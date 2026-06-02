Dinamo începe reconstrucția! Prima mutare importantă după ratarea calificării în Europa. Milioane de euro puse în joc!

Dinamo pregătește prima mare mutare după ratarea calificării în cupele europene. Acționarii vor majora capitalul social cu peste 3,5 milioane de euro. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 09:30
Dinamo nu a reușit să își îndeplinească marele obiectiv al sezonului. „Câinii roșii” au pierdut finala barajului pentru Conference League cu FCSB și au ratat calificarea în cupele europene. De asemenea, au ratat și veniturile importante oferite de UEFA. Eșecul ar putea influența planurile financiare ale clubului pentru sezonul viitor. Totuși, acționarii au pregătit deja prima măsură importantă după încheierea stagiunii.

Pe 30 iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA). În cadrul acesteia se va face un pas important în reorganizarea financiară a societății care administrează clubul. Mai exact, o parte dintre împrumuturile acordate în ultimii ani vor fi transformate în acțiuni. Aceasta se va face prin majorarea capitalului social.

De la preluarea pachetului majoritar de către Red&White, în februarie 2023, investitorii au susținut clubul cu aproape 20 de milioane de euro sub formă de împrumuturi. Totuși, în această etapă nu va fi convertită întreaga sumă. Surprinzător, majorarea de capital va fi realizată cu aproximativ 18 milioane de lei. Aceasta sumă este echivalentul a peste 3,5 milioane de euro, după cum a anunțat Prosport.

Pentru această operațiune vor fi emise 81.952.000 de acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,22 lei. Mișcarea vine după deciziile adoptate la AGEA din noiembrie 2025. Atunci, valoarea unei acțiuni a fost redusă de la 100 de lei la 0,22 lei. În plus, capitalul social a fost diminuat de la 41 de milioane de lei la doar 90.200 de lei.

Cine câștigă și cine pierde după noua mutare financiară de la Dinamo! Schimbări importante în acționariat

În proces va fi implicată și Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care deține în prezent 12,06% din acțiuni. APCH figurează în documentele financiare ale clubului cu împrumuturi de aproximativ 10 milioane de lei. Aceasta ar putea participa la majorarea de capital alături de Red&White. În schimb, acționarii care nu vor contribui proporțional riscă să își reducă participațiile în cadrul societății.

Cel mai afectat de această operațiune ar putea fi Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care deține 7,03% din acțiuni și se află în proces de lichidare. După majorarea capitalului social, ponderea sa ar putea scădea considerabil. Pe de altă parte, investitorii care participă la operațiune își vor consolida controlul asupra clubului din Ștefan cel Mare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
