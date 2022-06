Dinamo, încă o datorie de 50.000 de euro! „E jucătorul lor, ce să se discute? Vedem dacă au bani pentru transfer!”. Exclusiv

transferul lui Antoni Ivanov de la Universitatea Craiova la Dinamo și faptul că „alb-roșii” trebuie să achite o sumă de 50.000 de euro, ceea ce nu s-a întâmplat nici până la această oră, deși au trecut mai bine de patru luni.

Dinamo are de plătit 50.000 de euro pentru un jucător pe care nici nu l-a folosit în finalul sezonului

Antoni Ivanov a jucat 13 meciuri în acest sezon pentru Dinamo și a reușit un gol și o pasă decisivă, jucătorul îndeplinit toate condițiile pentru a activa clauza de 50.000 de euro, însă Craiova nu a primit banii nici până în ziua de azi.

Contactat de FANATIK, Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a explicat că jucătorul nu poate reveni la Universitatea Craiova.

„Nu cred că se pune problema să se întoarcă. Știu că ei trebuie să achite 50.000 de euro. Vedem dacă au bani.

Trebuie să rezolvăm problema asta. Ce să se discute? Au să ne dea 50.000 de euro pentru Ivanov. A îndeplinit toate criteriile și e jucătorul lor”, a declarat Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova.

Antoni Ivanov nu a fost folosit deloc de Dusan Uhrin în meciurile de baraj cu Universitatea Cluj

Deși Jonathan Rodriguez a fost accidentat, Antoni Ivanov nu a fost folosit de antrenorul lui Dinamo niciun minut în dubla cu U Cluj, iar la meciul retur din Ștefan cel Mare nici măcar nu a fost oprit în lot.

Antoni Ivanov a fost transferat de către Universitatea Craiova în 2019 de la Gaz Metan Mediaș, pentru 150.000 de euro, iar în acest sezon din Casa Pariurilor Liga a jucat doar nouă meciuri la Universitatea Craiova.

Într-un interviu , chiar înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova, Antoni Ivanov declara că își dorește să continue și din vară la Dinamo: „Să fiu sincer, eu vreau să rămân aici la Dinamo! Lumea mă apreciază aici și vreau să dau totul pentru că lumea are încredere în mine. Dacă Dinamo nu vrea să continuăm sper să ne despărțim după ce salvăm echipa. Eu mai am contract un an din vară cu Universitatea Craiova”, declara jucătorul.

Antoni Ivanov, debut de coșmar la Dinamo în derby-ul cu FCSB

Antoni Ivanov a ieșit inconștient de pe teren la doar șase minute de la debutul în tricoul lui Dinamo, chiar în „Derby de România”, după o ciocnire cu Darius Olaru: „A fost o lovitură puternică. Nu am fost internat. Am rămas la spital câteva ore și apoi am plecat acasă.

Eu nici măcar nu îmi mai aminteam că am stat pe picioare după ciocnire și apoi am căzut jos. M-a durut foarte tare, dar am fost conștient tot timpul. Nu îmi mai aminteam asta. Doar primele cinci secunde și apoi când au venit băieții și pe medicii”, declara jucătorul, î .