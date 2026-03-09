Dinamo, în scădere de formă?! Verdict înainte de play-off: „A exagerat cu jucătorii accidentaţi! Mazilu merge din ce în ce mai rău”

ADVERTISEMENT

Dinamo visează să cucerească minim un trofeu în acest sezon. Roș-albii vor juca în play-off și sunt calificați în semifinalele Cupei României. Totuși, Giovanni Becali este sceptic în privința șanselor pe care le au „câinii”.

Dinamo, văzută cu șanse mici în play-off. Critici pentru Adrian Mazilu

Dinamo n-a mai ieșit campioană din sezonul 2006-2007, iar trofeul Cupei României nu l-a mai luat din anul 2012. Fanii „câinilor” speră să spargă gheața în 2026, dar primesc vești proaste de la Giovanni Becali. Dinamo a pierdut două meciuri la rând, cu Rapid (1-2) și cu FC Argeș (0-1), pentru prima dată în acest sezon.

Giovanni Becali l-a criticat și . Atacantul dreapta nu a jucat decât 10 meciuri în acest sezon, fără să reușească vreun gol sau vreun assist. Înainte de începerea etapei cu numărul 30, Dinamo e pe locul 3, cu 52 de puncte, cu șapte mai puține decât liderul U Craiova.

„Dinamo e în scădere de ritm. Eu cred că Dinanmo a greșit că a tot insistat cu jucători accidentați pe care a tot încercat să îi revigoreze. Mazilu merge din ce în ce mai rău, în loc să meargă din ce în ce mai bine. E un jucător care își pierde identitatea cu timpul. După care, Pușcaș… E un jucător extraordinar, care a dat goluri la națională, a dat goluri pe unde a jucat. Fizic nu mai spun.

Dar inactivitatea asta… O spun oameni din fotbal, doctori. Absența asta… De ce crezi tu că un jucător în ultimul an ori se accidentează ca să fie liber ori îi e frică că nu îl bagă în ultimele șase luni și își pierde cadența. Cam asta se întâmplă. A exagerat cu recuperările astea, cu remontadele astea. Prea multe. Și au pierdut bani. Și contracte și bani la echipe”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș să semneze

Celebrul agent FIFA e convins că șefii „câinilor” au scos bani grei din buzunar pentru a îl convinge să semneze pe internaționalul român. „Păi Pușcaș altfel nu venea. Pușcaș a avut contracte de milioane. De un milion. Între 20 și 25 de mii. La bonusuri cred că a exagerat, cred că i-a dat mult.

Cred că 20.000 de euro plus bonusuri. Pușcaș a acceptat în primă fază pentru astea șase luni. Dacă intră în astea șase luni și joacă și face surpriza să dea două goluri de șase puncte, îți dai seama că rămâne pentru următorii doi ani cu un alt contract”, a adăugat celebrul agent FIFA.

