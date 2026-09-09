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Dinamo, start în Champions League! Ce şanse de calificare au „dulăii”, schimbare revoluţionară de format şi toate transferurile

CS Dinamo începe o nouă campanie în EHF Champions League. Noul sezon vine cu o schimbare revoluţionară de sistem. Care sunt transferurile pentru noul sezon şi cum arată lotul "dulăilor".
Marian Popovici
09.09.2026 | 20:00
Dinamo start in Champions League Ce sanse de calificare au dulaii schimbare revolutionara de format si toate transferurile
SPECIAL FANATIK
Dinamo, start în Champions League! Ce şanse de calificare au "dulăii", schimbare revoluţionară de format şi toate transferurile
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Dinamo domină de un deceniu handbalul masculin românesc. „Dulăii” au câştigat fără probleme titlul în stagiunea precedentă şi şi-au asigurat prezenţa în noul sezon din EHF Champions League, o ediţie care marchează o schimbare revoluţionară.

Dinamo, start cu Montpellier în Champions League! Schimbare revoluţionară

Debutul este joi, de la ora 19:45, împotriva lui Montpellier, în Sala Polivalentă din Capitală. Spre deosebire de anii trecuţi, când cele 16 echipe erau repartizate în două grupe de câte opt, din acest sezon s-a mărit numărul formaţiilor din cea mai importantă competiţie intercluburi la 24.

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Cele 24 de formaţii au fost împărţite în şase grupe a câte patru echipe. Dinamo face parte din grupa E, alături de Barcelona, deţinătoarea trofeului, Montpellier şi Aarhus. Primele două formaţii calificate merg mai departe în grupele principale ale Ligii, locurile 3 şi 4 merg în European League.

Astfel, cele 12 echipe rămase se împart în două grupe principale a câte şase formaţii. Primele patru clasate merg în sferturile de finală, care vor fi creionate în funcţie de locul ocupat în clasamentul celor două grupe (1-4, 2-3 din fiecare). Câştigătoarele celor patru sferturi de finală merg la Koln, în Final Four.

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„Dulăii”, şapte transferuri pentru acest sezon! Cum arată lotul

Dinamo nu porneşte favorită la calificare, Barcelona şi Montpellier fiind cel mai bine cotate echipe pentru cele două locuri care duc în grupele principale. Echipa lui Paulo Pereira a făcut schimbări importante în vară, cu şapte noutăţi în lot.

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Transferuri Dinamo:

  • Victor Iturriza (Kuwait SC)
  • Andraz Makuc (Celje)
  • Lan Grbic (Trimo Trebnje)
  • Andreij Pergel (Logrono La Rioja)
  • Vinicios Carvalho (Chartres)
  • Mads Lenbroch (Bjerringbro-Silkeborg)
  • Oscar Savinger (Savehof)

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027:

  • Portari: Ionuţ Iancu, Oscar Savinger, Samir Bellahcene
  • Extreme dreapta: Ionuţ Nistor, Andrii Akimenko
  • Interi dreapta: Branko Vujovic, Vinicios Carvalho, Roman Dodică
  • Centri: Miguel Martins, Andraz Makuc, Daniel Stanciuc
  • Interi stânga: Andrei Buzle, Andrei Pergel, Pedro Valdes, Haniel Langaro, Robert Militaru
  • Extreme stânga: Mads Emil Lenbroch, Alex Pascual
  • Pivoţi: Victor Iturriza, Călin Dedu, Lan Grbic

Test greu cu Montpellier, dublă câştigătoare de Champions League

Dinamo este la a treia participare consecutivă în grupele Champions League. Montpellier este dublă câştigătoare a competiţiei, 2013 şi 2018. Este primul duel direct în cupele europene între cele două formaţii.

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Montpellier a încheiat pe locul 3 în Franţa, dar a câştigat Cupa. Dinamo s-a impus în ambele competiţii interne. Ambele formaţii au început cu dreptul în campionat. Dinamo a câştigat la Constanţa, în timp ce Montpellier cu Chartres.

„Să începem Liga Campionilor împotriva celor de la Montpellier în acest an înseamnă să pornim la drum sub o presiune competițională ridicată. Muncim pentru a deveni o echipă unită, capabilă să concureze împotriva unor adversari, teoretic, mai puternici. Anul acesta ne bazăm foarte mult pe sprijinul fanilor lui Dinamo, acesta fiind un factor decisiv care ne ajută să câștigăm. Chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului, sper ca aceasta să fie o zi memorabilă pentru clubul nostru”, Paulo Pereira pentru EHF

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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