Dinamo – Kielce, joi, ora 19:45, etapa 6 de Liga Campionilor la handbal. Prima victorie?

Dinamo se pregătește de etapa 6 de Liga Campionilor la handbal și încă nu a câștigat niciun meci. „Dulăii” au pierdut tot până acum, dar păstrează șanse de calificare în runda eliminatorie, pentru că atât Kolstad, cât și Kielce – adversara de acum, au două puncte.

Cu cine joacă Dinamo în Etapa 6 din Liga Campionilor la handbal masculin

Dinamo n-a reușit să câștige nici în etapa trecută și a ajuns la 5 înfrângeri din tot atâtea partide în Liga Campionilor la handbal masculin. Un palmares de uitat pentru campioana României. Totuși, calificarea în faza eliminatorie este încă posibilă. Pentru asta, Dinamo trebuie să urce două locuri. Iar Kolstad și Kielce, formațiile aflate imediat deasupra în clasament nu au rupt nici ele gura târgului. Au câte două puncte – o singură victorie – și pot fi egalate chiar din această rundă.

Grupele din Champions League handbal masculin. Cum arată clasamentele

Și după cinci runde, Fuchse Berlin și Magdeburg, liderii celor două grupe, au maximum de puncte. Iar la polul opus al clasamentului, Dinamo și RK Zagreb sunt în continuare pe zero la victorii și la puncte.

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

Fuchse Berlin – 10 puncte (178-152) Aalborg – 8p (164-143) Nantes – 6p (172-149) Veszprem – 6p (155-150) Sporting – 6p (165-173) Kielce – 2p (167-175) Kolstad – 2p (135-178) DINAMO – 0p (144:160)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

Magdeburg – 10 puncte (159-138) Barcelona – 8p (155-137) Wisla Plock – 8p (161-144) Szeged – 4p (158-159) PSG – 4p (160-162) GOG – 4p (160-171) Eurofarm Pelister – 2p (135-157) RK Zagreb – 0p (138-158)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo poate urca în clasament chiar din această rundă, dacă o învinge pe Kielce. Echipa din Polonia a acumulat două puncte. Tot atâtea ar primi și Dinamo în cazul unui succes.

Etapa 2: Kolstad – DINAMO 31-28

31-28





Etapa 6: DINAMO – Kielce (23 octombrie 2025)

– Kielce (23 octombrie 2025) Etapa 7: Nantes – DINAMO (13 noiembrie 2025)

(13 noiembrie 2025) Etapa 8: DINAMO – Nantes (20 noiembrie 2025)

– Nantes (20 noiembrie 2025) Etapa 9: Kielce – DINAMO (26 noiembrie 2025)

(26 noiembrie 2025) Etapa 10: DINAMO – Aalborg (12 decembrie 2025)

– Aalborg (12 decembrie 2025) Etapa 11: DINAMO – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

– Fuchse Berlin (18 februarie 2026) Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: DINAMO – Kolstad (4 martie 2026)

– Kolstad (4 martie 2026) Etapa 14: Sporting – DINAMO (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Dinamo – Kielce se vede la tv, chiar dacă are concurență acerbă din partea fotbalului pe acel tronson orar. Digi Sport 3 și Prima Sport 3 transmit meciul la tv. Dinamo – Kielce se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce redau pe internet canalele tv amintite.

Mai jos, programul complet pentru etapa 6 de Liga Campionilor la handbal masculin. Doar două partide vor fi transmise live la tv, pentru că în aceleași zile și la aproximativ aceleași ore, se joacă fotbal european. Miercuri avem Liga Campionilor, iar joi evoluează FCSB în Europa League și Universitatea Craiova în Conference League.

Grupa A

22 octombrie, ora 19:45 Kolstad – Sporting (Prima Sport 4)

(Prima Sport 4) 22 octombrie, ora 21:45 Nantes – Aalborg

23 octombrie, ora 19:45 DINAMO – Kielce (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 3) 23 octombrie, ora 19:45 Veszprem – Fuchse Berlin

Grupa B

22 octombrie, ora 19:45 RK Zagreb – Szeged

23 octombrie, ora 21:45 Wisla Plock – Barcelona

23 octombrie, ora 21:45 Magdeburg – Eurofarm Pelister

23 octombrie, ora 21:45 PSG – GOG

Cote și ponturi la pariuri pentru etapa 6 din Champions League

În runda trecută, am recomandat pariorilor pronosticul „Dinamo handicap +7,5”, la cotă 1,55, și s-a dovedit că am fost inspirați. De această dată, ne așteaptă un meci mult mai echilibrat. Chiar dacă evoluează acasă, Dinamo nu are prima șansă (2,25 la victorie). Însă „1X la pauză”, cotă 1,60, nu este imposibil.

Marile favorite ale rundei sunt Sporting la Kolstad (cotă 1,29) – rezultat care ar ajuta Dinamo, Szeged la Zagreb (1,31), PSG cu GOG (1,20), dar și Barcelona la Wisla (1,47).

Vezi live video Dinamo în etapa 6 din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Meciul Dinamo – Kielce este programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 6.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă pe teren propriu cu Kielce

Etapa următoare, cea cu numărul 7, este programată în zilele de 12 și 13 noiembrie. Dinamo, singura formație românească din competiție, are meci în Franța, pe terenul lui Nantes.

Grupa A – Champions League handbal masculin

12 octombrie, ora 19:45 Kolstad – Veszprem

13 octombrie, ora 19:45 Kielce – Aalborg

13 octombrie, ora 21:45 Nantes – DINAMO

13 octombrie, ora 21:45 Sporting – Fuchse Berlin

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin