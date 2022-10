Dinamo încheie pe bandă rulantă carierele fotbaliștilor! Lista lungă de nume și dramele prin care au trecut aceștia

Dinamo nu mai e de mult un club atractiv pentru jucătorii români, însă situația devine din ce în ce mai dramatică în Ștefan cel Mare. Nu mai puțin de șase jucători de perspectivă s-au retras doar în ultimele luni.

Dinamo, ‘dead-end’ pentru o serie de jucători considerați mari speranțe

„Alb-roșiii” trec prin cele mai grele momente din istoria clubului. Să fii jucător azi la Dinamo nu e deloc un lucru ușor, ba mai mult, poate fi cel puțin o provocare, mai ales pentru cei tineri, care nu au condiții pentru a face performanță.

ADVERTISEMENT

Primul jucător care a decis să își încheie cariera de fotbalist a fost Răzvan Popa. Stoperul a jucat patru ani în Italia și a fost la academia lui Inter Milano, însă la Dinamo a fost mai mult rezervă.

Trebuie menționat totuși că principalul motiv a fost trauma majoră prin care a trecut la Universitatea Craiova, unde . Răzvan Popa a renunțat la fotbal la doar 25 de ani și a bifat în tricoul lui Dinamo doar opt meciuri.

ADVERTISEMENT

Roberto Diniță, fiul fostului atacant Laurențiu Diniță, și-a pus ghetele în cui la 19 ani

FANATIK a aflat în exclusivitate că , deși mai avea contract cu Dinamo până în 2025. Chiar dacă nu a debutat la prima echipă, mijlocașul defensiv era considerat un jucător de perspectivă.

Jucătorul s-a antrenat sub comanda lui Dario Bonetti la prima echipă și s-a antrenat la Săftica, însă după demiterea italianului a fost trimis din nou la echipa a doua. Ba mai mult, acesta a refuzat apoi să se prezinte la antrenamente, după ce a fost rechemat de Mircea Rednic: „Dacă nu găsim înţelegere, nicio problemă. Se va lăsa de fotbal. A făcut sacrificii, dar sunt mulţi jucători care au făcut sacrificii. Asta este situaţia”, a spus Laurențiu Diniță pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Puștiul nu a vrut să mai audă de Dinamo și a preferat să renunțe la fotbal: „Nu mai vrea să meargă la Dinamo. Nu ştiu ce legături are, dacă este vorba Sorin Colceag sau altcineva. Copilul nu vrea să mai meargă la Dinamo şi atâta tot. O să încercăm în iarnă dacă putem să luăm actele.

O să vedem dacă doreşte copilul să plece în altă parte, dacă nu se poate, o să se lase. Pentru mine, ca părinte, situaţia nu este bună. Am făcut sport de mic, am fost în fenomen. Dar ce să fac acum? Nu am ce să fac!”, a mai spus tatăl fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Tibi Curea a decis să lase Dinamo pentru Academia de Poliție: „Am zis că până aici a fost”

Tiberiu Curea, atacantul în vârstă de 18 ani al lui Dinamo, a decis să renunțe la cariera de fotbalist pentru a se înscrie la cursuri la Academia de Poliție. Adus la echipa mare de către Mircea Rednic, jucătorul a fost retrogradat la echipa a doua de Flavius Stoican și scos de pe grupul de Whatsapp: „M-a luat, în decembrie, domnul Rednic, la echipa de seniori, pentru prima oară. Pentru mine, pasul a fost decisiv. Tot ce era în mintea mea era doar fotbal. După vacanța de iarnă, am fost dat afară din grupul de WhatsApp de la echipa mare, de când venise domnul Stoican. A fost o dezamăgire. Am stat aproape o lună la echipa mare și mi-au dat cu piciorul”.

ADVERTISEMENT

Vârful a refuzat echipe importante în speranța că va debuta în tricoul lui Dinamo: „De un an mi s-a tot promis că sunt în vizorul echipei mari, că o să se ocupe de mine. Am primit contracte de la echipe precum Rapid, Viktoria Plzen sau Volos, din Grecia, dar am ales să rămân la Dinamo, pentru că e un club de tradiție, cu suporteri minunați și îmi vedeam viitor. Regret, cel mai mult, că nu mi-au dat ocazia să arată ce pot, că merit să fiu și eu la echipa mare. Am stat maxim două săptămâni acolo”.

