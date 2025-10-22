Dinamo – Kielce, joi, ora 19:45, etapa 6 de Liga Campionilor la handbal. Prima victorie?

Dinamo se pregătește de etapa 6 de Liga Campionilor la handbal și încă nu a câștigat niciun meci. „Dulăii” au pierdut tot până acum, dar păstrează șanse de calificare în runda eliminatorie, pentru că atât Kolstad, cât și Kielce – adversara de acum, au două puncte.
Dinamo n-a reușit să câștige nici în etapa trecută și a ajuns la 5 înfrângeri din tot atâtea partide în Liga Campionilor la handbal masculin. Un palmares de uitat pentru campioana României. Totuși, calificarea în faza eliminatorie este încă posibilă. Pentru asta, Dinamo trebuie să urce două locuri. Iar Kolstad și Kielce, formațiile aflate imediat deasupra în clasament nu au rupt nici ele gura târgului. Au câte două puncte – o singură victorie – și pot fi egalate chiar din această rundă.
Și după cinci runde, Fuchse Berlin și Magdeburg, liderii celor două grupe, au maximum de puncte. Iar la polul opus al clasamentului, Dinamo și RK Zagreb sunt în continuare pe zero la victorii și la puncte.
Dinamo poate urca în clasament chiar din această rundă, dacă o învinge pe Kielce. Echipa din Polonia a acumulat două puncte. Tot atâtea ar primi și Dinamo în cazul unui succes.
Dinamo – Kielce se vede la tv, chiar dacă are concurență acerbă din partea fotbalului pe acel tronson orar. Digi Sport 3 și Prima Sport 3 transmit meciul la tv. Dinamo – Kielce se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce redau pe internet canalele tv amintite.
Mai jos, programul complet pentru etapa 6 de Liga Campionilor la handbal masculin. Doar două partide vor fi transmise live la tv, pentru că în aceleași zile și la aproximativ aceleași ore, se joacă fotbal european. Miercuri avem Liga Campionilor, iar joi evoluează FCSB în Europa League și Universitatea Craiova în Conference League.
În runda trecută, am recomandat pariorilor pronosticul „Dinamo handicap +7,5”, la cotă 1,55, și s-a dovedit că am fost inspirați. De această dată, ne așteaptă un meci mult mai echilibrat. Chiar dacă evoluează acasă, Dinamo nu are prima șansă (2,25 la victorie). Însă „1X la pauză”, cotă 1,60, nu este imposibil.
Marile favorite ale rundei sunt Sporting la Kolstad (cotă 1,29) – rezultat care ar ajuta Dinamo, Szeged la Zagreb (1,31), PSG cu GOG (1,20), dar și Barcelona la Wisla (1,47).
Meciul Dinamo – Kielce este programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 6.
Etapa următoare, cea cu numărul 7, este programată în zilele de 12 și 13 noiembrie. Dinamo, singura formație românească din competiție, are meci în Franța, pe terenul lui Nantes.