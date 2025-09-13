Dinamo, în picaj total după înfrângerea din Liga Campionilor! Surpriză de proporții în campionat

În debutul acestui sezon, CS Dinamo pare că nu-și găsește „Dulăii” au pierdut un meci încă din primul sfert al campionatului, lucru ce nu s-a mai întâmplat de 6 ani.

CS Dinamo, în scădere de formă! „Dulăii” au fost răpuși de HC Buzău

CS Dinamo este câștigătoarea ultimelor nouă sezoane din Liga Națională de Handbal din România. „Dulăii” și-au învățat fanii să defileze în competiția internă, însă în acest an au călcat strâmb încă din a doua etapă.

Dinamo a pierdut și în fața lui HC Buzău, în partida din etapa a doua a Ligii Naționale și și-a dezamăgit suporterii, care au reacționat furibund pe rețelele de socializare.

Deși la pauză dinamoviștii erau în avantaj de un gol, buzoienii au revenit în a doua jumătate și s-au impus cu 32-31. La finalul partidei, CS Dinamo a transmis un mesaj încurajator pe Facebook:

„Niciodată nu ești pregătit pentru o înfrângere, dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Suntem siguri că a fost doar un accident”, a transmis clubul pe social media.

De când nu a mai pierdut Dinamo un meci cu miză în Liga Națională

Deși ultimele două partide din sezonul trecut s-au soldat cu înfrângeri pentru campioana en-titre, niciunul dintre acele meciuri nu mai avea miză pentru „dulăi”, care erau campioni din punct de vedere matematic.

Ultima dată când CS Dinamo a pierdut un meci cu miză în Liga Națională a fost în urmă cu 6 ani, când Steaua reușea să se impună împotriva campioanei în etapa a 8-a, însă „dulăii” au demonstrat că a fost un eveniment izolat și au continuat competiția cu victorii consecutive. Din păcate, din cauza pandemiei de COVID-19, titlul din acel an nu a fost acordat nimănui.