Dinamo intră în Cartea Recordurilor la meciul cu Rapid! Ce se va întâmpla pe Arena Națională

Dinamo vrea totul la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. Pe lângă cele trei puncte din disputa cu alb-vișiniii, „câinii roșii” vor să intre și în Cartea Recordurilor.

Dinamo, în Cartea Recordurilor la meciul cu Rapid? Inițiativa genială a „câinilor”

Dinamo – Rapid este derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga. . Pe lângă miza sportivă, roș-albii își doresc și un loc în „Guinness World Records”. Clubul din „Ștefan cel Mare” vrea să doneze cel mai mare număr de cărți din istorie, pentru copiii din medii defavorizate, care nu au acces la biblioteci sau librării.

„Dinamo intră în Cartea Recordurilor! La meciul de duminică, clubul nostru are șansa de a intra în Cartea Recordurilor, printr-o acțiune nobilă desfășurată alături de www.usforbooks.com/record

Este vorba despre o campanie amplă de donare de cărți pentru copiii din medii defavorizate, care nu au acces la biblioteci sau librării.

Educația este cheia dezvoltării personale, iar nimeni nu poate deveni cu adevărat cultivat fără o bază solidă de lectură.

Recordul vizează cea mai mare campanie de promisiuni de donații pentru achiziția de cărți.

Duminică, în timpul meciului, veți regăsi:

Codul QR pe tabela de joc, la începutul partidei

Coduri QR și pe scaunele din zona T0

Important: Codul QR poate fi accesat doar în cele 90 de minute ale meciului! Așadar, fiți pe fază și nu ratați momentul!

Haideți, câinilor, să umplem Arena Națională și să intrăm împreună în Cartea Recordurilor!”, a transmis Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Câte bilete s-au vândut la derby-ul Dinamo – Rapid

Meciul de pe Arena Națională este de maximum interes pentru fanii celor două rivale. Având în vedere pozițiile bune pe care le au în clasament, suporterii s-au înghesuit să își cumpere bilete. Înaintea derby-ului, Dinamo e pe locul 4, cu 23 de puncte, la două lungimi de Rapid, ocupanta locului 2.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate câte , din etapa a 13-a a SuperLigii. Cu patru zile înaintea confruntării de pe cel mai mare stadion din țară, la derby-ul bucureștean se vânduseră deja aproximativ 25.000 de bilete.

De când n-a mai învins-o Dinamo pe Rapid

Cu o victorie, Dinamo o poate depăși în clasament pe Rapid și ar avea șansa să încheie etapa a 13-a în fotoliul de lider, în funcție de jocul rezultatelor. Roș-albii, care în acest sezon , vor să repete isprava și împotriva giuleștenilor.

Dinamo nu a mai câștigat de 10 ani contra rivalei de sub Podul Grant. Ultiam victorie a „câinilor” datează din 11 aprilie 2015, din sezonul la finalul căruia Rapid avea să retrogradeze în Liga 2. Atunci, golurile dinamoviștilor au fost marcate de Cmovs (2-autogol) și Gavrilă (61).