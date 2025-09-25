Sport

Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis

Dinamo Kiev a luat o decizie importantă cu privire la viitorul lui Vladislav Blănuță, jucătorul transferat de la FC U Craiova 1948. Detalii de ultimă oră
25.09.2025 | 15:05
Dinamo Kiev decizie in privinta lui Vladislav Blanuta Gest surprinzator al fratilor Surkis
Dinamo Kiev încearcă să îi ofere lui Blănuță cele mai bune condiții. Sursă foto: colaj Fanatik

Dinamo Kiev încearcă prin toate mijloacele să detensioneze situația tensionată dintre jucătorul român și aripa dură a fanilor echipei lui Igor Surkis. Vladislav Blănuță a agitat apele în Ucraina, după ce a redistribuit pe rețelele de socializare mai multe mesaje care au fost interpretate pro-ruse.

Dinamo Kiev, gest superb pentru Vladislav Blănuță

Cei de la Dinamo Kiev fac tot ce le stă în putință pentru ca Vladislav Blănuță să se simtă cât mai confortabil în Ucraina, iar atacantul are în continuare toată susținerea fraților Igor și Grigori Surkis, patronii echipei.

Drept dovadă, vârful în vârstă de 23 de ani a evoluat în toate meciurile oficiale de până acum și este sprijinit atât de coechipieri, cât și de antrenorul Oleksandr Șovkovski.

Ba mai mult, FANATIK a aflat că deși jucătorul are stipulat în contract că Dinamo Kiev îi va pune la dispoziție un apartament pentru familie, Blănuță a primit o casă, în condițiile în care soția acestuia este însărcinată în ultimele luni.

Vladislav Blănuță, șanse mari să fie pe teren la următorul meci al lui Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a debutat la Dinamo Kiev în meciul cu Obolon din prima etapă a campionatului Ucrainei, când a intrat în ultimele 12 minute. El a fost integralist în meciul din cupă câștigat cu 2-1 în deplasare cu Oleksandriya și a jucat 45 de minute în meciul din campionat.

Atacantul are șanse mari să fie pe teren și în meciul din etapa a treia pe care Dinamo Kiev îl va disputa în deplasare cu Karpaty Lvov sâmbătă, 27 septembrie.

Fotbalistul născut în Republica Moldova speră că problemele cu suporterii lui Dinamo Kiev se vor rezolva în cele din urmă, mai ales că a semnat un contract valabil pe 5 ani, iar Blănuță speră să intre și în vederile selecționerului Mircea Lucescu.

  • 2,3 milioane de euro poate încasa Adrian Mititelu pentru transferul lui Vladislav Blănuță
  • 5 ani e durata contractului lui Vladislav Blănuță cu Dinamo Kiev 
  • 2 milioane de euro e cota atacantului în vârstă de 23 de ani
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
