Dinamo, încă 220.000 de euro la bugetul clubului! Clauza care le-ar putea aduce și mai mulți bani „câinilor”. Exclusiv

Dinamo poate încasa o sumă importantă pentru . Jucătorul a fost împrumutat încă un an în Emiratele Arabe Unite, la Al-Nasr Dubai. Detalii de ultimă oră.

Dinamo mai primește o sumă importantă pentru împrumutul lui Costin Amzăr

FANATIK a aflat în exclusivitate că . Amzăr va mai juca încă un sezon la Al-Nasr, unde a evoluat în 17 partide în acest sezon și a reușit o pasă decisivă.

Din informațiile FANATIK, dacă arabii vor decide să îl cumpere anul viitor, Dinamo va mai încasa încă 330.000 de euro, o sumă deloc de neglijat, mai ales că „alb-roșii” se află în continuare în insolvență.

„Câinii” au mai încasat pentru împrumutul jucătorului care a plecat de la Dinamo în toamna anului trecut alți 220.000 de euro. Așadar, afacerea Costin Amzăr la Al-Nasr Dubai a dus până acum în conturile clubului 440.000 de euro.

Dinamo mai poate încasa bani de pe urma transferului lui Costin Amzăr la Al-Nasr

În cazul în care clubul din Emiratele Arabe Unite va decide să activeze clauza de cumpărare la finalul sezonului, Dinamo va mai păstra și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Jucătorul cotat la 350.000 de euro mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2027. Costin Amzăr este și în vizorul lui Daniel Pancu la naționala României U21, unde până acum a jucat 4 meciuri.

„Din prima secundă când am călcat în incinta stadionului Dinamo la doar 14 ani am simțit ceva aparte pentru că nu mulți au șansa de a lupta și a lăsa ceva în urma pentru acest club minunat. După 7 ani în care am jucat fie pentru juniori, fie pentru seniori a venit momentul să-mi iau rămas bun de la Dinamo București.

Le sunt recunoscător tuturor persoanelor cu care am lucrat de-a lungul timpului, fie în perioada junioratului, fie la seniori și le mulțumesc pentru tot sprijinul si lecțiile acordate. Mă bucur că am reușit să fac parte din această familie frumoasă și în același timp să joc pentru cel mai iubit și cel mai susținut club din România. Dinamo Bucuresti, vă mulțumesc frumos pentru tot!”, spunea jucătorul la despărțirea de „câini”.