Dinamo, ironie maximă înaintea derby-ului cu Rapid. Ce au postat „câinii” după scandalul de rasism din primăvară

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Rivalitățile din fotbalul românesc continuă și astăzi, dar în variante adaptate vremurilor. Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în etapa a 5-a, iar atacurile au început încă de acum. „Câinii” au avut o nouă postare pe pagina oficială în care și-au ironizat rivala din Giulești.

O nouă ironie a lui Dinamo la adresa Rapidului înaintea derby-ului dintre cele două

Un nou sezon plin de ambiții și vise mari atât la Dinamo, cât și la Rapid. Ambele formații au început bine actuala stagiune și vor să continue să acumuleze puncte importante. Etapa a 5-a le aduce însă față în față, într-un derby în care orgoliile depășesc orice limită. După ce a acestui an, în urma , cele două par să aibă parte de o nouă rundă.

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Mai exact, pe pagina oficială a lui Dinamo, a fost făcută o postare cu un câine lup care caută pe internet termenul „vultur vișiniu”, iar rezultatul este o eroare de căutare, aluzie că nu există un asemenea rezultat. Mesajul din spate este legat de întregul scandal de la începutul anului cu privire la semnificația postării anterioare făcută de „alb-roșii”, în care s-a dezbătut intens dacă este vorba de un atac rasist.

Victor Angelescu nu primise prea bine ironia anterioară a dinamoviștilor

Lucrurile nu au mers atât de bine pentru Dinamo după ironia inițială amintită mai sus, întrucât și să mai bifeze ulterior încă o victorie cu 3-2. Ultimul cuvânt le-a aparținut „câinilor”, care au rupt seria de eșecuri în fața giuleștenilor în aprilie, după 3-2 pe Arena Națională în returul din play-off.

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Cât despre atacul lansat atunci de Dinamo, Victor Angelescu nu a avut cuvinte tocmai de laudă. Acționarului minoritar al „alb-vișiniilor” . „Nu cred că îşi au locul asemenea lucruri. Există o karma şi lucrurile se întorc. Fiecare are strategia lui. Nu mi se pare că a fost cea mai potrivită, dar nu sunt în măsură”, spunea Angelescu conform

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