Fostul fotbalist a decis că e mai bine pentru viitorul lui să urmeze studii superioare: „Am zis că până aici a fost și că mai bine urmăresc o facultate, să am un viitor. Sunt clasa a 12-a și am zis că, mai bine decât să-mi pierd timpul, să mă duc la școală”.

David Țone nu a mai suportat să rămână la Dinamo. S-a lăsat de fotbal deși a fost în probe la Fiorentina

FANATIK a aflat în exclusivitate că , fiind jucătorul cu cel mai mic salariu de la Dinamo: 800 de lei. Puștiul de 17 ani nu își mai permitea să vină la antrenamente, să stătea zile întregi în cantonamentul de la Săftica și nu își permitea nici măcar o pereche de ghete.

Fundașul central a început ca titular la Dinamo în Liga 2 Casa Pariurilor, iar gestul său a surprins pe multă lume: „E decizia mea. Prefer ca discuțiile purtate între mine și cei din conducerea clubului să rămână confidențiale”.

Fundașul central , unde a fost în probe timp de o săptămână. Dinamo a cerut însă 250.000 de euro pentru a-l lăsa să plece.

Claudiu Stan a renunțat și el la fotbal, deși a ajuns la prima echipă a lui Dinamo

Claudiu Stan a fost tot timpul considerat unul dintre jucătorii care pot face pasul de la echipa a doua la Dinamo, iar mijlocașul central a fost unul dintre cei mai buni jucători în Liga a treia.

FANATIK a aflat în exclusivitate că jucătorul de 21 de ani . Și el a decis că e mai bine să se retragă și a acuzat conducerea clubului: „Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi. Am fost de patru-cinci ori la club, dar ne-au expediat. La Dinamo, trebuie să ai bani să joci! Nu faci bani din fotbal la Dinamo. În situația mea mai sunt mulți jucători”.

Explicația lui Stan a fost și mai șocantă. Salariul său e mai mic decât costul combustibilului de acasă și până la Săftica: „Nu am unde să mai încerc să joc, pentru că cei de la Dinamo nu vor să îmi rezilieze! Dacă aveam câteva mii de euro, poate îmi reziliau. Dar pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de lei pe lună!”, a mai spus dinamovistul pentru .

Ba mai mult, jucătorul a declarat că a avut ofertă de la unul dintre cele mai importante cluburi din Portugalia, însă nu a fost lăsat să plece: „Și mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine. Mereu am jucat la un an mai mare decât categoria mea de vârstă, am fost căpitan… Am avut ofertă de la Sporting Lisabona acum 3 ani și nu au vrut să mă lase să plec. Mi-au stricat viitorul!”, a spus Claudiu Stan pentru sursa citată.

Andrei Mitran, ultimul jucător de la Dinamo care vrea să își încheie cariera

Andrei Mitran, fundașul stânga de 21 de ani, vrea și el să pună punct carierei de jucător, înainte ca aceasta să înceapă cu adevărat. Fotbalistul a vrut să părăsească Dinamo încă din vară, însă nu a fost lăsat liber: „Eu am vrut să plec în vară de la Dinamo, am avut oferte de la CS Dinamo și Rucăr. Ei au vrut să-mi dea drumul doar împrumut, asta în contextul în care nici măcar nu m-au chemat la antrenamente, la seniori, ca să mă vadă. Puteau să-mi zică să vin și după „Nu ești de noi.” Nici măcar atât.

Am fost la club cu tatăl meu, am vorbit cu ei (Răzvan Zăvăleanu și Vlad Iacob) și mi-au transmis că pot pleca doar sub formă de împrumut, liber nu. Am fost la Federație, m-am judecat cu Dinamo. M-au tot amânat, timp de o lună, după mi-au dat verdict negativ”, a spus jucătorul conform .

Cândva cea mai puternică academie de fotbal din România, Dinamo a ajuns într-o situație jenantă, iar declarația lui David Țone pentru FANATIK este sugestivă: „Ăsta ar fi unul dintre sfaturile pe care le-aș da părinților. Dacă vor să își dea copilul la o academie, să nu îl dea sub nicio formă la Dinamo! Dinamo care la un moment avea Liga Elitelor și acum nici nu se mai califica în semifinale sau finală”.