Dinamo, ironie supremă după scandalul de la Craiova! Ce au postat „câinii” chiar pe pagina oficială de Facebook. Foto

Meciul din Bănie, dintre Universitatea Craiova și Dinamo, s-a terminat la egalitate, 2-2, însă „duelul” nu s-a încheiat după fluierul final.

ADVERTISEMENT

Dinamo, mesaj subtil pentru Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, Sorin Cârțu sau Silvian Cristescu, , au acuzat arbitrajul și au spus că oltenii au fost net superiori, iar soarta rezultatului final a fost decisă doar de eroarea făcută de Cojocaru, care l-a eliminat pe Bancu și a lăsat echipa din Bănie cu un om în minus pentru ultimele 25 de minute ale confruntării. Dinamoviștii nu s-au implicat direct în duelul declarațiilor, dar au avut un răspuns pe rețelele sociale pentru rivalii din SuperLiga.

„Câinii” au postat o poză în care stă scrisă data 24.08.24, în care s-a disputat meciul din startul sezonului trecut, încheiat cu victoria bucureștenilor, 2-1, după ce au avut doi jucători eliminați. „Sezonul trecut am reușit o victorie impresionantă pe teren propriu, jucând în 9 oameni contra adversarei din Craiova”, a , astfel fiind clar că s-a dorit o înțepătură subtilă pentru rivali, care s-au plâns de dezavantajul omului în minus.

ADVERTISEMENT

Declarațiile dure date după Universitatea Craiova – Dinamo

și a avut un mesaj clar: „O rușine de arbitraj! Nu ai voie să nu dai roșu ambilor jucători. O rușine! Universitatea e văduvită de două puncte! Armstrong îl lovește intenționat cu gheata pe Bancu. Roșu pentru amândoi! Să le fie rușine! Nu ai voie să faci asta decât intenționat”.

De altfel, și Mirel Rădoi a avut o reacție dură: „Meciul are două scenarii. Până la cartonașul roșu nu am avut emoții, iar diferența era mai mare dacă rămâneam 11 la 11 sau 10 la 10. După aceea, s-a întors totul la poarta noastră. Eu, ca al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Încerc să evit să discut. Nu vreau să fiu suspendat, ne așteaptă un meci important etapa următoare.

ADVERTISEMENT

Pentru mine e o fază clară. Cel care lovește primul este Armstrong, dar trebuie să acceptăm. După eliminare am schimbat sistemul, am trecut la 5-3-1, nu aveam cum. Dar, din punctul meu de vedere, am scăpat o victorie în seara aceasta. Toată lumea a văzut aceleași lucruri. Nu suntem proști!”.