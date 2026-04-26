Dinamo, ironie maximă la adresa jucătorilor de la Rapid, imediat după derby! Poza care face furori pe internet. De unde a pornit totul. Foto

ADVERTISEMENT

Dinamo a câștigat în derby-ul cu Rapid după o secetă de 11 ani. Giuleștenii au fost de fiecare dată în ultima vreme cei care au râs la urmă, însă de această dată rolurile s-au schimbat. Elevii lui Kopic au câștigat ceea ce ar putea fi cel mai important meci direct din ultima vreme, întrucât cele două se luptă pentru locul de baraj. La finalul partidei, dinamoviștii au făcut o poză pe gazon, ironizându-i pe cei de la Rapid.

Ironie supremă a lui Dinamo după derby-ul cu Rapid. Poza care circulă pe întreg internetul

Dinamo a câștigat categoric în fața rivalilor de la Rapid. Echipa lui Costel Gâlcă nu a arătat deloc bine, mai ales în prima jumătate, iar „câinii” lui Kopic au părut că se distrează pe teren. La un moment dat, scorul de pe tabelă era de neprezentare, însă Daniel Paraschiv a reușit să înscrie golul de onoare pentru giuleșteni.

ADVERTISEMENT

Imediat după finalul partidei, jucătorii și stafful lui Dinamo au făcut o poză direct pe gazon, ce are ca scop să-i ironizeze pe adversarii din oraș. În fotografie, jucătorii și stafful stau cu mâinile la urechi, gest care a plecat de la o celebrare a rapidiștilor din meciul direct. Totuși, nu toți au ales să facă asta. Spre exemplu, La fel s-a întâmplat și în cazul lui Alex Musi sau George Pușcaș.



Acesta este mărul discordiei! De unde a pornit gestul cu mâinile la urechi

Rapid a învins-o pe Dinamo în sezonul regulat atât în tur, cât și în retur, dar și în turul play-off-ului. În partida de pe Arena Națională din luna februarie, Andrei Borza deschidea scorul pentru echipa lui Costel Gâlcă și făcea acest gest pentru a celebra golul.

ADVERTISEMENT

La nici măcar o lună distanță, Rapid și Dinamo au disputat un meci nebun în play-off. Dinamo a condus de două ori. Danny Armstrong a deschis scorul, iar imediat după gol a dus degetul la gură, gest destinat fanilor rapidiști. În debutul reprizei secunde, Cîrjan și-a readus echipa în avantaj și a reprodus celebrarea lui Borza. În acel meci, Dinamo a pierdut dramatic cu 2-3, după ce Vulturar a dat lovitura în minutul 85. La acea vreme, la FANATIK SUPERLIGA:

ADVERTISEMENT

„Felicitări pentru gol, dar bucură-te cu ai tăi. Când le faci așa normal că te huiduie și te înjură. Ești simbol pentru Dinamo acum, ai banderola de căpitan, bucură-te că poate cu golul ăsta pe Giulești ai ieșit din pasa aia mai puțin bună. Eu tot timpul l-am susținut în această perioadă, chiar dacă e un jucător de la o rivală. De ce? Pentru că știu cum se pregătea Cîrjan, știu cât a suferit că nu a jucat la Rapid, dar ce vină au oamenii care vin la meci? N-au nicio vină.

ADVERTISEMENT

Bucură-te că ai dat gol și Doamne Ajută să dai gol etapă de etapă în play-off-ul ăsta și să-ți vină o ofertă nu din Ucraina sau Rusia, ci din Anglia, acolo unde ai făcut junioratul, că poate meriți. De ce să provoci? Bucură-te de realizarea ta. Armstrong, mare rivalitate are el cu Giuleștiul că nu știa unde era Bucureștiul înainte să vină aici. Le făcea semn, liniște că am dat eu gol din penalty. A plecat în liniște de la stadion. A fost așa liniștit, nu s-a mai auzit după meci”, a răbufnit Robert Niță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.