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După eșecul clar de la Lisabona, Dinamo întâlnește pe Kielce, în al doilea meci al grupei principale din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au șanse să obțină primele lor puncte în această fază a competiției. FANATIK vă oferă toate informațiile relevante în legătură cu duelul din Capitală, de la scor, clasament, rezultate din celelalte meciuri, până la cotele la pariuri.

Live, grupa principală din Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo al doilea meci, cu Kielce

Meciul de handbal masculin dintre Dinamo București și Industria Kielce, contând pentru grupa principală – 2 din EHF Champions League se va disputa miercuri, 25 noiembrie 2026, de la ora 19:45, în Sala Polivalentă din București. În urmă cu o săptămână, pe 19 noiembrie, „Dulăii” au debutat cu un eșec usturător în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin.

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. A fost o partidă fără istoric, în care portughezii au dominat și au profitat de numeroasele ratări ale formației antrenate de Paulo Pereira. Lusitanii au fost simetrici în acest meci, marcând câte 18 goluri pe repriză. În duelul din Portugalia, Kiko Costa a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 11 goluri. Dincolo, de la români, Călin Dedu s-a remarcat cu 8 goluri.

Cine transmite la TV meciurile din grupa principală, de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

În sezonul european 2026 – 2027, concomitent de canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două televiziuni de sport dețin împreună drepturile TV pentru competiție. Transmisiunile pentru Etapa 2 din Grupa Principală (25–26 noiembrie 2026) se împart pe canalele lor secundare. Mai exact, meciul Dinamo – Kielce se va putea vedea miercuri, 25 noiembrie, de la ora 19:45, pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3. Duelul românilor cu polonezii poate fi văzut și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Iată programul și rezultatele lui Dinamo în faza grupelor principale EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa 2:

19.11.2026: Sporting CP – Dinamo 36 – 27

25.11.2026: Dinamo – Kielce

02.12.2026: SC Magdeburg – Dinamo

10.12.2026: Dinamo – GOG

11.02.2027: Kielce – Dinamo

17.02.2027: Dinamo – SC Magdeburg

25.02.2027: Dinamo – Sporting CP

04.03.2027: GOG – Dinamo

Pe 19 noiembrie, Dinamo a început seria din Grupa 2 principală a Ligii Campionilor de pe ultima poziție, fără niciun punct. În aceeași ipostază sunt GOG din Danemarca și Kielce din Polonia. În schimb, Barcelona, Magdeburg și Sporting au intrat cu 4 puncte. La finalul celor 8 runde, primele patru clasate vor avansa în faza sferturilor de finală, iar locul 5 va continua în European League. În acest moment, primele 3 au câte 6 puncte, iar următoarele au rămas la 0.

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Iată cum arată clasamentul din Grupa principală 2, înainte de disputarea meciurilor din etapa 2:

Barcelona – 6 puncte (3 meciuri, golaveraj 102–73, +29) Sporting CP – 6 puncte (3 meciuri, golaveraj 116–95, +21) SC Magdeburg – 6 puncte (3 meciuri, golaveraj 101–92, +9) GOG – 0 puncte (3 meciuri, golaveraj 103–116, -13) Industria Kielce – 0 puncte (3 meciuri, golaveraj 81–97, -16) Dinamo București – 0 puncte (3 meciuri, golaveraj 76–106, -30)

Cote la pariuri în etapa 2 – grupa principală de Liga Campionilor la handbal masculin, la Dinamo – Kielce

Dinamo vs Kielce este un veritabil duel al suferinței în această grupă din Liga Campionilor. Ambele echipe au intrat și încă sunt la cota 0 în această grupă. Pe hârtie, aceasta este șansa lui Dinamo de a apărea pe „tabela” de punctaj în faza Champions League principală. Cota românilor la victorie este cuprinsă între 1,90 și 1,95. Dincolo, polonezii au cote de la 2,25 la 2,30.

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Vezi live blog Dinamo în a doua etapă din Liga Campionilor la handbal masculin – Grupa principală 2. Clasament actualizat

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