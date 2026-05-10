Dinamo își schimbă din nou sigla! Anunțul oficial al clubului după ce suporterii au luat foc: „Am revenit cu o actualizare”

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a anunțat în urmă cu câteva zile că Dinamo București este nevoită să își schimbe sigla, deoarece cea din prezent nu aparține în totalitate clubului. Noul design a fost ales fără a consulta suporterii, iar acest lucru a aprins conflicte puternice cu conducerea, mai ales că fanii sunt și acționari la Dinamo. În urma protestelor și a amenințărilor, clubul a revenit cu o actualizare.

Dinamo renunță la sigla nouă! Reprezentanții suporterilor vor lua parte la procesul de creație

După ce noul design al siglei i-a deranjat foarte tare pe suporterii dinamoviști, clubul a luat decizia de a renunța la el și de a începe un nou proces de creație pentru o nouă siglă. De această dată, clubul bucureștean a făcut un anunț că reprezentanții PCH, DDB și Peluza Sud sunt invitați pentru a fi consultați în ceea ce privește cum va arăta sigla.

ADVERTISEMENT

„Dragi suporteri dinamoviști, Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului. Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces. Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare al procesului. Dinamo. Același. Mai departe”, se arată în comunicatul clubului.

Zeljko Kopic a dat indicii cu o zi înainte

La conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, în ceea ce privește noua siglă a echipei. Croatul a asigurat că se va încerca să se fixeze problema în următoarea perioadă, iar acest lucru s-a întâmplat în mai puțin de 24 de ore:

ADVERTISEMENT

„Fanii ne-au demonstrat de foarte multe ori că sunt tot timpul alături de noi. Cel mai important lucru este să avem o comunicare bună între club și suporteri. Jucătorii și antrenorii vin și pleacă, dar suporterii rămân mereu. Comunicarea cu ei nu a fost la cel mai bun nivel și nu au fost satisfăcuți. În următoarea perioadă vom încerca să fixăm aceste situații. Vom lupta pentru ei, asta e tot ce putem face”, a asigurat croatul.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, fostul patron al lui Dinamo, a „mitraliat” noua siglă

și conducerea lui Dinamo. Mai mult decât atât, fostul patron al „câinilor” a avut o reacție dură la adresa acesteia: „Ce să mai discut? După părerea mea, este o replică Playboy în România. Nu ați văzut? Ești nebun? Asta e stemă de Dinamo? Dacă nici la astea nu am ochi… Uitați-vă și voi atent. Suntem nebuni? Am zis că nu e adevărat când am văzut. Asta e.

ADVERTISEMENT

Am făcut și noi greșeli, dar noi, când am schimbat sigla, ne-am consultat cu galeria. Am făcut sigla împreună. Nu poți. Suporterii vor purta milioane de tricouri. Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt! Eu am avut stradă. L-am avut profesor pe Cornel Dinu. Asta e diferența față de un IT-ist (n.r. Andrei Nicolescu). El a ieșit cu sigla. Nu poți să faci o asemenea greșeală. A muncit extraordinar de mult, a făcut progrese, dar nu poți. IT-istul nu se lasă de calculator. Trebuia un an de zile să vorbească cu galeria”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.