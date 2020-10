Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după Dinamo Kiev – Juventus 0-2: “Meritam un gol”

Mircea Lucescu a pierdut primul meci din grupele UEFA Champions League, chiar la Kiev, împotriva lui Juventus, în meciul cu fostul său elev, Andrea Pirlo, scor 2-0.

Deși la Juventus a lipsit Cristiano Ronaldo și Dybala, elevii lui Mircea Lucescu au reușit să îi facă față ,,Bătrânei Doamne” doar o repriză, în timp ce ultrașii lui Dinamo Kiev au continuat să îl conteste.

Alvaro Morata a deschis scorul în primul minut al reprizei a doua și apoi a reușit dubla în minutul 80, după greșeli flagrante în apărare, pe care le-a semnalat deopotrivă și antrenorul român.

Mircea Lucescu după duelul cu Pirlo: ,,Am făcut două greșeli, am luat două goluri”

Mircea Lucescu a recunoscut superioritatea lui Juventus, dar s-a plâns de eroarea defensivei sale făcută imediat după pauză, care a dus la deschiderea scorului de către Alvaro Morata: ,,Echipa mai experimentată și mai puternică a câștigat. Am făcut două greșeli, am luat două goluri. Am fi putut să ne apărăm mai bine. Poate că 2-0 e prea mult, meritam un gol. Una peste alta, Juventus a fost mai puternică și a câștigat meritat”.

Antrenorul român realizează importanța meciului cu Ferencvaros, care a pierdut acasă cu Barcelona, iar meciul direct de săptămâna viitoare poate fi decisiv pentru calificarea de pe locul al treilea: ,,Sunt mulțumit de joc, dar nu și de eroarea din minutul 46, care a schimbat total jocul. Intrasem în repriza a doua cu gândul la șansa noastră și la victorie. Acum ne vom concentra pe campionat și pe meciul cu Ferencvaros”, a spus optimist Il Luce.

Mircea Lucescu a recunoscut că echipa sa nu are nicio șansă la locul al doilea, iar Barcelona și Juventus sunt aproape calificate în faza următoarea a Ligii Campionilor: ,,Probabil că Juventus și Barcelona sunt la un nivel mai înalt decât noi și Ferencvaros. Avem nevoie de experiență pentru jucătorii noștri tineri, însă jocul de azi e dătător de speranță”, a spus Lucescu, citat de sport.ua.

Programul lui Dinamo Kiev în grupa G din Liga Campionilor

20 octombrie, ora 19:55: Dinamo Kiev – Juventus 0-2

28 octombrie, ora 22:00: Ferencvaros – Dinamo Kiev

4 noiembrie, ora 22:00: Barcelona – Dinamo Kiev

24 noiembrie, ora 22:00: Dinamo Kiev – Barcelona

2 decembrie, ora 22:00: Juventus – Dinamo Kiev

8 decembrie, ora 22:00: Dinamo Kiev – Ferencvaros

Mircea Lucescu a vorbit și despre duelul dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, pe care îl va arbitra de la distanță și este convins că argentianul poate face mai multe de unul singur decât portughezul: ,,M-am întâlnit cu ei de multe ori, dar nu și jucătorii mei. Va trebui să le explic cum sunt. Messi e un jucător scund, care face lucruri excepționale pe spații mici, unde se bazează pe accelerația sa, pe încrederea în sine și pe driblinguri”.

Andrea Pirlo l-a numit pe Mircea Lucescu ,,profesorul său”, după ce cu antrenorul român a debutat în Serie A la Brescia, iar în această seară, se pare că învătăcelul și-a depășit în sfârșit maestrul.

Lucescu a vorbit și el foarte frumos de fostul său jucător, despre care a spus că a fost unul dintre favoriți săi: ,,cCum era ca adolescent la Brescia? Incredibil, matur. La fel de matur cum este acum. Îmi aduc aminte când am mers la Viareggio pentru a urmări un meci și am mers cu mașina acasă alături de el. Am stat de vorbă două ore și am realizat cât de inteligent este. Pe lângă faptul că este o persoană creativă, este și un om care organizează totul, fapt ce reprezintă o altă calitate”.

