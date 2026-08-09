Sport

Dinamo, transfer din Germania! „Câinii” se luptă cu formații din 2. Bundesliga pentru semnătura lui

Dinamo transferă pe bandă rulantă. Pe radarul clubului condus de Andrei Nicolescu a intrat un mijlocaș din Germania, care poate juca și stoper, și care a evoluat la Grasshoper Zurich
Cristian Măciucă
09.08.2026 | 14:25
Dinamo transfer din Germania Cainii se lupta cu formatii din 2 Bundesliga pentru semnatura lui
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Dinamo își ia „închizător” german! „Câinii” se luptă cu formații din Zweite Bundesliga pentru semnătura lui FOTO: Fanatik
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Dinamo continuă perioada de mercato. Cu parafa lui Matthias Verreth la orizont, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK, roș-albii mai vor un „închizător”. Este vorba despre Sven Kohler (29 de ani), care poate evolua și pe poziția de fundaș central.

Dinamo vrea să îl transfere pe germanul Sven Kohler

Conform jurnaliștilor de la RevierSport, Dinamo are concurență acerbă pentru transferul lui Sven Kohler. Mai multe cluburi din Zweite Bundesliga îl monitorizează pe mijlocașul german. Printre cluburile interesate sunt Greuther Furth și Karlsruher. De serviciile acestuia s-a interesat și Rot-Weiss Essen, echipă care evoluează în al treilea eșalon fotbalistic din Germania. Mutarea în Liga 3 nu reprezintă însă o opțiune pentru Kohler.

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Mijlocașul defensiv în vârstă de 29 de ani e și pe radarul ehipelor din Polonia. Conform sursei citate, Kohler a primit două oferte concrete din Ekstraklasa, de la Jagiellonia Bialystok și Motor Lublin, însă cea din urmă a rămas în picioare.

Cine e Sven Kohler, noua „țintă” a lui Dinamo

Sven Kolher juca la Grasshoper Zurich din februarie 2025, când s-a transferat de la Eintracht Braunschweig, în schimbul a aproximativ 300.000 de euro. El a strâns 15 apariții în toate competițiile și a purtat banderola de căpitan în meciul decisiv al barajului pentru menținerea în prima ligă elvețiană, câștigat în fața celor de la Aarau. De menționat este că la Braunschweig fotbalistul dorit de Dinamo purta banderola de căpitan. Deși mai avea contract până în vara lui 2028, contractul lui Kohler a fost reziliat odată cu schimbarea acționariatului.

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Crescut de Schalke, Sven Kohler a fost, de-a lungul carierei titular la toate echipele pentru care a evoluat: Osnabruck (Zweite și Liga 3 Germania), Verl (Liga 3 Germania), OB (prima ligă daneză) sau Eintrach Braunschweig (Zweite Bundesliga). El este un jucător polivalent care poate evolua și pe postul de fundaș central.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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