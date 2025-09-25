Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis

Dinamo Kiev încearcă prin toate mijloacele să detensioneze . Vladislav Blănuță a agitat apele în Ucraina, după ce a redistribuit pe rețelele de socializare mai multe mesaje care au fost interpretate pro-ruse.

Dinamo Kiev, gest superb pentru Vladislav Blănuță

Cei de la Dinamo Kiev fac tot ce le stă în putință pentru ca Vladislav Blănuță să se simtă cât mai confortabil în Ucraina, iar atacantul are în continuare toată susținerea fraților Igor și Grigori Surkis, patronii echipei.

Drept dovadă, vârful în vârstă de 23 de ani a evoluat în toate meciurile oficiale de până acum și este sprijinit atât de coechipieri, cât și de antrenorul Oleksandr Șovkovski.

Ba mai mult, FANATIK a aflat că deși jucătorul are stipulat în contract că Dinamo Kiev îi va pune la dispoziție un apartament pentru familie, Blănuță a primit o casă, în condițiile în care soția acestuia este însărcinată în ultimele luni.

Vladislav Blănuță, șanse mari să fie pe teren la următorul meci al lui Dinamo Kiev

în meciul cu Obolon din prima etapă a campionatului Ucrainei, când a intrat în ultimele 12 minute. El a fost integralist în meciul din cupă câștigat cu 2-1 în deplasare cu Oleksandriya și a jucat 45 de minute în meciul din campionat.

Atacantul are șanse mari să fie pe teren și în meciul din etapa a treia pe care Dinamo Kiev îl va disputa în deplasare cu Karpaty Lvov sâmbătă, 27 septembrie.

Fotbalistul născut în Republica Moldova speră că problemele cu suporterii lui Dinamo Kiev se vor rezolva în cele din urmă, mai ales că a semnat un contract valabil pe 5 ani, iar Blănuță speră să intre și în vederile selecționerului Mircea Lucescu.

2,3 milioane de euro poate încasa Adrian Mititelu pentru transferul lui Vladislav Blănuță

5 ani e durata contractului lui Vladislav Blănuță cu Dinamo Kiev

2 milioane de euro e cota atacantului în vârstă de 23 de ani