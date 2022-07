Dinamo l-a abandonat pe Cătălin Hîldan Jr.: „Nu m-a mai căutat nimeni. Eu am vrut să rămân”. Cu ce echipă a semnat. Exclusiv

După dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan și a lui Marin Hîldan, Dinamo rămâne și fără Cătălin Hîldan Jr., iar FANATIK a stat de vorbă cu noul jucător al lui FC Voluntari.

Nepotul „Unicului Căpitan”, abandonat de conducerea clubului: „N-am mai fost în vederile lor”

Cătălin Hîldan Jr. a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK motivele pentru care nu a mai continuat la Dinamo: „Pur și simplu n-am mai fost în vederile lor. Asta a fost toată chestia. Nimeni nu m-a chemat. Ce să fac, să rămân?! Plus că mi s-a terminat contractul la 30 iunie și nu mi-a propus nimeni prelungirea”.

ADVERTISEMENT

Puștiul care a debutat pentru echipa mare a lui Dinamo în amicalul de gală cu Dinamo Kiev a fost deja prezentat oficial la FC Voluntari: „Am semnat cu FC Voluntari pe doi ani. Momentan mă voi antrena cu echipa a doua, dar sper să merg la prima echipă și să debutez în prima ligă”.

Fiul lui Cristi Hîldan a refuzat să vorbească foarte multe despre situația din acest moment a lui Dinamo: „Nu vreau să comentez foarte mult despre situația de la Dinamo. Chiar nu știu dacă au șanse să promoveze. Depinde doar de jucători când va reuși Dinamo să revină în Liga 1”.

ADVERTISEMENT

Cătălin Hîldan Jr a fost la un pas să se lase de fotbal: „M-am gândit să renunț definitiv”

Cătălin Hîldan Jr. a trecut prin clipe grele în ultimul an și a fost la un pas să renunțe la cariera de fotbalist. Ba mai mult : „Problema mea de sănătate a fost acum un an și într-adevăr m-am gândit să renunț definitiv la fotbal. Acum sunt sănătos și mă simt foarte bine din punct de vedere fizic”.

Hîldan Jr. nu are regrete și vrea să se concentreze pe ce are de făcut în continuare: „(n.r. Te doare că s-a ajuns în situația asta?) Mmm… Eu trebuie în primul rând să-mi văd de drumul meu, înaintea altor lucruri. M-am sfătuit cu familia și tata m-a convins să merg la Voluntari”.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul central era unul dintre cei mai prost plătiți jucători din loturile lui Dinamo: „Nu mă interesează dacă mai am bani de luat de la Dinamo. Și așa aveam unul dintre cele mai mici contracte de acolo”.

Cătălin Hîldan Jr. speră să debuteze cu FC Voluntari în SuperLiga. Ce spune despre o revenire la Dinamo

Cătălin Hîldan Jr. își dorește să debuteze în acest sezon din SuperLiga și nu ar spune nu unei reîntoarceri la Dinamo: „Eu îmi doresc mai întâi să mă antrenez cu echipa mare și să debutez cu ei în Liga 1. Cred că pot să debutez chiar în acest an. Dacă voi munci mult și voi fi determinat. Dacă o să aibă și ei ochi pentru mine, desigur că m-aș întoarce. Dinamo e clubul unde am crescut și unde am trăit toată viața”.

ADVERTISEMENT

Dinamovistul a trăit de pe stadion retrogradarea lui Dinamo și își aduce aminte cu tristețe: „Am trăit pe viu retrogradarea lui Dinamo și sincer a fost foarte dureros. Nu credeam că se poate întâmpla vreodată asta. Sunt mulți vinovați pentru care s-a ajuns în situația asta”.

ADVERTISEMENT

Ce mai frumoasă amintire la Dinamo și mesaj pentru suporteri

Cătălin Hîldan Jr. nu va uita niciodată clipa în care : „Cea mai frumoasă amintire o am cu suporterii care m-au susținut când am debutat la Dinamo în amicalul cu Dinamo Kiev”.

Am un singur mesaj pentru suporterii lui Dinamo: Să fie uniți și să continue să susțină echipa indiferent ce se va întâmpla”, a declarat nepotul „Unicului Căpitan”, în exclusivitate pentru site-ul nostru.