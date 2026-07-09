Dinamo Kiev – U Cluj, LIVE VIDEO în Europa League, turul I preliminar. Debut de sezon pentru clujeni

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U Cluj debutează în noul sezon european împotriva uneia dintre cele mai titrate formații din Europa de Est. „Șepcile roșii” joacă în deplasare cu Dinamo Kiev, în prima manșă a turului I preliminar din UEFA Europa League.

Dinamo Kiev – U Cluj, live video în turul I preliminar de Europa League

Dinamo Kiev – U Cluj se joacă joi, 9 iulie 2026, de la ora 20:00 (ora României), pe Arena Lublin din Polonia, în prima manșă a turului I preliminar din UEFA Europa League. Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida Dinamo Kiev – U Cluj din turul I preliminar a Europa League.

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Cine arbitrează Dinamo Kiev – U Cluj și ce brigadă a fost delegată

Meciul va fi arbitrat de estonianul Joonas Jaanovits, ajutat la cele două linii de Aron Härsing și Silver Koiv. Al patrulea oficial va fi Kristo Külljastinen. În camera VAR se vor afla Aleandro Di Paolo (Italia) și Kristo Tohver (Estonia).

Ce urmează pentru câștigătoarea dublei

Miza calificării este uriașă. Echipa care va trece de această dublă manșă va întâlni în turul al doilea preliminar al Europa League formația greacă PAOK Salonic. În schimb, echipa eliminată va continua parcursul european în preliminariile UEFA Conference League. În turul 2 preliminar din Conference așteaptă SK Brann să-și afle adversara.

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Istoricul meciurilor directe. Statistică oficială

Partida din Polonia reprezintă prima confruntare oficială din istorie dintre Dinamo Kiev și Dinamo Kiev este unul dintre cele mai titrate cluburi din Europa de Est, cu 17 titluri în Ucraina, 14 Cupe ale Ucrainei și două Cupe ale Cupelor în palmares. În schimb, U Cluj are un singur trofeu intern, Cupa din 1965. Iar în Europa a strâns 12 meciuri în total, în toate competițiile. Anul trecut, a pierdut dubla cu Ararat Armenia, 0-0 în deplasare și 1-2 acasă.

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Cine transmite la TV meciul Dinamo Kiev – U Cluj

Partida Dinamo Kiev – U Cluj este programată pentru 9 iulie 2026, ora 20:00, iar drepturile TV pentru România au fost achiziționate de Digi Sport și Prima Sport. Cele două trusturi vor transmite atât pe tv, cât și online prin platformele proprii de streaming, atât turul, cât și returul de la Cluj, de peste o săptămână.

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Cote pariuri Dinamo Kiev – U Cluj în Europa League

Dinamo Kiev pornește cu prima șansă în această dublă manșă, având experiență europeană net superioară și un lot evaluat la peste 80 de milioane de euro. Înaintea duelului cu Dinamo Kiev a învins-o pe LASK Linz cu 2-0 într-un amical. De partea cealaltă, U Cluj vine după cel mai bun sezon din istoria recentă a clubului, locul 2 în SuperLiga și finală de Cupă. Formația pregătită de Cristiano Bergodi încearcă să producă surpriza și în Europa. Cotele la acest meci sunt: victorie Dinamo Kiev – 1,59, remiză – 4,10, victorie U Cluj – 5,10.

Urmărește în timp real Dinamo Kiev – U Cluj, live text pe FANATIK

Dinamo Kiev – U Cluj va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a meciului din turul I preliminar de Europa League. Și nici reacțiile de final ale protagoniștilor, clasamentul actualizat și toate calculele calificării pentru faza play-off-ului.