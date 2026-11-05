Dinamo l-a ofertat pe Ionuț Chirilă! Ce i-a transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu

ADVERTISEMENT

Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenor în prezent la CS Dinamo, este pe cai mari după ce a remizat cu Steaua, pe Ghencea, scor 0-0, în etapa a 12-a din Liga a 2-a. În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele celor de la Dinamo, clubul din prima ligă, a făcut o dezvăluire în legătură cu tehnicianul de la Clubul Sportiv. Ce ofertă i s-a făcut lui Chirilă și ce răspuns a dat acesta.

Pentru ca post l-a ofertat Dinamo pe Ionuț Chirilă. Anunțul lui Andrei Nicolescu

În ultima perioadă, Ionuț Chirilă s-a remarcat în spațiul public cu mai multe declarații care au făcut valuri. În zilele premergătoare meciului Steaua – CS Dinamo din Liga a 2-a, tehnicianul a surprins când a spus că acesta ar fi, de fapt, „adevăratul derby de România”. De asemenea, Chirilă a mai punctat, în presă, că obiectivul său este ca, din postura de antrenor la CS Dinamo, să bată pe Dinamo, actuala echipă din prima ligă.

ADVERTISEMENT

Din platoul FANATIK SUPERLIGA, a primit o replică de la președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu: „Sper ca asta să nu se întâmple decât într-un eventual meci amical, pentru că dacă aș lua-o în serios, asta înseamnă că acolo, la CS Dinamo, se dorește schimbarea legii, modificarea statutului și alte lucruri care nu cred că corespund interesului familiei Dinamo”.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă, pe viitor, Ionuț Chirilă va avea șansa să antreneze pe Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani) a făcut o dezvăluire: „Eu am vorbit cu Ionuț și i-am propus să preia echipa a doua. A zis că nu vine la Liga a 3-a. Și atunci am zis să facem o muncă și să reușim să ducem în Liga a 2-a echipa secundă a clubului, și vom vedea atunci”. Lucrurile s-ar schimba dacă echipa a doua a lui Dinamo ar ajunge în liga secundă: „(n.r. Dacă promovați în Liga a 2-a?) A zis că stăm de vorbă”.

ADVERTISEMENT

Ce planuri avea Dinamo pentru Ionuț Chirilă

Andrei Nicolescu mai punctează faptul că, , i-a prezentat acestuia un plan de a crește copii la echipa a doua. Conducerea echipei din prima ligă nu neagă că ar vrea ca CS Dinamo să reprezinte echipa a doua a clubului. Totul pentru a se evita discuțiile legate de identitate și de cine e „adevărata” Dinamo. „Eu doar i-am spus de ideea construcției unei echipe de copii pe care să o ia de la zero și pe care să poată să o formeze. Mă gândeam că era o oportunitate și pentru noi, și pentru el să facă chestia asta, dar a zis că nu vine la Liga a 3-a, ar veni la Liga a doua. Din păcate, noi n-aveam echipă la Liga a 2-a. Discutăm de ani de zile de această fuziune dintre cele două echipe și ne-am fi dorit foarte mult ca CS, de fapt, să reprezinte echipa a doua a clubului și să nu mai avem discuții legate de identitate și alte lucruri, de cine e Dinamo”.

ADVERTISEMENT

În prezent, , conform spuselor sale, nu este doar salvarea echipei de la retrogradare, ci construirea unei formații tinere, cu perspectivă și cu obiective ambițioase. Nu o singură dată, tehnicianul a spus că vrea să formeze o echipă puternică, iar peste câțiva ani de la echipa sa să apară jucători de mare valoare, care să fie transferați la cluburi de top din țară și străinătate. CS Dinamo este, momentan, pe locul 20 din 22 de echipa în Liga 2, cu 8 puncte după 12 partide.