Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo l-a ofertat pe Ionuț Chirilă! Ce i-a transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu

Adrian Baciu
05.11.2026 | 18:04
Dinamo la ofertat pe Ionut Chirila Ce ia transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu
EXCLUSIV FANATIK
Ionuț Chirilă, ofertat de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu. Sursa foto: colaj Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, liderul la zi din SuperLiga, a dezvăluit faptul că l-a ofertat pe Ionuț Chirilă. Ce funcție i-a oferit și ce răspuns a dat tehnicianul.
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Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenor în prezent la CS Dinamo, este pe cai mari după ce a remizat cu Steaua, pe Ghencea, scor 0-0, în etapa a 12-a din Liga a 2-a. În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele celor de la Dinamo, clubul din prima ligă, a făcut o dezvăluire în legătură cu tehnicianul de la Clubul Sportiv. Ce ofertă i s-a făcut lui Chirilă și ce răspuns a dat acesta.

Pentru ca post l-a ofertat Dinamo pe Ionuț Chirilă. Anunțul lui Andrei Nicolescu

În ultima perioadă, Ionuț Chirilă s-a remarcat în spațiul public cu mai multe declarații care au făcut valuri. În zilele premergătoare meciului Steaua – CS Dinamo din Liga a 2-a, tehnicianul a surprins când a spus că acesta ar fi, de fapt, „adevăratul derby de România”. De asemenea, Chirilă a mai punctat, în presă, că obiectivul său este ca, din postura de antrenor la CS Dinamo, să bată pe Dinamo, actuala echipă din prima ligă.

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Din platoul FANATIK SUPERLIGA, ambițiosul tehnician de la CS Dinamo a primit o replică de la președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu: „Sper ca asta să nu se întâmple decât într-un eventual meci amical, pentru că dacă aș lua-o în serios, asta înseamnă că acolo, la CS Dinamo, se dorește schimbarea legii, modificarea statutului și alte lucruri care nu cred că corespund interesului familiei Dinamo”.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă, pe viitor, Ionuț Chirilă va avea șansa să antreneze pe Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani) a făcut o dezvăluire: „Eu am vorbit cu Ionuț și i-am propus să preia echipa a doua. A zis că nu vine la Liga a 3-a. Și atunci am zis să facem o muncă și să reușim să ducem în Liga a 2-a echipa secundă a clubului, și vom vedea atunci”. Lucrurile s-ar schimba dacă echipa a doua a lui Dinamo ar ajunge în liga secundă: „(n.r. Dacă promovați în Liga a 2-a?) A zis că stăm de vorbă”.

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Ce planuri avea Dinamo pentru Ionuț Chirilă

Andrei Nicolescu mai punctează faptul că, în discuția cu Ionuț Chirilă, i-a prezentat acestuia un plan de a crește copii la echipa a doua. Conducerea echipei din prima ligă nu neagă că ar vrea ca CS Dinamo să reprezinte echipa a doua a clubului. Totul pentru a se evita discuțiile legate de identitate și de cine e „adevărata” Dinamo. „Eu doar i-am spus de ideea construcției unei echipe de copii pe care să o ia de la zero și pe care să poată să o formeze. Mă gândeam că era o oportunitate și pentru noi, și pentru el să facă chestia asta, dar a zis că nu vine la Liga a 3-a, ar veni la Liga a doua. Din păcate, noi n-aveam echipă la Liga a 2-a. Discutăm de ani de zile de această fuziune dintre cele două echipe și ne-am fi dorit foarte mult ca CS, de fapt, să reprezinte echipa a doua a clubului și să nu mai avem discuții legate de identitate și alte lucruri, de cine e Dinamo”.

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În prezent, proiectul lui Chirilă la CS Dinamo, conform spuselor sale, nu este doar salvarea echipei de la retrogradare, ci construirea unei formații tinere, cu perspectivă și cu obiective ambițioase. Nu o singură dată, tehnicianul a spus că vrea să formeze o echipă puternică, iar peste câțiva ani de la echipa sa să apară jucători de mare valoare, care să fie transferați la cluburi de top din țară și străinătate. CS Dinamo este, momentan, pe locul 20 din 22 de echipa în Liga 2, cu 8 puncte după 12 partide.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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