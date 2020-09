Dinamo l-a dat afară pe Cătălin Straton: ”Am fost chemat azi dimineață de domnul Contra și mi-a zis că nu se mai bazează pe mine”

“Câinii” l-au dat afară pe Cătălin Straton şi au adus în locul lui un portar în vârstă de 36 de ani. “Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu portarul spaniol René Román Hinojo, ultima oară sub contract cu UD Almería, pentru transferul la clubul din Ștefan cel Mare.

Născut pe 15 decembrie 1983, la Cadiz, René Román Hinojo a evoluat de la începutul acestui an pentru SD Ponferradina, în liga secundă a campionatului spaniol, împrumutat de UD Almería.

René Román Hinojo urmează să sosească la București pentru a efectua testele medicale și pentru a semna un contract cu clubul nostru pentru următoarele două sezoane competiționale”, se arată în comunicatul echipei.

”Sunt dezamăgit de situația creată pentru că eu am pus suflet pentru Dinamo”

În aceste condiții, Dinamo l-a dat afară pe Cătălin Straton. Jucătorul sosit vara trecută la club a confirmat că o va părăsi pe Dinamo, după ce a vorbit cu Cosmin Contra:

„Da, e adevarat. Am fost chemat azi dimineață de domnul Contra și mi-a zis că Dinamo nu se mai bazează pe mine. Nu mi s-a explicat de ce, dar am înțeles ca mai vine cineva în locul meu.

Sunt dezamăgit de situația creată pentru că eu am pus suflet pentru Dinamo. Cred ca fanii au realizat ca am fost dedicat, nu am jucat doar pentru ca sunt fotbalist profesionist.

”Băiatul ăsta merită toate mulțumirile noastre”

Asta e, mergem înainte! Am avut o discuție cu șefii lui Dinamo și voi pleca în altă parte. Trebuie reglementate detaliile legate de încetarea angajamentului”, a declarat Straton, potrivit GSP.

“Doua lucruri care RĂMÂN: Caracterul acestui jucător și Respectul nostru. Puțină lume știe cât de vânăt era piciorul lui Straton la ultimele meciuri.

Băiatul ăsta merită toate mulțumirile noastre. Pe cei care au fost alături cu toată inima, atunci când era cel mai greu, nu îi vom uita”, i-au transmis cei din Peluza Cătălin Hîldan lui Straton.

