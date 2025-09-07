Dinamo Kiev i-a decis soarta lui Vladislav Blănuță! Ce se întâmplă cu atacantul după scandalul monstru generat în Ucraina

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a venit la pachet cu o controversă uriașă. Atacantul român, cu origini moldovenești, a repostat în trecut mai multe mesaje cu caracter pro-rus, iar oficialii clubului din Ucraina au luat o decizie în privința sa.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță și-a început prost aventura la Dinamo Kiev. Ce au decis oficialii clubului din Ucraina în privința sa după mesajele pro-ruse apărute pe internet

Oamenii din Ucraina trec deja de ani buni prin vremuri tulburi. Rusia, condusă de Vladimir Putin, a declanșat o ofensivă din dorința de a câștiga teritorii, însă fotbalul a continuat și pe timp de război, iar Dinamo Kiev a plătit 2,4 milioane de euro lui Adrian Mititelu pentru transferul lui Vladislav Blănuță.

Doar că, înainte ca mutarea să se concretizeze, oficialii clubului din Kiev nu au verificat istoricul atacantului pe rețelele de socializare,

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță rămâne la Dinamo Kiev! Anunțul presei din Ucraina

care și-a cerut scuze. Vladislav Blănuță a declarat ferm că nu susține acțiunile Rusiei și a spus că are o viziune pro-europeană.

Deși presiunile fanilor erau uriașe, clubul Dinamo Kiev a luat decizia să nu renunțe la serviciile lui Vladislav Blănuță, iar presa din Ucraina anunță că atacantul va continua la Dinamo Kiev și nu se pune problema ca înțelegerea dintre jucător și club să fie desfăcută la doar câteva zile după ce transferul s-a oficializat.

ADVERTISEMENT

”Atacantul român Vladislav Blănuță continuă la Dinamo Kiev. Fotbalistul proaspăt transferat la Kiev și-a prezentat scuzele pentru ce a făcut și a spus că e pro-ucrainean”, au scris jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, reacție clară: „Vlad este PRO-European!”

Adrian Mititelu, acționarul majoritar de la FC U Craiova, a postat și el un mesaj pe Facebook la scurt timp după ce controversa legată de Vladislav Blănuță a ieșit la iveală. Omul de afaceri a spus clar că fostul său jucător are o viziune pro-occidentală.

„100% VLAD este PRO-EUROPEAN! Ori, un astfel de om nu poate fi decât de partea UCRAINEI, așa cum sunt majoritatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului! Vlad a avut cel puțin alte două variante foarte atractive, respectiv Raków în Polonia și Schalke 04, dar a ales Dinamo Kiev. Sincer, și eu am fost surprins”, a scris Adrian Mititelu pe contul său de Facebook.