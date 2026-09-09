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Dinamo domină de un deceniu handbalul masculin românesc. „Dulăii” au câştigat fără probleme titlul în stagiunea precedentă şi şi-au asigurat prezenţa în noul sezon din EHF Champions League, o ediţie care marchează o schimbare revoluţionară.

Dinamo, start cu Montpellier în Champions League! Schimbare revoluţionară

Debutul este joi, de la ora 19:45, împotriva lui Montpellier, în Sala Polivalentă din Capitală. Spre deosebire de anii trecuţi, când cele 16 echipe erau repartizate în două grupe de câte opt, din acest sezon s-a mărit numărul formaţiilor din cea mai importantă competiţie intercluburi la 24.

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Cele 24 de formaţii au fost împărţite în şase grupe a câte patru echipe. , alături de Barcelona, deţinătoarea trofeului, Montpellier şi Aarhus. Primele două formaţii calificate merg mai departe în grupele principale ale Ligii, locurile 3 şi 4 merg în European League.

Astfel, cele 12 echipe rămase se împart în două grupe principale a câte şase formaţii. Primele patru clasate merg în sferturile de finală, care vor fi creionate în funcţie de locul ocupat în clasamentul celor două grupe (1-4, 2-3 din fiecare). Câştigătoarele celor patru sferturi de finală merg la Koln, în Final Four.

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„Dulăii”, şapte transferuri pentru acest sezon! Cum arată lotul

Dinamo nu porneşte favorită la calificare, Barcelona şi Montpellier fiind cel mai bine cotate echipe pentru cele două locuri care duc în grupele principale. Echipa lui Paulo Pereira a făcut schimbări importante în vară, cu şapte noutăţi în lot.

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Transferuri Dinamo:

Victor Iturriza (Kuwait SC)

Andraz Makuc (Celje)

(Trimo Trebnje)

Andreij Pergel (Logrono La Rioja)

Vinicios Carvalho (Chartres)

Mads Lenbroch (Bjerringbro-Silkeborg)

Oscar Savinger (Savehof)

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027:

Portari: Ionuţ Iancu, Oscar Savinger, Samir Bellahcene

Extreme dreapta: Ionuţ Nistor, Andrii Akimenko

Interi dreapta: Branko Vujovic, Vinicios Carvalho, Roman Dodică

Centri: Miguel Martins, Andraz Makuc, Daniel Stanciuc

Interi stânga: Andrei Buzle, Andrei Pergel, Pedro Valdes, Haniel Langaro, Robert Militaru

Extreme stânga: Mads Emil Lenbroch, Alex Pascual

Pivoţi: Victor Iturriza, Călin Dedu, Lan Grbic

Test greu cu Montpellier, dublă câştigătoare de Champions League

Dinamo este la a treia participare consecutivă în grupele Champions League. Montpellier este dublă câştigătoare a competiţiei, 2013 şi 2018. Este primul duel direct în cupele europene între cele două formaţii.

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Montpellier a încheiat pe locul 3 în Franţa, dar a câştigat Cupa. Dinamo s-a impus în ambele competiţii interne. Ambele formaţii au început cu dreptul în campionat. Dinamo a câştigat la Constanţa, în timp ce Montpellier cu Chartres.

„Să începem Liga Campionilor împotriva celor de la Montpellier în acest an înseamnă să pornim la drum sub o presiune competițională ridicată. Muncim pentru a deveni o echipă unită, capabilă să concureze împotriva unor adversari, teoretic, mai puternici. Anul acesta ne bazăm foarte mult pe sprijinul fanilor lui Dinamo, acesta fiind un factor decisiv care ne ajută să câștigăm. Chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului, sper ca aceasta să fie o zi memorabilă pentru clubul nostru”, Paulo Pereira pentru EHF