Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo vrea să își betoneze apărarea în această iarnă cu un fundaș pe care l-a dorit și în vara lui 2025. Conducerea „câinilor” vrea să profite de faptul că fotbalistul nu joacă la echipa sa.

Dinamo vrea să îl transfere de la AC Milan pe Andrei Coubiș

FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo a reactivat pista Andrei Coubiș (22 de ani). Fundașul central este împrumutat de AC Milan la Sampdoria până la finalul sezonului. Apărătorul, care are dublă cetățenie, română și italiană, nu a jucat deloc la gruparea aflată pe locul 19 în Serie B.

ADVERTISEMENT

, dar fundașul a preferat să meargă la Sampdoria. Din informațiile FANATIK, roș-albii vor să profite de situația jucătorului la clubul genovez și să îl împrumute până la vară. De această dată și fotbalistul inteționează să dea curs ofertei de la Dinamo. Având în vedere că nu prinde minute în Serie B, varianta „câinilor” pare una atractivă pentru Coubiș, care vrea să joace.

Cotat de transfermarkt.com la 100.000 de euro, Coubiș mai are contract cu AC Milan până iunie 2027. Deși e legitimat încă din perioada junioratului la gruparea de pe San Siro, fundașul nu a apucat încă să debuteze pentru echipa de seniori.

ADVERTISEMENT

Coubiș e dorit la Dinamo de Zeljko Kopic

Aflată în lupta la titlu în acest sezon, Dinamo vrea să se întărească serios pentru cea de-a doua parte a campionatului. Pe lista „câinilor” este inclusiv . În ceea ce îl privește pe .

ADVERTISEMENT

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină (n.r. în vară). Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui. Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă.

Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta. Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia”, spunea antrenorul lui Dinamo în luna octombrie.

ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș nu mai vrea la naționala României

Născut la Milano pe 29 septembrie 2003, Andrei Coubiș măsoară acum 1,89 metri și poate evolua atât fundaș central, cât și fundaș dreapta. Deși are o selecție la naționala de tineret a României, fotbalistul legitimat la AC Milan vrea să joace pentru „Squadra Azzurra”.

Coubiș mai are însă de așteptat. Stoperul dorit de Dinamo a făcut parte din naționala U20 a Italiei, dar nu a apucat încă să joace într-un meci oficial. Deș , el e în continuare eligibil pentru naționala României.