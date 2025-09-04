Dinamo Kiev, reacție fermă după ce Vladislav Blănuță a fost acuzat de ucraineni că este pro-rus! Ce zice fotbalistul

Atacantul originar din Republica Moldova, dar care deține și cetățenia română și a evoluat la nivel de tineret pentru țara noastră, a plecat de la FCU Craiova pentru două milioane de euro, plus bonusuri în valoare de 300.000 de euro,

Vladislav Blănuță, prima controversă după ce a semnat cu Dinamo Kiev

Ulterior oficializării mutării, despre acest transfer extrem de important pentru fotbalul românesc.

Revenind, la scurt timp după ce li s-a alăturat celor de la Dinamo Kiev, fotbalistul în vârstă de 23 de ani, care în sezonul trecut a evoluat la U Cluj sub formă de împrumut de la FCU Craiova, a fost luat în colimator în spațiul public de către diferiți cetățeni ucraineni pentru anumite poziționări ale sale vizavi de războiul dintre această țară și Rusia.

Concret, Blănuță a fost acuzat că în mai multe rânduri a distribuit pe platforma de socializare TikTok anumite clipuri video în care apărea Vladimir Solovyov, un cunoscut om de televiziune din Rusia, considerat de către ucraineni drept un propagandist al lui Vladimir Putin. Ulterior însă, clubul Dinamo Kiev a publicat un comunicat din presă prin care a dorit să explice că nu se pune problema ca noul lor fotbalist să fie de partea rușilor în acestă război, mai ales că provine din Republica Moldova, o altă țară hărțuită în mod constant de regimul de la Kremlin.

Noul său club i-a luat însă apărarea atacantului

„Clubul de fotbal Dinamo, împreună cu imensa noastră familie de fani, face tot posibilul pentru a aduce mai aproape victoria noastră asupra agresorului.

Patriotismul, lupta pentru victoria noastră și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile definitorii ale formării echipei noastre. De aceea, considerăm necesar să explicăm situația prin semnarea noului nostru atacant român.

În primul rând. Tranzacția pentru achiziționarea lui Vladislav Blănuță a avut loc în ultimele minute ale perioadei de transferuri și a fost legată de transferul lui Vladyslav Vanat la Girona. Nu au existat îndoieli cu privire la poziția jucătorului în timpul negocierilor – acesta și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo.

În al doilea rând. De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.

Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina.

În al treilea rând. Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri când vine vorba de atitudinea sportivilor noștri față de cele mai dureroase probleme ale vieții în Ucraina modernă.

Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziția sa sută la sută patriotică și va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noștri.

În al patrulea rând. Însuși Vladislav Blănuță se va adresa în curând ucrainenilor cu o explicație amplă a poziției sale”, a fost mesajul transmis de cei de la Dinamo Kiev.

Reacția lui Vladislav Blănuță față de această chestiune

Așa cum se anunțase, la scurt timp Vladislav Blănuță a apărut într-un clip video în care a transmis care ar fi de fapt părerea lui despre războiul dintre Rusia și Ucraina:

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”.