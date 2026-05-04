Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto

Dinamo îşi schimbă sigla. Din stagiunea viitoare se va renunţa la emblema cu "câinii" şi va avea un nou logo. Andrei Nicolescu a făcut marele anunţ despre această modificare.
Marian Popovici
04.05.2026 | 16:18
Dinamo va trece printr-o schimbare majoră la finalul sezonului. După aproape două decenii, clubul renunţă la emblema cu cei doi câini şi va avea un logo nou creat de la zero. El se va regăsi pe noile echipamente ale echipei, începând cu data de 1 iulie 2026. De asemenea, emblema va apărea pe toate produsele oficiale ale „câinilor”.

Dinamo îşi schimbă sigla! Andrei Nicolescu: „E un semn că intrăm într-o nouă etapă”

Andrei Nicolescu a explicat această modificare spunând că noua siglă a fost creată de la zero şi înregistrată corespunzător, având în vedere faptul că sigla cu doi câini este deţinută de Nicolae Badea. Preşedintele celor de la Dinamo a declarat că noua siglă nu este o uitare a trecutului, dar a recunoscut că este vorba de un nou început, asumat:

„Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea. Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el. Dar este, în același timp, un început clar, asumat.

Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital. Am trecut printr-o perioadă grea, iar reconstrucția nu se face doar pe teren. Se vede și în felul în care arăți, în felul în care te prezinți. Din punctul nostru de vedere, noua siglă este un moment important, unul care marchează direcția. Pentru noi, ea este și o punte peste timp. O încercare de a ține laolaltă o istorie lungă, cu tot ce a avut ea, triumf și rătăcire, forță și fragilitate, și de a o aduce într-o formă care să vorbească și celor care vin. Dacă reușim asta, atunci nu am schimbat doar un simbol. Am reușit să spunem, din nou, cine suntem”, a spus preşedintele lui Dinamo pentru Sportsnet.

Noua siglă a celor de la Dinamo. Sursa: SportsNet
Vechea siglă a fost pe tricouri din 2004: „Dinamo 1948 S.A. își construiește o identitate vizuală clară, asumată și protejată”

Vechea siglă a celor de la Dinamo este împrumutată de la ACS FC Dinamo, deţinută de Nicolae Badea. Roş-albii au avut şapte sigle în istoria de 77 de ani. Actuala siglă e pe tricouri din anul 2004. Andrei Nicolescu a declarat că schimbarea nu este determinată de disputele juridice, iar noul logo este creat de la zero şi înregistrat corespunzător:

„Ştiu că subiectul există și că a generat multă discuție în timp, dar ceea ce facem acum ține, în primul rând, de prezentul și de viitorul clubului. Dinamo 1948 S.A. își construiește o identitate vizuală clară, asumată și protejată. Noua siglă este creată de la zero și înregistrată corespunzător. Asta este partea factuală și importantă. În rest, lucrurile juridice se tratează juridic, nu prin declarații în presă. Nu cred că e util să mutăm un moment de construcție într-o dezbatere despre conflicte. Astăzi vorbim despre felul în care Dinamo merge mai departe iar responsabilitatea noastră este să construim sănătos peste fundația turnată de cei care au scris această istorie in alb și roșu”, a spus Nicolescu.

Noua siglă a celor de la Dinamo. Sursa foto: Sportsnet
  • 22 de ani a fost folosită sigla cu „câinii” pe tricourile lui Dinamo
  • 7 sigle a avut Dinamo de-a lungul istoriei
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
