamo a pierdut în campionat împotriva lui HC Buzău. Foto: Instagram CS Dinamo

În debutul acestui sezon, CS Dinamo pare că nu-și găsește forma ce a consacrat-o în ultimul deceniu. „Dulăii” au pierdut un meci încă din primul sfert al campionatului, lucru ce nu s-a mai întâmplat de 6 ani.

ADVERTISEMENT

CS Dinamo, în scădere de formă! „Dulăii” au fost răpuși de HC Buzău

CS Dinamo este câștigătoarea ultimelor nouă sezoane din Liga Națională de Handbal din România. „Dulăii” și-au învățat fanii să defileze în competiția internă, însă în acest an au călcat strâmb încă din a doua etapă.

După ce Sporting Lisabona a venit la București și a învins-o cu 33-30, Dinamo a pierdut și în fața lui HC Buzău, în partida din etapa a doua a Ligii Naționale și și-a dezamăgit suporterii, care au reacționat furibund pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Deși la pauză dinamoviștii erau în avantaj de un gol, buzoienii au revenit în a doua jumătate și s-au impus cu 32-31. La finalul partidei, CS Dinamo a transmis un mesaj încurajator pe Facebook:

„Niciodată nu ești pregătit pentru o înfrângere, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Suntem siguri că a fost doar un accident”, a transmis clubul pe social media.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

De când nu a mai pierdut Dinamo un meci cu miză în Liga Națională

Deși ultimele două partide din sezonul trecut s-au soldat cu înfrângeri pentru campioana en-titre, niciunul dintre acele meciuri nu mai avea miză pentru „dulăi”, care erau campioni din punct de vedere matematic.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

Ultima dată când CS Dinamo a pierdut un meci cu miză în Liga Națională a fost în urmă cu 6 ani, când Steaua reușea să se impună împotriva campioanei în etapa a 8-a, însă „dulăii” au demonstrat că a fost un eveniment izolat și au continuat competiția cu victorii consecutive. Din păcate, din cauza pandemiei de COVID-19, titlul din acel an nu a fost acordat nimănui.

Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0:...
Fanatik
Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0: „Nu este prima dată!”
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga!...
Fanatik
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții cu o echipă din București”
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu...
Fanatik
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Steaua, aproape de promovare? 'Se mișcă lucrurile. Partener de bun simț, serios'
iamsport.ro
Steaua, aproape de promovare? 'Se mișcă lucrurile. Partener de bun simț, serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!